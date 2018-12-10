'MaaÅŸÄ± bin liranÄ±n altÄ±nda olan emekliler zam alamayacak' iddiasÄ±

Emeklileri yÄ±llarca zamsÄ±z bÄ±rakacak iddia: Bin liranÄ±n altÄ±nda alan emeklilerin aylÄ±k gelirleri, 2022 yÄ±lÄ±na kadar hep bin lira olarak kalacak

Sözcü'den ErdoÄŸan Süzer'in "Emekliye zam oyunu" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±mlanan haberinde, "Emekli aylÄ±klarÄ±nÄ± bin liraya yükseltmek için hazÄ±rlanan torba yasa teklifinin altÄ±ndan, emeklileri yÄ±llarca zamsÄ±z bÄ±rakacak ince bir taktik çÄ±ktÄ±. Buna göre, bin liranÄ±n altÄ±nda aylÄ±k alan emeklilerin aylÄ±klarÄ± deÄŸil, gelirleri bin liraya yükseltilecek." iddiasÄ± ileri sürüldü.

"Bu emeklilere, asÄ±l aylÄ±klarÄ± 1.000 liraya ulaÅŸana kadar hiçbir zam ya da enflasyon farkÄ± verilmeyecek. Bu emeklilerin aylÄ±k gelirleri 2022 yÄ±lÄ±na kadar hep 1.000 lira olarak kalacak" denen haberde ÅŸunlar kaydedildi: Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen ve Meclis Genel Kurulu'na gönderilen yasa teklifine göre, emeklilere halen ödenen aylÄ±klar, bu aylÄ±klarla birlikte yapÄ±lan ödemeler ve yeni yapÄ±lacak ek ödemelerin ‘toplamÄ±' 1.000 liradan az olamayacak. Emeklilerin alacaÄŸÄ± yaÅŸlÄ±lÄ±k aylÄ±ÄŸÄ± ve diÄŸer tüm ödemelerin toplamÄ± 1000 liranÄ±n altÄ±ndaysa aradaki fark Hazine'den SGK'ya ödenecek. Bu taktik yüzünden yÄ±llÄ±k zamlar 1000 liralÄ±k yeni gelir yerine, 1000 liranÄ±n altÄ±ndaki mevcut aylÄ±ÄŸa uygulanacak. DolayÄ±sÄ±yla 1000 lira yÄ±llarca yerinde sayacak, hiç artmayacak.

'EMEKLÄ° MAAÅžI ENFLASYON KARÅžISINDA ERÄ°YECEK'

Haberde, "HazÄ±rlanan yasa taklifine göre aylÄ±ÄŸÄ± 700 lira olan bir emeklinin geliri yasa çÄ±kÄ±nca bin liraya yükselecek, ancak esas aylÄ±ÄŸÄ± yine 700 lira olarak kalacak. Ocak ayÄ±nda örneÄŸin yüzde 10 zam hakkÄ± doÄŸarsa bu zam 1000 liralÄ±k yeni gelire deÄŸil, emeklinin esas yaÅŸlÄ±lÄ±k aylÄ±ÄŸÄ± olan 700 liraya uygulanacak. Ocak zammÄ±yla emeklinin esas aylÄ±ÄŸÄ± 770 liraya çÄ±kacak, ancak eline geçen para yüzde 10 zamma raÄŸmen, yine 1000 lira olacak. Temmuzda maaÅŸa örneÄŸin yüzde 10 zam hakkÄ± doÄŸarsa yüzde 10'luk zam da 770 liraya yapÄ±lacak. Emeklinin aylÄ±ÄŸÄ± 847 liraya çÄ±karken evine giren para yine 1000 lirada kalacak. Bu ÅŸekilde her 6 ayda bir yapÄ±lan zamlarla bugünkü 700 liralÄ±k aylÄ±k 1000 liraya çÄ±kana kadar emeklinin 1000 lirasÄ±na hiç zam yapÄ±lmayacak. Emekli ancak kendi aylÄ±ÄŸÄ± 1000 liraya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda 6 aylÄ±k zamlardan ve enflasyon farklarÄ±ndan yararlanabilecek. DolayÄ±sÄ±yla bu emeklilerin maaÅŸÄ± enflasyon karÅŸÄ±sÄ±nda eriyecek." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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