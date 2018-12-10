BandÄ±rma Ã–rnek Sanayi Sitesi'nde yangÄ±n

BandÄ±rma'da inÅŸaat malzemeleri satan bir iÅŸ yerinde Ã§Ä±kan ve yaklaÅŸÄ±k 10 itfaiye aracÄ±nÄ±n mÃ¼dahale ettiÄŸi yangÄ±n sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

BalÄ±kesir'in BandÄ±rma ilçesindeki Örnek Sanayi Sitesi'ndeki bir iÅŸ yerinde çÄ±kan yangÄ±n söndürüldü.

AlÄ±nan bilgiye göre, 600 Evler Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde inÅŸaat malzemeleri satan bir iÅŸ yerinde henüz belirlenemeyen sebeple yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Ä°ÅŸ yerinden alevlerin yükseldiÄŸi fark eden sanayi sitesi esnafÄ±, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine çok sayÄ±da itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

YaklaÅŸÄ±k 10 itfaiye aracÄ±yla müdahale edilen yangÄ±n, ekiplerin çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan söndürüldü.

YangÄ±nda, iÅŸ yeri kullanÄ±lmaz hale geldi. (BalÄ±kesir/AA)

FotoÄŸraf: TarÄ±k Köse/AA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 AralÄ±k 2018 08:30

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