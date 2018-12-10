AltÄ±n Kelebek Ã¶dÃ¼llerinde sansÃ¼r ve yasaklara tepki

2018 AltÄ±n Kelebek Ã¶dÃ¼l tÃ¶reninde sanatÃ§Ä±larÄ±n sansÃ¼r ve yasaklara gÃ¶sterdiÄŸi tepkiler dikkat Ã§ekti.

Halk oylarÄ±yla belirlenen 45. AltÄ±n Kelebek’te toplam 45 ödül verilirken “En Ä°yi Klip” dalÄ±nda ödül alan pop müzik ÅŸarkÄ±cÄ±sÄ± Hadise, RTÜK tarafÄ±ndan müstehcen bulunan ve yayÄ±nÄ± durdurulan ‘SÄ±fÄ±r Tolerans’ klibine deÄŸindi ve “Bence sevmek, öpmek, sarÄ±lmak dünyanÄ±n en özel ve normal duygularÄ± ve bu duygularÄ±n yasaklanmasÄ± çok saçma” dedi.

HADÄ°SE ÖDÜLÜNÜ 'HAYATLARI KISITLANMIÅž' KADINLARA ADADI

“Eminim benim yerimde bir erkek olsaydÄ± bu tepkileri almazdÄ±” diyen Hadise, ödülünü de “HayatlarÄ± kÄ±sÄ±tlanmÄ±ÅŸ tüm kadÄ±nlara” adadÄ±.

Hadise’nin bu konudaki sözleri ÅŸöyle: “Müzik ve sanat özgürlük demektir. Ben her zaman bu ÅŸekilde devam edeceÄŸim. Bir kadÄ±n olarak beni izleyen genç kÄ±zlara her zaman örnek olmak istedim. Hiçbir zaman susmadÄ±m. Biz kadÄ±nlar aslÄ±nda hepimiz aynÄ± ÅŸeyleri yaÅŸÄ±yoruz, hangi iÅŸi yaparsak yapalÄ±m aynÄ± savaÅŸlarÄ± veriyoruz bu yüzden hayatlarÄ± kÄ±sÄ±tlanmÄ±ÅŸ tüm kadÄ±nlara gelsin bu ödül.”

EZHEL: SANAT SANSÜRLENEMEZ

“En Ä°yi ÇÄ±kÄ±ÅŸ Yapan SanatçÄ±” dalÄ±nda ödüle layÄ±k bulunan rap ÅŸarkÄ±cÄ±sÄ± Ezhel ise ÅŸarkÄ± sözleri nedeniyle “UyuÅŸturucuya özendirdiÄŸi” iddiasÄ±yla hapis yattÄ±ÄŸÄ± günlere gönderme yaparak “Zor zamanlarÄ±mÄ±zda yanÄ±mÄ±zda olan, sanatÄ±n sansürlenemeyeceÄŸini, parmaklÄ±klar arkasÄ±na alÄ±namayacaÄŸÄ±nÄ± bilen ve bize her ÅŸekilde destek olan herkese teÅŸekkür etmek istiyorum” dedi.

Ezhel ayrÄ±ca ödülü “Her zaman hor görülmüÅŸ, arkada bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ Türkçe rap için alÄ±yorum” ifadelerini kullandÄ±.

“HeyecanÄ± yok” ÅŸarkÄ±sÄ±yla “YÄ±lÄ±n ÅžarkÄ±sÄ±” ödülünü alan ve ÅŸarkÄ±larÄ±ndaki politik ifadelerle tanÄ±nan bir baÅŸka rap ÅŸarkÄ±cÄ±sÄ± Gazapizm, “Ödül çok önemli ama hala nasÄ±l giyinip nasÄ±l yürüyeceÄŸimize, ne söyleyip nasÄ±l ÅŸarkÄ±lar yapacaÄŸÄ±mÄ±za kendimizin karar veriyor olmasÄ± çok büyük mutluluk. Daha güzel yarÄ±nlara, daha güzel hayallere… Sadece kendimiz için deÄŸil ailem için, sokaktaki pÄ±rÄ±l pÄ±rÄ±l kardeÅŸlerim için, müzik emekçileri için çok teÅŸekkür ederim, çok saÄŸ olun” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

ALÄ° Ä°HSAN VAROL: BÄ°ZÄ° DÄ°REKT KOVDULAR

'Kelime Oyunu' programÄ±yla en iyi yarÄ±ÅŸma programÄ±nÄ± kazanan Ali Ä°hsan Varol ise Acun IlÄ±calÄ±'nÄ±n Ä°lker Yasin'in kendisini kovmak üzereyken son anda elektriklerin kesilmesi sonrasÄ±nda kovulmaktan son anda kurtulduÄŸu ÅŸeklindeki anÄ±sÄ±na gönderme yaptÄ± ve "Bizim öyle hikâyelerimiz yok. Bizi direkt kovdular" dedi.

Varol, Bloomberg HT ekranlarÄ±na Gezi direniÅŸini taÅŸÄ±masÄ± sonrasÄ± kanaldan kovulmuÅŸtu. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 AralÄ±k 2018 09:18

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