DÃ¼nden bugÃ¼ne emperyalizm..

Marksizm SÃ¶yleÅŸilerinin ikincisinde akademisyen ve yazar Taner Timur â€˜Emperyalizm: Tarihsellik ve GÃ¼ncellikâ€™ baÅŸlÄ±klÄ± sunumunu yaptÄ±.

Can Deniz ERALDEMÄ°R

Sosyal AraÅŸtÄ±rmalar VakfÄ±'nda (SAV) düzenlenen Marksizm SöyleÅŸilerinin ikincisi akademisyen, yazar Taner Timur'un ‘Emperyalizm: Tarihsellik ve Güncellik’ sunumuyla gerçekleÅŸtirildi. Emperyalizmin tanÄ±mÄ±ndan, geliÅŸimine ve bugünkü görünümüne uzanan Taner Timur, güncel verilerin ardÄ±ndaki iliÅŸkileri aktardÄ±ÄŸÄ± sunumunda, emperyalizmin dünya üstündeki yÄ±kÄ±cÄ± etkisini ifade etti.

EMPERYALÄ°ZMÄ° ANALÄ°Z ETMEK...

Emperyalizm kavramÄ±nÄ±n çok eski bir kavram olduÄŸuna dikkat çeken Timur, kavramÄ±n bugünkü kullanÄ±m ÅŸeklini aldÄ±ÄŸÄ± dönemin yüz yÄ±l önceki tartÄ±ÅŸmalar olduÄŸunu belirtti ve “Bu tartÄ±ÅŸmada Lenin, Rosa Luxemburg, Hillferding, Kautsky, Hobson eski bir kavram olan emperyalizme yeni bir anlam verdiler” dedi. Eski anlamÄ±yla emperyalizmin yalnÄ±zca siyasal düzlemde imparatorluÄŸu içeren bir tanÄ±m olduÄŸunu belirten Timur, “19. yüzyÄ±lÄ±n baÅŸlarÄ±nda bütün batÄ±lÄ± devlet adamlarÄ± ve partilerin amaçlarÄ±ndan biri krallÄ±ÄŸÄ±n yeterli gelmediÄŸi noktada imparator olmaktÄ±r; 3. Napolyon, Almanya'da Kayser, Rus ÇarÄ± gibi emperyal devletlerin bir imparatorluk kurmak amacÄ±nÄ±n ifadesiydi” dedi. 19. yüzyÄ±lÄ±n sonlarÄ±na gelindiÄŸinde ise emperyalizm kavramÄ±nÄ±n ekonomik etkilerinin ön plana çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Timur, “Emperyalizm kavramÄ±nÄ±n bu ekonomik etkilerini kapsayan tanÄ±ma dönüÅŸmesinde saydÄ±ÄŸÄ±m bu isimlerin imzalarÄ± yer alÄ±yordu ve fakat bunlarÄ±n en önemlileri ise Lenin ve Rosa Luxemburg'du” dedi.

“Lenin ile Luxemburg emperyalizm tanÄ±mÄ±nda birbirlerine karÅŸÄ±t olarak gösterilirler, oysa ki anlaÅŸtÄ±klarÄ± nokta ayrÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± noktadan daha önemlidir, o da emperyalizmin kapitalizmin bir aÅŸamasÄ± olmasÄ±dÄ±r” diye ifade eden Taner Timur, her ikisinde de emperyalizmin ‘sanayi ve ticaret sermayesini de kontrol edecek ÅŸekilde güçlenmiÅŸ bir finans sermayesinin dÄ±ÅŸ ülkelere ihracÄ±yla kendi ulusal sÄ±nÄ±rlarÄ±nda kazanamayacaÄŸÄ± karlarÄ± elde etmesi’ olduÄŸunu belirtti. Lenin'in ise bu konuya 2. Enternasyonal'in siyasi kavgalarÄ± içinde baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Timur, “PaylaÅŸÄ±m savaÅŸÄ±na giden bir dünyada 2. Enternasyonal'in ayrÄ±ÅŸmalarÄ± içersinde, özellikle Kautsky'nin tekelleÅŸmiÅŸ bulunan büyük sermayenin savaÅŸa gerek kalmadan anlaÅŸacaÄŸÄ± iddiasÄ±na karÅŸÄ± çÄ±kÄ±yor” dedi. Lenin'in haklÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Timur, baÅŸta Kautsky olmak üzere bu görüÅŸteki partilerin daha sonra savaÅŸ kredilerini de onayladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ‘rezil bir konuma’ düÅŸtüÄŸünü belirtti.

Lenin'in emperyalizmle ilgili analizini 1916'da Zürih'de yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Taner Timur, o dönemde Lenin'in kaçak bir iÅŸçi statüsünde gizli faaliyet sürdürdüÄŸünü vurguladÄ±. Bu sebeple ulaÅŸabildiÄŸi kaynak olan John Hobson'un elde ettiÄŸi verileri kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Timur, Luxemburg'un ise 1913 yÄ±lÄ±nda Marx'Ä±n Kapital 3'de geliÅŸtirdiÄŸi sermayenin büyüme ÅŸartlarÄ± açÄ±sÄ±ndan baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Taner Timur, bu sebeple ‘kapitalizmin geliÅŸebilmesi için kapitalizmden önceki üretim iliÅŸkilerine tabi sömürge yahut yarÄ± sömürge bir iliÅŸki aÄŸÄ± olmasÄ± lazÄ±m’ fikrini taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Lenin ve Luxemburg'un her ikisinin de analizlerinin temeline demiryollarÄ±nÄ± koyduÄŸunu vurgulayan Taner Timur, o dönem için demiryollarÄ±nÄ±n çelik, kömür, telekomünikasyon gibi bütün sanayileri birleÅŸtiren bir merkez olduÄŸunu bu sebeple önemli bir sermaye ihracÄ± niteliÄŸi barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Keza BaÄŸdat demiryollarÄ±nÄ±n da 1. PaylaÅŸÄ±m SavaÅŸÄ±nÄ±n önemli bir çatÄ±ÅŸmasÄ± olduÄŸuna dikkat çekti.

“Sermaye ihracÄ± gittiÄŸi ülkeleri çok etkiler ve bu ülkelerde kapitalizmin geliÅŸmesini hÄ±zlandÄ±rÄ±r” diyen Lenin'in, feodalizmi çözer diyen Luxemburg'la ortak bir açÄ±lÄ±m yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Timur, “Böylece sermaye ihracÄ± onu ihraç eden ülkelerde bir dereceye kadar geliÅŸmeyi durdurabilirse de bunu kapitalizmin dünya çapÄ±nda daha çok yayÄ±lmasÄ± ve derinleÅŸmesi için yapar” diyerek de emperyalizmi formüle ettiÄŸinin altÄ±nÄ± çizdi. “Kapitalist burada stratejik düÅŸünür” diyen Taner Timur, ulusal geliÅŸime karÅŸÄ±t olsa da amacÄ±nÄ±n kendi çÄ±karlarÄ±nÄ± maksimize etmek olduÄŸunu belirtti.

Marx'Ä±n kapitalizm tahlillerinde, özellikle de Komünist Manifesto'da kapitalizmin küresel potansiyelini gördüÄŸünü hatÄ±rlatan Timur, bütün sÄ±nÄ±rlarÄ±n kalkacaÄŸÄ±nÄ±, bir ürün üreten ülkenin her ülkede bu malÄ± pazarlayacaÄŸÄ±nÄ± ifade ettiÄŸini belirterek kendi sÄ±nÄ±rlarÄ±na hapsolmuÅŸ feodalizmi tasfiye edeceÄŸini vurguladÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirtti. Hindistan'da da benzer etkisini öncelediÄŸini belirtti.

“Kapital 3'te paranÄ±n meta üretimine aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve sonunda onun satÄ±larak artÄ± paraya dönüÅŸtürüldüÄŸünü, burada ‘en zahmetli’ sürecin metanÄ±n üretilmesi olduÄŸunu hatÄ±rlamalÄ±yÄ±z” diyen Timur, kapitalistin bunun için bir mekan oluÅŸturmak zorunda olduÄŸunu ve iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiÄŸini iÅŸaret ederek, yine Marx'Ä±n bu süreci anlatÄ±rken belirttiÄŸi üzere bazÄ± konjonktürel durumlarda kapitalistin bu süreci devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve paradan para kazanma yolunu seçtiÄŸini ifade ettiÄŸini söyledi. Emperyalizm teorilerinin çÄ±kmasÄ±ndan on beÅŸ, yirmi yÄ±l önce bunlarÄ± Marx'Ä±n yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Taner Timur “Ä°ÅŸte bu da finans kapitalin egemenliÄŸidir” dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

EMPERYALÄ°ZMÄ°N GÜNÜMÜZDEKÄ° YÜZÜ

“Lenin'in emperyalizm analizinden yüz yÄ±l sonra Sovyetler BirliÄŸinin çökmesiyle, 1980'lerde baÅŸlayan küreselleÅŸme tartÄ±ÅŸmalarÄ±nda da gördüÄŸümüz üzere kapitalizmin emperyalizm aÅŸamasÄ±nÄ±n en hÄ±zla geliÅŸtiÄŸi bir dönem” diye günümüzü tanÄ±mlayan Timur, bu dönemin vahÅŸi kapitalizm niteliÄŸini de özellikle vurguladÄ±. “Sovyetler BirliÄŸi’nin çökmesi ve artan emperyalist hÄ±zla birlikte dünyadaki iÅŸ gücü potansiyeli kapitalizm adÄ±na artÄ±yor” diyen Timur, “Çin ve Rusya'yÄ± da hesaplarsak iki katÄ±na çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± 2005 yÄ±lÄ±nda söylüyorlar, 2005 yÄ±lÄ±nda The Economist dergisinin ifadesiyle ücretler üzerinde dünya çapÄ±nda bir baskÄ±nÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyorlar” dedi.

Bu veriyi unutmadan 2008 krizine yol açan burjuvazinin finans kapitalinin hegemonyasÄ±nÄ± gördüÄŸümüzü belirten Taner Timur, ‘bu krizi aÅŸmak için 10 milyonlarÄ± geçen muazzam çoklukta para basÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±’ ve bunu batan tahvilleri satÄ±n alarak saÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. Batan bu bankalarÄ±n borçlarÄ±nÄ±n ise dolaylÄ± yoldan halklara ödetildiÄŸini belirten Timur, bir banka üstünden 50 milyar dolarÄ± aÅŸan dünyanÄ±n en büyük soygununun yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Sermayenin tekelleÅŸmesinde 1910'lar ile günümüz arasÄ±nda muazzam bir fark olduÄŸunu vurgulayan Timur, “Lenin 1920'de bir giriÅŸ yazarken havadan 8-10 milyar franktan bahsediyor, bugün bu rakamlarÄ± yüz kat arttÄ±rsanÄ±z bile bugünkü rakamlar için çok küçük bir meblaÄŸ, bugün Facebook bir günde borsada 125 milyar dolar kaybediyor” dedi.

“1950 yÄ±llarÄ±nda Amerikan emperyalizminin yüzü General Motors idi, sloganÄ± ise General Motors için iyi olan ÅŸey dünya için de iyidir idi” diye hatÄ±rlatan Timur, “General Motors artÄ±k iflastan hep devlet yardÄ±mlarÄ±yla kurtulur vaziyette, yerini 1970'lerde devasa petrol ÅŸirketleri aldÄ±, ÅŸimdi yedinci sÄ±rada en büyüÄŸü, üstekiler ise Hitech denilen yüksek teknoloji ÅŸirketleri; Google, Apple, Facebook, Amazon gibi...” Apple ile Amazon'un borsa deÄŸerinin 1 trilyon dolarÄ± geçtiÄŸini vurgulayan Timur, “DünyanÄ±n 17. büyük ekonomisiyiz diye övünülen ülkenin bir yÄ±llÄ±k milli gelirinin bir buçuk misli eder” dedi.

Taner Timur, bu kadar büyüyen sermayelerin ne kadarÄ±nÄ±n reel olduÄŸunun da tartÄ±ÅŸmalÄ± olduÄŸunu belirtirken, “Ä°ki AmerikalÄ± Kapitalsiz Kapitalizm diye bir kitap yazdÄ±lar, uluslararasÄ± sermaye çevrelerinde büyük ilgi gördü, burada kast ettikleri maddi sermaye yatÄ±rÄ±mlarÄ±dÄ±r, bunlar ortadan kalktÄ± diyorlar” dedi. Bu ÅŸirketlerin cirolarÄ±na oranla çok az sayÄ±da iÅŸçi çalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± ifade ettiklerini söyleyen Timur, bu ÅŸirketler arasÄ±ndaki para trafiÄŸine de dikkat çekti. Taner Timur çÄ±kacak krizlerin öngörülememesinde bu para akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n önemli bir rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, paranÄ±n nerede ve ne kadar olduÄŸunun bilinmemesi ve vergi kaçakçÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n etkisini vurguladÄ±. Buna raÄŸmen Trump'Ä±n geleneksel ÅŸirketlerin adamÄ± olduÄŸunu ifade eden Timur, bu yüksek teknolojinin Demokratlar'a yakÄ±n olduÄŸunu da vurguladÄ±.

ABD Ä°LE ÇÄ°N'Ä°N GÜREÅžÄ°...

Amerikan emperyalizminin bir baÅŸka rakibinin Çin olduÄŸunu belirten Timur, en önemli Çin ÅŸirketlerinden birinin yöneticisinin ABD'nin isteÄŸi ile Kanada'da tutuklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. Çin'in mikroçip üretimi üstünde stratejik olarak durduÄŸunu ifade eden Timur, Hitech Endüstirisi’nin varoluÅŸunu saÄŸlayan bu teknolojik üretimin aralarÄ±ndaki çatÄ±ÅŸmanÄ±n önemli bir ayaÄŸÄ± olduÄŸunu belirtti. Çin'in otoriter bir rejim olmasÄ±nÄ±n gerek ÅŸirketlerin gerek iÅŸ gücünün üstünde yönlendirme gücü taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve teknoloji transfer ettiÄŸini vurgulayan Timur, bu büyük pazardan batÄ±lÄ± kapitalistlerin ne vazgeçebildiÄŸini, ne de barÄ±ÅŸabildiÄŸini ifade etti.

EMPERYALÄ°ZMÄ°N OLAÄžAN ÜSTÜ HALÄ°

2010 ile 2013 arasÄ±nda Çin'e giren doÄŸrudan yabancÄ± sermaye yatÄ±rÄ±mÄ±n 170 milyar dolar olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen Timur, bunun için ülkelerin ‘herkes antiemperyalistken, emperyalizme bize gel’ çaÄŸrÄ±sÄ±na tutulduklarÄ±nÄ± vurguladÄ±; 16 yÄ±llÄ±k AKP iktidarÄ±nda Türkiye'ye 210 milyar dolar yatÄ±rÄ±m olduÄŸunu ifade etti. Türkiye'de AKP güdümündeki burjuva basÄ±nÄ±nÄ±n antiemperyalist bir söylem tutturduÄŸunu ama yabancÄ± sermaye temsilcilerinin sarayda ‘sizler de bizdensiniz’ denilerek çaÄŸÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. “Biz OHAL'i de sizin için kullandÄ±k” dendiÄŸini hatÄ±rlattÄ± Taner Timur.

Türkiye'nin de kendi gücü oranÄ±nda, özellikle inÅŸaat sektöründe finans ihracÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Timur, ENKA'nÄ±n verileriyle baÅŸlangÄ±çta Türkiye'nin 123 proje bazÄ±nda 7 milyar dolarlÄ±k anlaÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, daha sonra ise anlaÅŸmayÄ± 393 proje bazÄ±nda 38,5 milyar dolara yükselttiÄŸini belirtti.

Siyasal çözülmelerin bir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olarak AKP'nin kuruluÅŸunun üstünden bir sene geçmeden iktidara geldiÄŸini vurgulayan Taner Timur, “Kapitalizm krizlerinde devamlÄ± dört aÅŸama yaÅŸanÄ±r, ilki finans krizleridir, bankalar çöker; ikinci aÅŸama reel ekonomik krizdir, iÅŸsizlik artar; üçüncü aÅŸama sosyal kriz aÅŸamasÄ±dÄ±r ve dördüncü dönemde de siyasi krizlerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± aÅŸamadÄ±r” dedi. GeldiÄŸimiz dönemi sosyal krizlerle birlikte siyasal krizlerin de yükseldiÄŸi bir aÅŸama olarak niteleyen Taner Timur, otoriter rejimlerin tehdidinde olduÄŸumuzu belirtti.

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