ErdoÄŸanâ€™a belediyeler iÃ§in de sÄ±nÄ±rsÄ±z yetki verilmek isteniyor

TBMMâ€™ye gÃ¶nderilen torba teklifle CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸanâ€™a vergi gelirlerinden dilediÄŸi belediyeye dilediÄŸi kadar para aktarabilme yetkisi veriliyor.

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AKP Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan’a çok önemli bir yetki daha verilecek. CumhurbaÅŸkanÄ± bütçeden, dilediÄŸi partinin belediyesine dilediÄŸi kadar para aktarabilecek. Bu konuda sÄ±nÄ±rsÄ±z yetkiyi düzenleyen madde, AKP’lilerin oylarÄ±yla kabul edilerek, torba yasaya konuldu. Sözcü’den ErdoÄŸan Süzer’in haberine göre; Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda AKP oylarÄ±yla kabul edilen ve TBMM Genel Kurulu’na gönderilen torba teklifin 48’inci maddesiyle, belediyelere bütçeden yapÄ±lan kaynak aktarÄ±m yöntemlerine yeni bir kalem daha ekleniyor.

Mevcut düzenlemeye göre, belediyelere nüfus yoÄŸunluÄŸu ve geliÅŸmiÅŸlik endeksine göre bütçenin vergi gelirlerinden kaynak aktarÄ±lÄ±yor. Bu aktarÄ±mda nüfus yoÄŸunluÄŸu yüzde 80, il veya ilçenin geliÅŸmiÅŸlik endeksindeki yeri yüzde 20 aÄŸÄ±rlÄ±kla etkili oluyor. AyrÄ±ca il ve ilçelerin yüzölçümü, konut ve iÅŸyeri sayÄ±sÄ±, altyapÄ±nÄ±n durumu gibi deÄŸiÅŸkenler de dikkate alÄ±nÄ±yor. Kaynak Ä°ller BankasÄ±’na (Ä°lbank) aktarÄ±lÄ±yor ve Ä°lbank bu ödeneÄŸin yüzde 65’ini eÅŸit ÅŸekilde, yüzde 35’ini ise nüfus esasÄ±na göre 2 taksitle belediyelere gönderiyor.

Yasaya eklenen yeni maddeyle ise belediyelere ikinci bir yolla daha bütçeden kaynak aktarÄ±lmasÄ±nÄ±n önü açÄ±lÄ±yor. Ancak bu aktarÄ±mda nüfus ve geliÅŸmiÅŸlik gibi kriterler deÄŸil, CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n tercihi esas alÄ±nacak. Yeni madde ile yasaya ‘’Belediyelerin ihtiyaç duyduÄŸu yatÄ±rÄ±m nitelikli projelerin gerçekleÅŸtirilmesi amacÄ±yla Strateji ve Bütçe BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± bütçesine konulan belediyelere yardÄ±m ödeneÄŸini, belediyelerin talebi üzerine kullandÄ±rmaya CumhurbaÅŸkanÄ± yetkilidir” hükmü konuldu. Madde TBMM Genel Kurulu’nda da kabul edilirse, CumhurbaÅŸkanÄ±, hangi belediyeye ilave kaynak aktarÄ±lacaÄŸÄ±na tek baÅŸÄ±na karar verecek. (HABER MERKEZÄ°)

www.evrensel.net