Dersim'de geÃ§en yÄ±l kalp krizi geÃ§irerek hayatÄ±nÄ± kaybeden EMEP Dersim Ä°l Ã–rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi Ali TÃ¼tmez, mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±.

Dersim'de geçen yÄ±l kalp krizi geçirerek hayatÄ±nÄ± kaybeden Emek Partisi (EMEP) Dersim Ä°l Örgütü üyesi Ali Tütmez, mezarÄ± baÅŸÄ±nda anÄ±ldÄ±. Anmaya, ailesinin yanÄ± sÄ±ra EMEP Ä°l Yöneticileri, üyeleri ve sevenleri katÄ±ldÄ±.

Anmada konuÅŸan EMEP Merkez Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Ali Taman, “Ali yoldaÅŸÄ±mÄ±zÄ± erken kaybetmenin eksikliÄŸini ve üzüntüsünü halen içimizde yaÅŸÄ±yoruz. Ali yoldaÅŸÄ±mÄ±z partiyle Denizlerin idamÄ±ndan sonra tanÄ±ÅŸtÄ±. TanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ilk andan öldüÄŸü ana kadar partinin yÄ±lmaz bir neferi olarak hep mücadelenin içinde oldu. Ali, mahallesinden çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yere kadar yaÅŸamÄ±nÄ±n her alanÄ±nda partisinin gösterdiÄŸi yolda fedakarca ve kararlÄ±lÄ±kla mücadele etti. Bizler de onun kararlÄ± mücadelesinin önünde saygÄ±yla eÄŸilirken bize bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± mücadele bayraÄŸÄ±nÄ± yükseltmeye, devrim ve sosyalizm mücadelesini büyütmeye devam edeceÄŸimizin sözünü bir kez daha veriyoruz” dedi.

Ali Tütmez’in ailesi adÄ±na konuÅŸan Çetin Tütmez ise, “Ali’yi hiç yalnÄ±z bÄ±rakmayan partisine, yoldaÅŸlarÄ±na ve sevenlerine, bugün de bizi yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±klarÄ± için çok teÅŸekkür ediyoruz” diye konuÅŸtu. (Dersim/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 AralÄ±k 2018 16:27

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