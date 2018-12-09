FransÄ±z Ä°ÅŸÃ§ileri KomÃ¼nist Partisi: MÃ¼cadeleyi daha da gÃ¼Ã§lendirelim

FransÄ±z Ä°ÅŸÃ§ileri KomÃ¼nist Partisi, SarÄ± Yelekliler eylemlerine dair yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada toplumsal mÃ¼cadadeleyi gÃ¼Ã§lendirme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

SarÄ± Yelekliler hareketi ve Fransa hükümetinin eylemlere karÅŸÄ± tutumu üzerine açÄ±klama yayÄ±nlayan FransÄ±z Ä°ÅŸçileri Komünist Partisi (PCOF) “Toplumsal mücadeleyi daha da güçlendirelim” çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. Ülkenin en büyük sendika konfederasyonu CGT’nin 14 AralÄ±k Cuma gününe yaptÄ±ÄŸÄ± büyük eylem çaÄŸrÄ±sÄ±na da destek verildi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron ve hükümetinin, SarÄ± Yelekliler’in haftalardÄ±r sürdürdüÄŸü güçlü toplumsal mücadelesi karÅŸÄ±sÄ±nda, sÄ±nÄ±rlÄ± da olsa, tavizlerde bulunmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekilen açÄ±klamada, “Zenginlerin ve patronlarÄ±n kibirli baÅŸkanÄ±”nÄ±n, ülkenin terk edilmiÅŸ bölgelerinde haykÄ±rÄ±lan büyük toplumsal öfkeyi sakinleÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtilerek, “SarÄ± yelekliler hareketi uzun bir sendikal hareket döneminin devamÄ±dÄ±r: El Khomri (iÅŸ yasasÄ±) yasasÄ±na, ev yardÄ±mlarÄ±nÄ±n kesilmesine, hastanelerin kapatÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± ve ardÄ±ndan demir yollarÄ± için yürütülen mücadelelerin devamÄ±dÄ±r” denildi.

BASKILARA YANIT DAHA FAZLA MÜCADELE

Bugün de ülkede, iÅŸyerlerinde ücretlerin artmasÄ±, baÅŸta da asgari ücretin 1800 avro olmasÄ± için hareketlenme ve grevlerin artÄ±ÄŸÄ± hatÄ±rlatÄ±lan açÄ±klamada, “Liselerde yürürlüÄŸe sokulmaya çalÄ±ÅŸÄ±lan lise bitirme ve üniversiteye giriÅŸ sÄ±navÄ± deÄŸiÅŸikliÄŸinin olumsuz sonuçlarÄ±, liselerde öÄŸretmen açÄ±klarÄ±nÄ±n artmasÄ±, üniversitelerde bölüm seçme yönteminin deÄŸiÅŸtirilmesi ve meslek liselerindeki reforma karÅŸÄ± liselerde de mücadeleler baÅŸladÄ±. Bunlara karÅŸÄ± cevap daha fazla coplama oluyor, fakat bugünkü ortamda bunun sonucu tersine daha fazla mücadele ve mücadele eden sektörlere daha fazla destek olabilir” ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

HÜKÜMET ZAYIFLADI, BÄ°R GEDÄ°K AÇILDI

Hükümetin tavizlerinin “hem çok sÄ±nÄ±rlÄ± hem de çok geç” olduÄŸunun belirtildiÄŸi açÄ±klama ÅŸöyle devam etti:

“SarÄ± Yelekliler hareketinin sosyal adalet; düÅŸük ücretlerin, emeklilik maaÅŸlarÄ±nÄ±n, iÅŸsizlik parasÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ±na yönelik somut önlem alÄ±nmasÄ± gibi ilk taleplerine büyük ÅŸirketlerin daha fazla vergiye tabi tutulmasÄ±, daha fazla demokrasi gibi talepler de sonradan eklendi. SarÄ± Yelekliler’in platformunda, iÅŸçi ve sendikal hareketin, emekçi kitlelerin çÄ±karlarÄ±nÄ± savunan çok sayÄ±da örgütlenmenin zaten savunduÄŸu birçok talep de bulunuyor. Bu farklÄ± hareketler birbirlerine karÅŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± gibi aslÄ±nda birbirlerini de tamamlÄ±yorlar. Hükümet zaman kazanmak ve düÅŸtüÄŸü yalnÄ±zlÄ±ktan çÄ±kabilmek için görüÅŸmeler düzenlemeyi öneriyor. Bu soluk almayÄ± ona vermemek lazÄ±m! SarÄ± Yelekliler mücadelenin devam etmesi çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yor”

14 ARALIK’TA MÜCADELEYÄ° BÄ°RLEÅžTÄ°RME ÇAÄžRISI

PCOF açÄ±klamasÄ±nda, CGT’nin (Genel Ä°ÅŸ Konfederasyonu) 14 AralÄ±k’ta grev ve gösteri çaÄŸrÄ±sÄ± da hatÄ±rlatarak ÅŸöyle denildi: “Ä°nisiyatif iÅŸçilerin, emekçi kesimlerin, onlarÄ±n mücadele örgütlerinin hizmetindedir. Ortak talepler, farklÄ± hareketlerin birliÄŸini bugün her zamankinden daha fazla zorluyor:

Asgari ücret 1800 avro olsun, emeklilik maaÅŸÄ± ve asgari sosyal yardÄ±mlar artÄ±rÄ±lsÄ±n UlaÅŸÄ±m masraflarÄ± iÅŸ veren tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lansÄ±n Temel tüketim maddelerinin fiyatlarÄ±ndaki KDV yüzde 5,5’e düÅŸürülsün Servet vergisi tekrar yürürlüÄŸe sokulsun.”

Fransa ve BelÃ§ika'da 'SarÄ± Yelekliler'in eyleminde yÃ¼zlerce gÃ¶zaltÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 AralÄ±k 2018 12:20

www.evrensel.net