Ä°sviÃ§reâ€™de Dublin SÃ¶zleÅŸmesi protestosu: SÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmek iÅŸkencedir

GÃ¶Ã§men DayanÄ±ÅŸma AÄŸÄ±nÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla toplanan yÃ¼zlerce kiÅŸi mÃ¼ltecilerin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmesini kolaylaÅŸtÄ±ran Dublin SÃ¶zleÅŸmesiâ€™nin iptalini istedi.

Ä°smail ÅžÄ°MÅžEK

Bern

Ä°sviçre'nin baÅŸkenti Bern’de biraraya gelen yüzlerce kiÅŸi, Ä°sviçre’nin “Dublin SözleÅŸmesi”nden çÄ±kmasÄ±nÄ± ve mültecilerin zorla geri göndermesi uygulamasÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±nÄ± istedi. Gazetemize konuÅŸan Göçmen DayanÄ±ÅŸma AÄŸÄ± Üyesi FazÄ±l Ahmet Tamer, Hem enternasyonalist dayanÄ±ÅŸmayÄ± güçlendirmek hem de Ä°sviçre içinde mülteciler konusundaki bilinçlenmeyi ve örgütlenmeyi arttÄ±rmak istediklerini dile getirdi.

PARLAMENTOYA YÜRÜDÜLER

Göçmen DayanÄ±ÅŸma AÄŸÄ±nÄ±n çaÄŸrÄ±sÄ±yla dün Ä°sviçre Parlamentosu önünde gerçekleÅŸen eyleme yerli ve göçmen örgütlerinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 2 bin kiÅŸi katÄ±ldÄ±, eylemde göçmen ve mültecilerin sorunlarÄ±na dikkat çekildi.

Afganistan ve EtiyopyalÄ±larÄ±n yanÄ± sÄ±ra Kürtlerin de yoÄŸun katÄ±lÄ±m gösterdiÄŸi miting ve yürüyüÅŸte iltica talepleri reddedilenlerin belirsizlik içinde beklemelerinin yarattÄ±ÄŸÄ± psikolojik etkilerin altÄ± çizildi.

DUBLÄ°N SÖZLEÅžMESÄ°

Göstericilerin en önemli taleplerinden biri ise Ä°sviçre’nin Dublin SözleÅŸmesi’nden çekilmesi oldu. Bu sözleÅŸmeyle her yÄ±l on binlerce göçmen bir Avrupa ülkesinden diÄŸerine yer deÄŸiÅŸtiriyor. AynÄ± zamanda, son dönemde gerçekleÅŸtirilen zorla geri gönderme iÅŸlemleri de bu sözleÅŸmeye dayanarak yapÄ±lÄ±yor.

Dublin SözleÅŸmesi’ne göre, bir mülteci ilk olarak hangi ülkede kayÄ±tlara geçtiyse, kiÅŸinin iltica baÅŸvurusunu o ülke ele almak zorunda. Ä°sviçre, Dublin SözleÅŸmesi’ni en sÄ±kÄ± uygulayan ülkelerden biri. Rakamlar ise “geri kabul” konusunda düÅŸük, “geri yollama” konusunda ise oldukça yüksek.

‘SINIR DIÅžI ETME Ä°ÅžKENCEDÄ°R’

Dünkü mitingde yer alan pek çok kiÅŸi de “SÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme iÅŸkencedir” ve “Dublin bir ÅŸehirdir ve yurtdÄ±ÅŸÄ±na göndermek için bir sebep deÄŸildir” döviz ve pankartlarÄ± taÅŸÄ±dÄ±. Göçmen DayanÄ±ÅŸma AÄŸÄ±’na göre Ä°sviçre’de günde 60 mülteci sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± ediliyor.

KonuÅŸmacÄ±lar ise, ikamet izni olmadan Ä°sviçre’de yaÅŸayan her göçmene eÅŸit haklar verilmesi çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. “Ä°ÅŸe, eÄŸitime ve saÄŸlÄ±ÄŸa eriÅŸim hakkÄ± istiyoruz” ise öne çÄ±kan bir baÅŸka talepti.

Göçmen DayanÄ±ÅŸma AÄŸÄ± Üyesi FazÄ±l Ahmet Tamer | FotoÄŸraf: Evrensel

‘ENTERNASYONALÄ°ST DAYANIÅžMAYI GÜÇLENDÄ°RMEK Ä°STÄ°YORUZ’

Gazetemize konuÅŸan Göçmen DayanÄ±ÅŸma AÄŸÄ± ve aynÄ± zamanda Ä°sviçre Ä°nsan HaklarÄ± DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi üyesi FazÄ±l Ahmet Tamer, “Göçmen DayanÄ±ÅŸma AÄŸÄ± geçtiÄŸimiz sene örgütlendi. Talebimiz esas olarak sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmelerin engellenmesi. Dublin SözleÅŸmesi’ne karÅŸÄ±yÄ±z. Türkiye ile Avrupa BirliÄŸi arasÄ±ndaki Geri Kabul AntlaÅŸmasÄ±na karÅŸÄ±yÄ±z. Ve her ÅŸekilde mültecilerin, ya baÅŸka ülkelere ya da kendi ülkelerine zorla gönderilmelerine karÅŸÄ±yÄ±z” dedi.

Göçmen DayanÄ±ÅŸma AÄŸÄ±’nÄ±n Ä°sviçre’deki uluslardan insanlarÄ±n ve kurumlarÄ±n ortak örgütlenmesi olduÄŸunu belirten Tamer, “Genelde farklÄ± uluslar sadece kendi içlerinde örgütleniyorlar. Mesela Eritreliler, Eritrelilerle ilgili bir dernek kurmuÅŸlar. EtiyopyalÄ±lar aynÄ± ÅŸekilde, Türkler aynÄ±, Kürtler aynÄ±. Ama ortak bir örgütlenmeye ihtiyaç var. Bu ona cevap veren bir oluÅŸum. Bunu büyütmeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Hem enternasyonalist dayanÄ±ÅŸmayÄ± güçlendirmek hem de Ä°sviçre içinde mülteciler konusundaki bilinçlenmeyi ve örgütlenmeyi arttÄ±rmak için iyi bir zemin olduÄŸunu düÅŸünüyorum. Bunun geniÅŸletilmesi için uÄŸraÅŸÄ±yoruz” diye konuÅŸtu.

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