KaÄŸÄ±t toplayÄ±cÄ±sÄ± Ã§Ã¶p konteynerine dÃ¼ÅŸtÃ¼

Kayseri'de yeraltÄ± Ã§Ã¶p konteynerine dÃ¼ÅŸen 19 yaÅŸÄ±ndaki kaÄŸÄ±t toplayÄ±cÄ±sÄ± Nurettin Åž., Ã§evre sakinlerinin Ã§abasÄ±yla kurtarÄ±ldÄ±.

Olay, bu sabah Melikgazi ilçesi Tacettin Veli Mahallesi Lalezade Caddesi'nde meydana geldi. Geçimini kaÄŸÄ±t ve plastik toplayarak saÄŸlayan Nurettin Åž., atÄ±k olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kontrol etmek istediÄŸi yeraltÄ± çöp konteynerine düÅŸtü. Durumu fark eden çevre sakinleri, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekibi, Nurettin Åž.'yi konteynerden çÄ±kardÄ±. (Kayseri/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 AralÄ±k 2018 11:05

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