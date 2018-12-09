09 Aralık 2018 03:33

Bizim için şampiyon: At koşar, aşk ve iyilik kazanır

'Bizim için Şampiyon' filmi: Merkezinde at yarışları olduğunu düşündüğüm bir film, böyle, eril dilden uzak, kadının gücünü yücelten bir tona sahipti.

Bizim için şampiyon: At koşar, aşk ve iyilik kazanır

'Bizim için şampiyon' film afişi

    • Paylaş

    Ayşegül TÖZEREN

    “Bizim için Şampiyon”un afişine baktığımda pek çok yönden izlemeyi istemeyeceğim bir film olduğunu bana düşündürüyordu. Başka Sinema’yı çoğunlukla takip ederim, bu film gişeyi hedefliyordu. At yarışını konu ediyor olabilirdi ki, ben hiçbir canlının rekabete sokulmasından hoşlanmazdım. İşlerini hiç bilmediğim bir yönetmen olan Ahmet Katıksız filme imza atmıştı ki, bu filmle ilgili merakımı uyandıran belki de tek husustu. İşlerini hiç bilmediğim bir yönetmen… Filmin galasında ısrarla kapıya en yakın koltuğu seçtim. Tahminlerim doğru çıkarsa, kaçacaktım. 

    Elbette, film tahminim gibi çıksaydı da eleştirimi kaleme alacaktım. Ama hiç de öyle olmadı. İlk sahnedeki sarı bozkır hayatını yansıtmasıyla beni yakaladı, biraz daha oturup izlemeye karar verdim. Algılarımı açan ilk sahne filmin ana karakteri olan jokeyin patronu tarafından hırpalanırken, Özdemir Atman’ın, Türkiye Jokey Kulübü Eski Başkanının, gelerek nezaketle at sahibine yaptığının yanlışlığını yüzlemesi, ardından yine aynı nezaketle, jokeyi yani Halis Karataş’ı kendisiyle çalışmaya davet etmesi… Son yıllarda mahalle abisi ağzının, eli cebinde dolaşıp, dayılık taslayanların revaçta olduğunu düşününce, nezaketin yüceltilmesi dikkatimi çekmişti. Ardından Halis Karataş’la, Özdemir Atman’ın kızı Begüm’ün arasındaki aşk ilişkisinin beyaz perdeye aktarılışında tutturulan dil de aynı nezaketin tonunu koruyordu. Begüm’ün gerçek hayatta, güçlü bir karakter olduğu belliydi. Gerçek hayat üzerinden kurgulanan “Bizim İçin Şampiyon”da, yine günümüzün aksine güçlü kadın karakterlerle senaryo örülmüştü. Begüm’ün nükseden bir kanseri vardı, filmde dikkati çekense hastalığı ile ilişkisiydi. İpleri hiçbir zaman ailesinin ya da bir başkasının eline bırakmıyordu. Tedavisine ilişkin tüm kararları kendisi alıyordu. Ancak başkaları onu yüreklendiriyordu. Merkezinde at yarışları olduğunu düşündüğüm bir film, böyle, eril dilden uzak, kadının gücünü yücelten bir tona sahipti.

    KAYBEDECEĞİNİ BİLE BİLE BİR MÜCADELEYE GİRMEK

    Filmde ana karakterler olarak, Jokey Halis Karataş, Özdemir Atman ve Özdemir Atman’ın kızı, Halis Karataş’ın da eşi olacak olan Begüm Atman Karataş’tan söz etmekle birlikte, asıl ana karakterin bu kişiler olmadığını da söyleyebiliriz. Filmin öyküsünün merkezinde, bir at, Boldpilot var. Boldpilot, koşması, koşmamasıyla sinema filminin akışını tamamen değiştirebiliyor. Aslında, bu üç insanın ve ailelerinin yaşamını da… Konu at ve at yarışı olunca filmin rekabetçi bir dile dönüşeceği söylenebilir. Ancak filmin başlığına da yansıdığı gibi, Boldpilot, “Bizim İiçin Şampiyon”… Başka bir atla rekabete sokulduğunda koşmuyor, o sadece kulağına iyi bir erek fısıldandığında koşuyor. Kanser tedavisi önerilen Begüm’ü yaşama biraz daha bağlamak için koşuyor. Filmde, jokeyin konuşmalarına da Boldpilot’un yarışlar konusunda karar vericiliği yansıyor: Boldpilot isterse koşar, o isterse kazanılır. Boldpilot’un yağmurlu havaları sevmemesi bile bir espri konusu… Yağmurlu havada Boldpilot, yarışı kaybediyor. Jokey ona şemsiye tutmuş biçimde gülerek fotoğraf çektiriyor. Filmde, vurgulanan diğer bir konu da bu. Kazanmak kaybetmek, şampiyon olmaktan daha büyük değerler olduğu. Yaşama tutunmak gibi… Dahası sürekli kazanmayı düşünen insanın ya da hayvanın, bir süre sonra kaybetmekten korkarak yarıştan da vazgeçeceği vurgulanıyor. Kaybedeceğini bile bile bir mücadeleye girmenin değerinden söz ediliyor. Filmde, sadece kazananlar değil, kaybedenler de şampiyon. Ve bunu aileye Boldpilot öğretiyor. Sadece aileye mi, topluma da… Boldpilot’u tahminlerinde oynayanlar, bazen kaybedeceğini bile bile oynuyor. Boldpilot, biraz içinde yaşadığımız toplum gibi, ancak son düzlükte açılıyor, öncesinde tık yok. 

    “Bizim İçin Şampiyon” gerçek hayattan beyaz perdeye aktarılan bir film olduğu için insan düşünmeden edemiyor. Acaba, Boldpilot gerçek yaşamda da bu kadar başına buyruk ve Atman ailesinde atlar böylesine başat, belirleyici bir yere mi sahipti, onlara bu kadar değer veriliyor muydu? Bunun da cevabı filmden sonra verildi. Filmin ardından sunucu tarafından Jokey Halis Karataş ve Atman ailesi sahneye davet edildi. İlk sözü Begüm’ün kardeşlerinden biri alarak teşekkür konuşması yapmaya başladı. Tahminim, yapımcıya, yönetmene, sahnedeki oyunculara ve izleyicilere teşekkür edecekleri ve sahnenin kapanacağıydı. Ancak yine tahminim tutmadı. Mikrofonu alan aile ferdi, son derece duygusal bir ses tonuyla önce Boldpilot’ı oynayan, Boldpilot’ın oğlu, duyabildiğim kadarıyla adını, Ganeş’e teşekkür etti. Belki bu en değerli anlardan biriydi.

    ERTEM EĞİLMEZ FİLMLERİ TADINDA BİR İTİRAZ

    Günümüzde hükümran olan nezaketsizliğe, sevgisizliğe, “harbi delikanlılık” övgüsüne, daha çok seks, daha çok şiddet, daha çok para ile örülen egemen erkekliğe, rekabetçi eril dile sinemanın içinden Ertem Eğilmez filmleri tadında bir itiraz, Bizim İçin Şampiyon… Yönetmen Ahmet Katıksız bu incelikli dili kurabilmiş. Jokey Halis Karataş’ı oynayan Ekin Koç’un at binmedeki becerisi, günümüz genç oyuncularının çalışkanlığına da bir kez daha dikkati çekiyor. Yanı sıra, jokeyin babasını oynayan Ali Seçkiner Alıcı’nın film boyunca oğlunun yarışlarını kahvede izlemesi yansıtılıyor ve Alıcı en zorunu başararak, gözleriyle film boyunca oynuyor. Sanki başka hiçbir şey için değil, Alıcı sinema için yaratılmış gibi… Film bitmiş, tüm tahminlerimde yanılmıştım. At yarışlarında derler ya, at koşar, baht kazanır… Begüm ve Halis’in her ne olursa olsun birbirlerine bağlılıkları hiç değişmeyen ilişkilerini düşündükçe, değiştiriyorum cümleyi… Bazen baht kazanmasa da, aşk ve iyilik kazanır.

    ETİKETLER:
    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    Bir 11 Eylül sonrası romanı: Chicago
    SONRAKİ HABER

    Kılıçdaroğlu, sanatçı ve edebiyatçılarla bir araya geldi
    YAZARLAR
    Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    İktidarın üslubunun örtemeyeceği ekonomik gerçek: Son 10 yılın en sert fırtınası

     İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Soylu, ‘yeni dönem’in partizan-militan bakan tipinin temsilcisidir

     Şebnem Korur FİNCANCI
    Şebnem Korur FİNCANCI

    Multi-Versus

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Yerel yönetimler ve mülteciler - 1

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    "Başakşehir şampiyon" mu?

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Baskı ve dayanışma

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Umutsuz olmak da neyin nesi?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri başvuruları başladı
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Kılıçdaroğlu, sanatçı ve edebiyatçılarla bir araya geldi
    Kılıçdaroğlu, sanatçı ve edebiyatçılarla bir araya geldi

    Kılıçdaroğlu’nun Sanatçılar ve Edebiyatçılar Buluşması’na Müjde Ar, Ali Rıza Binboğa, Menderes Samancılar'ın da bulunduğu çok sayıda konuk katıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Cezayir’de grevler geri adım attırdı: Buteflika adaylığını geri çekti
    Cezayir’de grevler geri adım attırdı: Buteflika adaylığını geri çekti

    Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini ve 5. dönem adaylığını geri çektiğini açıkladı.

    Fındıklı’da HES protestosu: Ankara’dan çıkacak kararı tanımıyoruz
    Fındıklı’da HES protestosu: Ankara’dan çıkacak kararı tanımıyoruz

    Fındıklı halkı, Arılı Deresi üzerinde kurulmak istenen HES’e ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığında yapılan toplantıyı protesto etti.

    Venezuela'da 3 gündür süren elektrik kesintileri hayatı zorlaştırıyor
    Venezuela'da 3 gündür süren elektrik kesintileri hayatı zorlaştırıyor

    Venezuela’da 3 gündür süren elektrik kesintileri nedeniyle okullar tatil edilecek, devlet daireleri ve özel iş yerlerinde çalışma yapılmayacak.

    Sezai Temelli'den Erdoğan'a: Sen kimi kovuyorsun?
    Sezai Temelli'den Erdoğan'a: Sen kimi kovuyorsun?

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli: Sen kimi kovuyorsun? Bu ülkede Kürtler, Süryaniler var. Sen kimi nereye gönderiyorsun.

    Hollanda’da hareketli dönem: Emek ve öğrenci hareketi yükseliyor
    Hollanda’da hareketli dönem: Emek ve öğrenci hareketi yükseliyor

    Irkçı partilerin oy arttırdığı Hollanda’da emek ve öğrenci hareketinin de canlanması dikkat çekiyor. Peki önümüzdeki haftalarda ülkede neler olacak?

    GÜNCELLENDİ
    Balıkesir Bağımsız Adayı Çetin, Burhaniye'nin köylerini ziyaret etti
    Balıkesir Bağımsız Adayı Çetin, Burhaniye'nin köylerini ziyaret etti

    Balıkesir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Şuayyip Çetin, Bahadınlı, Karadere ve Kurucaoluk köylerini ziyaret ederek köylülerin sorunlarını dinledi.

    GÜNCELLENDİ
    İbrahim Kızılyer: Belediye meclisinde işçilerin de söz hakkı olsun
    İbrahim Kızılyer: Belediye meclisinde işçilerin de söz hakkı olsun

    CHP Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Adayı İbrahim Kızılyer, LC Waikiki ve Mercedes fabrikaları önünde işçilerle buluştu.

    ‘I Subscribe’ abone kampanyası Evrensel ve BirGün ile devam ediyor
    EVRENSEL İÇİN ULUSLARARASI DAYANIŞMA KAMPANYASI BAŞLADI

    Mine Söğüt yeni kitabı Gergedan’ı anlattı
    Mine Söğüt yeni kitabı Gergedan’ı anlattı
    Çorum’da Arinna Kültür ve Sanat Topluluğu kuruldu
    Çorum’da Arinna Kültür ve Sanat Topluluğu kuruldu
    2. Uluslararası İstanbul Hikaye Anlatıcılığı Festivali başlıyor
    2. Uluslararası İstanbul Hikaye Anlatıcılığı Festivali başlıyor
    Lee Tesche: Varsayılan rock and roll otoriter karşıtıdır
    Lee Tesche: Varsayılan rock and roll otoriter karşıtıdır
    Berkin Elvan ölümünün 5. yılında mezarı başında anıldı
    Berkin Elvan ölümünün 5. yılında mezarı başında anıldı

    Gezi direnişi sırasında başına gaz kapsülü isabet eden ve 269 gün komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan, ölümünün 5. yılında anıldı.

    Erdoğan ‘ezan’ çarpıtmasını sürdürüyor: Dertleri ülkeyi karıştırmak
    Erdoğan ‘ezan’ çarpıtmasını sürdürüyor: Dertleri ülkeyi karıştırmak

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan "Taksim'de ezanı protesto ettiler" çarpıtmasına devam ediyor: Ezanlarımızın okunmasına kimse engel olamayacaktır.

    Gazi’de hayatını kaybeden Zeynep Poyraz’ın ailesi adalet istiyor
    Gazi’de hayatını kaybeden Zeynep Poyraz’ın ailesi adalet istiyor

    Gazi Katliamı’nda hayatını kaybeden Zeynep Poyraz’ın ailesi, 24 yıldır katillerin cezalandırılmasını istiyor.

    GÜNCELLENDİ
    CHP'den Edremit düzeltmesi: İhraç talebi eski Akçay belediye başkanına
    CHP'den Edremit düzeltmesi: İhraç talebi eski Akçay belediye başkanına

    CHP’de, eski Akçay Belediye Başkanı Cahit İnceoğlu kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Bayhan: Din propagandasının üzerini örtemeyeceği bir geçim derdi var
    Bayhan: Din propagandasının üzerini örtemeyeceği bir geçim derdi var

    EMEP MYK Üyesi İskender Bayhan ile Erdoğan'ın Diyarbakır'da düzenlediği seçim mitingini ve büyüme rakamlarını konuştuk.

    Almanyalı gazeteciler Türkiye'yi terk etti: Eleştirel haber yapılmıyor
    Almanyalı gazeteciler Türkiye'yi terk etti: Eleştirel haber yapılmıyor

    Basın kartlarının süresi uzatılmayan Almanyalı Gazeteciler Jörg Brase ve Thomas Seibert, Türkiye’yi terk etmek zorunda kaldı.

    Tekirdağ Adayı Tuncay Sağıroğlu: Tekirdağ’ı rantçılardan kurtaracağız
    Tekirdağ Adayı Tuncay Sağıroğlu: Tekirdağ’ı rantçılardan kurtaracağız

    Tekirdağ Belediyesi Başkan Adayı Tuncay Sağıroğlu işçilerle bir araya geldi. Sağıroğlu: Krizin de seçimlerin de düğümü fabrikalarda çözülecek.

    Kayseri Adayı Sarıoğlu: Halkın talebi doğrultusunda planlar yapacağız
    Kayseri Adayı Sarıoğlu: Halkın talebi doğrultusunda planlar yapacağız

    Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Eylem Sarıoğlu Aslandoğan, Pınarbaşı’da vatandaşlarla buluştu.

    Reyhan Başaran, öğrencilerin taleplerinin altına imza attı
    Reyhan Başaran, öğrencilerin taleplerinin altına imza attı

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Reyhan Başaran ziyaret edip sorunlarını dinlediği öğrencilerin taleplerinin altına imza attı.

    Zümrüt Gıda işçileri fabrika önünde direnişe başladı
    Zümrüt Gıda işçileri fabrika önünde direnişe başladı

    Kriz bahanesiyle üretimin durdurulduğu Antep Başpınar OSB'deki Zümrüt Gıda fabrikasında hakları verilmeden işten atılan işçiler direnişe geçti.

    AKP'li Cevat Keser down sendromlu gencin ağzına para sıkıştırıp oynadı
    AKP'li Cevat Keser down sendromlu gencin ağzına para sıkıştırıp oynadı

    Pamukova Belediye Başkanı AKP’li Cevat Keser, katıldığı asker eğlencesinde down sendromlu bir gencin ağzına para sıkıştırıp oynadı.

    GÜNCELLENDİ
    Suriye'de IŞİD'in son kalesine nihai operasyon
    Suriye'de IŞİD'in son kalesine nihai operasyon

    SDG'nin, IŞİD’in kontrolü altındaki son bölge olan Baghuz'a dönük nihai operasyonu 10 Mart'ta başladı.

    GÜNCELLENDİ
    Mehmet Kırgız: Rant düzenine karşı çıkanların seçeneğiyim
    Mehmet Kırgız: Rant düzenine karşı çıkanların seçeneğiyim

    Denizli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Mehmet Kırgız, Sarayköy'de semt pazarı, kahve ve evleri ziyaret etti.

    GÜNCELLENDİ
    Bahçeli de "ezan" çarpıtmasına katıldı: Densizlik, vandallık, arsızlık
    Bahçeli de "ezan" çarpıtmasına katıldı: Densizlik, vandallık, arsızlık

    Bahçeli: 8 Mart akşamı bir grup Taksim'de ezan okunurken ıslık çalmış, yani ezandan rahatsız olmuş. Akıllarınca protesto etmişler.

    GÜNCELLENDİ
    Tüm yönleriyle "Taksim'de ezanı protesto ettiler" çarpıtması
    Tüm yönleriyle "Taksim'de ezanı protesto ettiler" çarpıtması

    8 Mart gece yürüyüşünde Taksim'de protesto edilen neydi, iktidara yakın medya olayı nasıl çarpıttı, Erdoğan bunu nasıl kullandı?

    GÜNCELLENDİ
    Etiyopya Havayolları uçağı düştü: 157 kişi hayatını kaybetti
    Etiyopya Havayolları uçağı düştü: 157 kişi hayatını kaybetti

    Etiyopya Havayollarının Addis Ababa'dan Nairobi'ye uçan ve 157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü. Kazada kurtulan olmadığı açıklandı.