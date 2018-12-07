BoÄŸaÃ§ay Projesi tehlikeye davetiye Ã§Ä±karÄ±yor

TMMOB Jeoloji MÃ¼hendisleri OdasÄ±, 'BoÄŸaÃ§ay Projesi'nin Ã§evreye ciddi olumsuz etkileri olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek projeden bir an Ã¶nce vazgeÃ§ilmesini istedi.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri OdasÄ±, 'BoÄŸaçay Projesi' ile kamunun aÄŸÄ±r bir borç sarmalÄ± içine çekildiÄŸini ve projenin çevreye ciddi zararlarÄ± olduÄŸunu belirterek söz konusu projeden vazgeçilmesi gerektiÄŸini söyledi.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri OdasÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, “Belediye tarafÄ±ndan KonyaaltÄ± sahilinde, deniz seviyesi altÄ±na en az 1.5 m inilecek ÅŸekilde bir kanal açÄ±larak denizin karaya sokulmasÄ± ve buraya bir yat limanÄ± inÅŸa edilmesi ve limanÄ±n gerisinde BoÄŸaçay yataÄŸÄ± boyunca deÄŸiÅŸik aktivite ve yapÄ±larÄ± içeren ve kendileri tarafÄ±ndan 'çÄ±lgÄ±n proje' olarak tanÄ±mlanan bir proje baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±r” denildi.

Söz konusu projenin çevreye çok ciddi olumsuz etkileri olacaÄŸÄ± bilindiÄŸinden, kamuoyunda her kesimden birçok eleÅŸtiri ve tepki aldÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapÄ±lan açÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi: Proje; Antalya kentinin içme suyu ihtiyacÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± için son derece önemli olan BoÄŸaçayÄ± alüvyon akiferi ve kent turizmi ve peyzajÄ± için vazgeçilmez nitelikte olan KonyaaltÄ± PlajÄ± için çok ciddi bir tehdit oluÅŸturmaktadÄ±r. Projenin uygulanmasÄ± ile tuzlu su giriÅŸimi nedeniyle BoÄŸaçay akiferi ve kuyular tuzlanacak, yapÄ±lacak kazÄ±larla yer altÄ± suyu açÄ±ÄŸa çÄ±karÄ±larak kirlenmeye açÄ±k hale gelecektir. TaÅŸkÄ±nlarla getirdiÄŸi malzemeyi Akdeniz’e boÅŸaltarak denizin plaj kumlarÄ±nÄ± aÅŸÄ±ndÄ±rmasÄ±nÄ± önleyen BoÄŸaçayÄ±’nÄ±n sahil ile buluÅŸmasÄ± engellenerek, sahilin hÄ±zla aÅŸÄ±nmasÄ±nÄ±n yolu açÄ±lmÄ±ÅŸ olacaktÄ±r. AyrÄ±ca, projenin uygulanmasÄ± ile hem proje ile inÅŸa edilecek tesisler, hem de mevcut yerleÅŸimler taÅŸkÄ±nlara açÄ±k hale getirilmiÅŸtir.”

HER YÖNÜYLE ‘ÇILGINLIK’

Uzman bir heyet tarafÄ±ndan yapÄ±lan inceleme sonucunda, baÅŸta su kaynaklarÄ± ve KonyaaltÄ± PlajÄ± olmak üzere çevreye çok ciddi olumsuz etkileri bulunan, rant yaratmayÄ± amaçlayan, kamu yararÄ± bulunmayan ve çok yüksek maliyetler gerektiren, her yönüyle ‘çÄ±lgÄ±n’ bir proje olan BoÄŸaçay projesinden bir an önce vazgeçilmesinin istendiÄŸi açÄ±klamada “Aksi halde, çok yakÄ±n zamanda yaratacaÄŸÄ± olumsuzluklar hissedilecek, bu olumsuzluklar projenin ilerlemesi ile katlanarak artacaktÄ±r. Projenin olumsuz etkilerini ve inÅŸa edilecek tesislerin ve mekanlarÄ±n güvenliÄŸini saÄŸlamak amacÄ±yla milyonlarca lira para harcanarak yapÄ±lmasÄ± planlanan ilave tesislerin bir çözüm getirmeyeceÄŸi, tam tersine daha ciddi sorunlar doÄŸuracaÄŸÄ± unutulmamalÄ±dÄ±r” denildi. (HABER MERKEZÄ°)

'BoÄŸaÃ§ay projesinde kamu yararÄ± yok'

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 AralÄ±k 2018 22:19

www.evrensel.net