BaÅŸÄ±na oksijen tÃ¼pÃ¼ dÃ¼ÅŸen iÅŸÃ§i can verdi

Gebze'de Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± fabrikada baÅŸÄ±na oksijen tÃ¼pÃ¼ dÃ¼ÅŸmesi sonucu aÄŸÄ±r yaralanan iÅŸÃ§i Åžefik Can, 5 gÃ¼n sÃ¼ren tedavinin ardÄ±ndan yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± fabrikada baÅŸÄ±na oksijen tüpü düÅŸmesi sonucu aÄŸÄ±r yaralanan evli ve 2 çocuk babasÄ± iÅŸçi Åžefik Can, 5 gündür hastanede sürdürdüÄŸü yaÅŸam savaÅŸÄ±nÄ± yitirdi.

DHA'nÄ±n haberine göre olay, 5 gün önce Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan otomobil yaylarÄ± üretilen fabrikada meydana geldi. Fabrikada iÅŸçi olarak çalÄ±ÅŸan Åžefik Can, oksijen tüplerini yüklerken, tüplerden biri baÅŸÄ±na düÅŸtü. DiÄŸer iÅŸçiler hemen 112 Acil’e haber verdi. Fabrikaya gelen saÄŸlÄ±k ekibi, aÄŸÄ±r yaralanan Åžefik Can’Ä±, Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldÄ±rdÄ±. Beyin kanamasÄ± geçiren ve 5 gündür yoÄŸun bakÄ±m ünitesinde tutulan Åžefik Can, önceki gece yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. (HABER MERKEZÄ°)

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