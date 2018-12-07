Ä°stanbul'un ara sokaklarÄ± hurdalÄ±k gibi

Ä°stanbulâ€™un ara sokaklarÄ±, plakasÄ± dÃ¼ÅŸen, kaportasÄ± Ã§Ã¼rÃ¼yen ve lastikleri eriyen hurda araÃ§larla dolu.

Gökhan ÇELÄ°K

Ä°stanbul'un ara sokaklarÄ±, yÄ±llardÄ±r aynÄ± yerde bekleyen hurda araçlarla dolu. PlakasÄ± düÅŸen, kaportasÄ± çürüyen ve lastikleri eriyen hurda araçlarÄ±n, görüntü kirliliÄŸi ve asayiÅŸ sorunu yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen mahalleliler çözüm istiyor. Yurt dÄ±ÅŸÄ±nda özellikle Avrupa'da bir aracÄ±n aynÄ± yerde en fazla 72 saat park yapabildiÄŸini belirten Åžehir ve Bölge PlanlamacÄ±sÄ± Eda BeyazÄ±t, Türkiye'de denetim zaafiyetlerinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Kimi 2 yÄ±l, kimi de 6 ay… Genellikle sokak aralarÄ±nda bulunan hurda araçlar, özellikle nüfusu hÄ±zla artan Esenler, BaÅŸakÅŸehir, Fatih, Sancaktepe, Tuzla gibi ilçelerde ciddi sorun yaratÄ±yor. Bu sorunlarÄ±n baÅŸÄ±nda park yeri, görüntü kirliliÄŸi ve genel asayiÅŸ sorunu geliyor. Hurda araçlarÄ±n yÄ±llardÄ±r aynÄ± yerde beklediÄŸini söyleyen mahalleliler, soruna bir çözüm bulunmasÄ±nÄ± istiyor. O vatandaÅŸlardan biri "Ben burada esnafÄ±m. DükkanÄ±mÄ±n ön ve arka tarafÄ± hurda araba ile dolu. 6 aydÄ±r ÅŸu araba burada yatÄ±yor. KarÅŸÄ±sÄ± da dolu. Ama burada suçlu belediye. Bu araçlar burada aylarca kalÄ±yor. Ben kendi arabama yer bulamÄ±yorum. DükkanÄ±m burada olmasÄ±na raÄŸmen gidiyorum arka tarafa park ediyorum" diyor.

FotoÄŸraf: Gökhan Çelik/DHA

'HURDAYI OTOPARKA KOYDUK BÄ°ZDEN AYDA 150 LÄ°RA Ä°STEDÄ°LER'

Hurdaya çÄ±kmÄ±ÅŸ araç sahipleri de mecbur kaldÄ±klarÄ± için hurda araçlarÄ±nÄ± sokak aralarÄ±na park ettiÄŸini söylüyor. Onlardan biri, "AracÄ±mÄ±z 2 yÄ±ldÄ±r burada. Yeni bir araba alÄ±nca bu kaldÄ± burada. Otoparka koyduk bir kere, o da bize çok maliyetli geldi. AylÄ±k 150 lira istediler, biz de oraya bÄ±rakmadÄ±k evimizin önüne koyduk iÅŸte böyle" dedi.

'BENÄ°M ARABAM BONZAÄ° Ä°ÇENLERÄ°N MEKANI OLMUÅž'

Esenler'de oturan bir yurttaÅŸ ise "AracÄ±m en az 2 yÄ±ldÄ±r burada bekliyor. Çünkü aracÄ±mÄ±z eski ve bakÄ±ma ihtiyacÄ± var. Bu bakÄ±mÄ± da yapmak istemiyorum. AslÄ±nda hurda yasasÄ±nÄ± bekliyordum, o yasa da çÄ±ktÄ±. Åžimdi bu ayÄ±n sonunda bu aracÄ± vereceÄŸiz. Bekleyen araç bölgede asayiÅŸ sorunu yaratÄ±yor. Benim arabam bonzai çekenlerin mekanÄ± olmuÅŸ" ifadelerini kullandÄ±.

FotoÄŸraf: Gökhan Çelik/DHA

Ä°BB 5 AYDA 890 HURDA ARACI GERÄ° DÖNÜÅžÜME GÖNDERDÄ°

GeçtiÄŸimiz mayÄ±s ayÄ±nda Resmi Gazete'de yayÄ±nlanarak yürürlüÄŸe giren ve kamuoyunda "Hurda Araç TeÅŸviki" olarak bilinen uygulamaya raÄŸmen sorun artarak devam ediyor. Bu uygulamaya göre 16 ve daha büyük yaÅŸtaki araçlarÄ±n hurdaya çÄ±kartÄ±lmasÄ±na baÄŸlÄ± olarak yeni araç alÄ±mÄ±nda 10 bin liraya kadar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indiriminin saÄŸlanÄ±yor. Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± AtÄ±k Yönetimi MüdürlüÄŸü verilerine göre, uygulamanÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± tarihten aralÄ±k ayÄ± baÅŸÄ±na kadar toplam 890 adet hurda araç teslim alÄ±narak geri dönüÅŸüme gönderildi. Ancak sokak aralarÄ±nda teslim alÄ±nmayÄ± bekleyen daha nice araç geri dönüÅŸtürülmeyi bekliyor.

YURT DIÅžINDA 72 SAAT PARK LÄ°MÄ°TÄ° VAR

Sokak aralarÄ±na park edilen hurda araçlar hakkÄ±nda bilgi veren Ä°stanbul Teknik Üniversitesi MimarlÄ±k Fakültesi Åžehir ve Bölge Planlama Bölümü ÖÄŸretim Üyesi Doçent Doktor Eda BeyazÄ±t, uzun süreli araç parkÄ±nÄ±n Amerika ve Avrupa ülkelerinde aÄŸÄ±r cezai yaptÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ±n olduÄŸunu söyledi.

BeyazÄ±t, "Türkiye'de sokaklara bÄ±rakÄ±lan araçlarla ilgili bir uygulama yok bildiÄŸim kadarÄ±yla. Ancak yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki örneklere baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda 72 saatten fazla park edilen araçlarla ilgili, hem vatandaÅŸlarÄ±n bir ÅŸikayet mekanizmalarÄ± var hem de oralardaki yerel yönetimlerin bunlarla ilgili cezai yaptÄ±rÄ±mlarÄ± var. Bu cezalar arasÄ±nda yüksek para cezalarÄ± ve hatta hapis cezalarÄ±na kadar belirli ceza uygulamalarÄ± söz konusu. Bu araçlar sokaklarda uzun süre kaldÄ±ÄŸÄ± sürece belli baÅŸlÄ± güvenlik olaylarÄ±na da sebebiyet verebiliyor" dedi.

FotoÄŸraf: Gökhan Çelik/DHA

'DENETÄ°M ZAFÄ°YETÄ° VAR'

BeyazÄ±t, "Türkiye'de araçlarÄ±n uzun süre kalmasÄ± konusunda denetim zafiyeti ve belli mekanizmalarÄ±n henüz tam kurulmamÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ± gerekçe olarak gösterebiliriz. Bu sorunu tabi ki ilk fark edecekler orada yaÅŸayanlar ve esnaflar. Bu insanlarÄ±n sorunlarÄ±nÄ± dile getirebileceÄŸi ortamlar gerekiyor. BunlarÄ±n baÅŸÄ±nda da yerel yönetimler geliyor. Böylesi bir düzen saÄŸlanÄ±rsa denetim de saÄŸlanmÄ±ÅŸ olacak. Sokak bir kamusal alan, sokaÄŸÄ±n sahipleri biziz aslÄ±nda. Bu yerlerin otomobiller tarafÄ±ndan kullanÄ±lmasÄ±yla insanlarÄ±n hakimiyetinden çÄ±kmÄ±ÅŸ oluyor. Bu ortamda sokaÄŸÄ±n otomobillere bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ± yanlÄ±ÅŸ buluyoruz. Sonuçta kamuya ait yerlerin kamu tarafÄ±ndan kullanÄ±lmasÄ± gerekiyor" ÅŸeklinde konuÅŸtu. (Ä°stanbul/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 AralÄ±k 2018 11:40

www.evrensel.net