DavutoÄŸlu'dan 'Pelikan' tepkisi: Bunlar Ã§ete

Eski BaÅŸbakan Ahmet DavutoÄŸlu, Berat Albayrak'la iliÅŸkilendirilen ve kendisini hedef alan 'Pelikan DosyasÄ±'na bir kez daha tepki gÃ¶sterdi.

Eski BaÅŸbakan Ahmet DavutoÄŸlu, Karabük'te Milli Türk Talebe BirliÄŸinin düzenlediÄŸi 'DuruÅŸ KonuÅŸmalarÄ±' konferansÄ±nda konuÅŸtu. DavutoÄŸlu, baÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± bÄ±rakmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ± dönemde yayÄ±mlanan 'Pelikan DosyasÄ±'na bir kez daha gönderme yaparak "Ä°letiÅŸim teröristleri çÄ±ktÄ± ki; ahlakÄ± yerle bir etti. Kim bunlar, troller. Bunlar iletiÅŸim teröristleri. Ä°nsanlarÄ±n ÅŸahsiyetini, haysiyetini, izzetini yok yere bitirecek ÅŸekilde para ile tutulmuÅŸ adamlar, bir anda bir algÄ± oluÅŸturuyorlar" dedi. DavutoÄŸlu'nun ÅŸikayet ettiÄŸi 'Pelikan DosyasÄ±' ile CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n damadÄ± Bakan Berat Albayrak iliÅŸkilendiriliyor.

DHA'nÄ±n haberine göre DavutoÄŸlu para ile tutulmuÅŸ trollerin algÄ± oluÅŸturduÄŸunu söyleyerek, "Ä°letiÅŸim teröristleri çÄ±ktÄ± ki; ahlakÄ± yerle bir etti. Kim bunlar, troller. Bunlar iletiÅŸim teröristleri. Ä°nsanlarÄ±n ÅŸahsiyetini, haysiyetini, izzetini, yok yere bitirecek ÅŸekilde para ile tutulmuÅŸ adamlar, bir anda bir algÄ± oluÅŸturuyorlar. Her birimiz öyle ÅŸeylerle karÅŸÄ±laÅŸÄ±yoruz ki. ArtÄ±k fikirler çarpÄ±ÅŸmÄ±yor, kimin ne kadar trolu var ve karÅŸÄ± tarafa ne kadar zarar verebilir? BaÅŸbakanlÄ±ktan ayrÄ±lma süreci esnasÄ±nda 'Pelikan dosyasÄ±' diye bir ÅŸey çÄ±ktÄ±. Beni birazcÄ±k tanÄ±yanlar için her birisi iftira olan ÅŸeyler. Peki kim bunu çÄ±karttÄ±, belli deÄŸil. Ben biliyorum da toplum bilmiyor. Kendileri saklandÄ±lar. Nice hakaretler yaptÄ±lar. Bu sadece bana mÄ± yapÄ±ldÄ±? Bu bir çete. ÇÄ±k ortaya, eleÅŸtireceÄŸin ÅŸeyi eleÅŸtir, söyleyeceÄŸin sözü söyle, vereceÄŸin kavgayÄ± ver. Ama ÅŸahsiyetsiz kimlikler arkasÄ±na kimliklerini gizleyerek saldÄ±rma. Böyle yapanlarÄ± tutma. Hiç kimse birbirinden emin olamaz. Emin olma vasfÄ±nÄ± yitiririz. Ä°letiÅŸim teknolojisi ÅŸimdi bir insanÄ±n itibarÄ±nÄ± çok kÄ±sa sürede yok edebilecek bir ÅŸey" diye konuÅŸtu.

DavutoÄŸlu kendisiyle ilgili bir habere deÄŸinerek, "Bir gün bir haber; DavutoÄŸlu'nun erkek kardeÅŸi tutuklandÄ±. Benim 6 tane kardeÅŸim var, hepsi de kÄ±z. Bir erkek kardeÅŸim olsa mutlu olacaÄŸÄ±m da ama yok. KÄ±z kardeÅŸlerimin evlerine gitmiÅŸler, tutuklanan mÄ± var diye. Yok. Åžimdi bu yalanlama çÄ±ktÄ± ya, haberi bu sefer aynÄ± sitenin veriÅŸ ÅŸeyi ÅŸu; 'DavutoÄŸlu kardeÅŸini reddetti'. ReddettiÄŸim senin haberin. Åžimdi burada bir ahlak olabilir mi? Ä°ÅŸte bugün böyle bir tabloyla karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z. Böyle bir dönemde sizlerin yapmasÄ± gereken ÅŸey ÅŸu; sosyal medyayÄ± kullanÄ±n, kimi eleÅŸtirecekseniz eleÅŸtirin. Ama zinhar farklÄ± kimlikler kullanmayÄ±n. Ben ÅŸuyum ve ÅŸuna ÅŸuna söylüyorum, onunda sana cevap verme hakkÄ± olsun. SakÄ±n olan bir cazibeye kapÄ±lÄ±p, fenomen olma ÅŸeyi dahi olsa, ÅŸahsiyetinizi gizlemeye alÄ±ÅŸmayÄ±n. Bir kere ÅŸahsiyetini gizleyen, takiye yapan, hayat boyu takiye yapar, kurtulamaz bundan" dedi.

PELÄ°KAN DOSYASI NEYDÄ°?

1 MayÄ±s 2016'da pelikandosyasi.wordpress.com adlÄ± blog tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan ve dönemin BaÅŸbakanÄ± Ahmet DavutoÄŸlu'ya yönelik aÄŸÄ±r ifadeler içeren metin, kamuoyunda kendisini yayÄ±nlayanlarÄ±n ismiyle anÄ±ldÄ±.

Bu metin sonrasÄ± mayÄ±s ayÄ± içerisinde Ahmet DavutoÄŸlu, CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n telkiniyle baÅŸbakanlÄ±k ve AKP genel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevini bÄ±raktÄ± ve yerine Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m seçildi.

Pelikan DosyasÄ±'nÄ± kaleme alan ekibin Kuzguncuk'taki Pelikan YalÄ±sÄ±'nda faaliyetlerini sürdürdüÄŸü ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. ErdoÄŸan'Ä±n damadÄ± Berat Albayrak'Ä±n fonladÄ±ÄŸÄ± iddia edilen ekibin Süheyb ÖÄŸüt, eÅŸi Hilal Kaplan gibi isimler tarafÄ±ndan idare edildiÄŸi belirtiliyor.

Albayrak'tan konuya dair bir yalanlama gelmedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 AralÄ±k 2018 10:54

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