DÃ¼nya yalan sÃ¶ylÃ¼yor

Milyarlarca emekÃ§inin yarattÄ±ÄŸÄ± zenginliÄŸin yirmi tarafÄ±ndan nasÄ±l paylaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n bir karikatÃ¼rÃ¼ G20!

GeçtiÄŸimiz günlerde bir zirve toplantÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±; G20.Dünya liderleri toplandÄ± diye sayfa sayfa yayÄ±nlandÄ± gazetelerde; televizyonlarda devlet baÅŸkanlarÄ±nÄ±n fotoÄŸraflarÄ±, videolarÄ± gösterildi.

20 sayÄ±sÄ± dünyanÄ±n en büyük 20 ekonomisine tekabül ediyor. ToplantÄ±nÄ±n ana temasÄ± ise “bir arada kalkÄ±nma” idi. AlÄ±nan kararlar üzerine sayfalarca yazÄ± yazÄ±labilir. Ancak temelde çok yalÄ±n bir gerçek var: Sonuç bildirgesi yuvarlak cümlelerden oluÅŸan bir yazÄ± metni sadece! Dünyada yaÅŸanan savaÅŸlarÄ±n, açlÄ±ÄŸÄ±n, sefaletin, sömürünün sebebi olan sistemin temsilcilerinin zirvesi para ve paranÄ±n saÄŸladÄ±ÄŸÄ± güç üzerinde ÅŸekilleniyor.

Milyarlarca emekçinin yarattÄ±ÄŸÄ± zenginliÄŸin yirmi tarafÄ±ndan nasÄ±l paylaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n bir karikatürü G20!

SavaÅŸ sanayisine, katliamlara daha fazla bütçe ayÄ±rmanÄ±n, iÅŸsizliÄŸi ve yoksulluÄŸu arttÄ±ran politikalarda Ä±srar etmenin, halklarÄ± yoÄŸun baskÄ± altÄ±nda tutmanÄ±n hesaplarÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zirvelerden “Bir arada kalkÄ±nacaÄŸÄ±z.” bildirgeleri çÄ±kÄ±yor.

20’ler savaÅŸlarÄ±n suç ortaklÄ±ÄŸÄ±nda, iÅŸsizliÄŸin ve yoksulluÄŸun garantörleri olma konusunda bir aradalar!

BASKIDA, SÖMÜRÜDE BÄ°RLEÅžENLER

DünyanÄ±n hemen her yerinde tüm burjuva devlet iktidarlarÄ± halk kitlelerine karÅŸÄ± baskÄ±cÄ± politikalarÄ±nÄ± yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±yorlar.

OHAL, yasaklar, hak gasplarÄ±, Ä±rkçÄ± ve savaÅŸ yanlÄ±sÄ± politikalar, ekonomik krizlerin yükünü “Haftada 80 saat çalÄ±ÅŸÄ±rsanÄ±z dünya düzelir.” diyerek emekçilerin sÄ±rtÄ±na yÄ±kma çabalarÄ±, iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n ve gençliÄŸin örgütlerine yönelen baskÄ± ve saldÄ±rÄ±lar…

“Ä°nsanca yaÅŸamak istiyoruz.” taleplerine verilen küstah cevaplar… YalnÄ±zca Türkiye gençliÄŸi deÄŸil, burjuva iktidarlarÄ±n yönetimi altÄ±ndaki tüm gençlik benzer sorunlarÄ± yaÅŸÄ±yor.BarÄ±nma yardÄ±mlarÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tlanmasÄ±na karÅŸÄ± çÄ±kan Ä°ngiltere gençlerinin, KYK borçlarÄ±nÄ±n silinmesini isteyen Türkiye gençlerinin, yapÄ±lan zamlarÄ±n geri çekilmesini isteyen Fransa gençliÄŸinin karÅŸÄ±sÄ±na “yirmi”ler dikiliveriyor.

EÄŸitim bütçelerinden yapÄ±lan kesintiler, gençliÄŸin geleceÄŸini karartan savaÅŸ politikalarÄ±na fon oluyor.

ÇalÄ±ÅŸma saatlerinin artmasÄ±, ücretlerin düÅŸmesiyle artan kar oranlarÄ± 20’lerin cüzdanlarÄ±na banknotlar olarak ekleniyor.

Meclislerden çÄ±kan yasalar yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na faÅŸizan yönetimler olarak dikiliyor.

Oysa zirvede “dünya liderleri”, “Bir arada kalkÄ±nacaÄŸÄ±z.” deniyor.

“Dünya” bize yalan söylüyor!“

"YÄ°RMÄ°”LERÄ°N YALANLARI

Fransa’da “sarÄ± yelekliler”, 25 KasÄ±m’da sokaklara çÄ±kan yüzbinlerce kadÄ±n, hak gasplarÄ±na greve giden iÅŸçiler, eÄŸitimde bütçe kesintisine itiraz eden liseliler, kÄ±saca yÄ±ÄŸÄ±nlar ise bu dünyanÄ±n aÄŸÄ±r yüklerinden ve baskÄ±sÄ±ndan kurtulmanÄ±n yol arayÄ±ÅŸÄ±nÄ± sürdürüyorlar. “Bu arayÄ±ÅŸ, sistem partilerinin yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±n taleplerini istismarÄ±yla baÄŸlÄ± bir aldanma sonucu henüz genel olarak bu partilerden birinden diÄŸerine destek olarak ÅŸekillenmesine raÄŸmen, onu aÅŸan eÄŸilim ve tutumlar da giderek güç kazanÄ±yor.”*

Kapitalist barbarlÄ±ÄŸÄ±n temsilcileri yalanlarÄ± ile gençliÄŸi kendi tarafÄ±nda tutmak istiyor. Çünkü gençlik yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ± hangi sÄ±nÄ±fÄ±n gücü olarak hareket ederse o tarafÄ±n geleceÄŸi kazanacaÄŸÄ±nÄ± biliyorlar. “Yirmi”lerin geleceÄŸi bizim istediÄŸimiz bir gelecek olmadÄ±ÄŸÄ±na göre, bu barbarlÄ±ktan kurtulmuÅŸ bir gelecek için sermaye gericiliÄŸinin karÅŸÄ±sÄ±nda örgütlenmek, onlarÄ±n yalan propagandalarÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na taleplerle çÄ±kmak bir zorunluluk oluyor. Bunun için çÄ±kar yolu, bizim istediÄŸimiz geleceÄŸin kurucusu olan iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± ile birlikte açacaÄŸÄ±z.Bu uzun ve inatla, sabÄ±rla hareket etmeyi gerektiren bir yol.Tek tek bulunduÄŸumuz fakülteden, liseden, atölyeden attÄ±ÄŸÄ±mÄ±z adÄ±mlarÄ± güçlendirerek, biriktirerek ilerleyeceÄŸiz. Yurt koÅŸullarÄ±na itiraz sesleri, yemekhane zamlarÄ±na karÅŸÄ± imza kampanyalarÄ± ile, insanca yaÅŸayacak ücret talepleri, karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z burs talebi ile birleÅŸmeli.Gerici eÄŸitim müfredatÄ±na itirazlar evrim tartÄ±ÅŸmalarÄ±nda, izin verilmeyen kulüp etkinlikleri demokratik üniversite talebinde buluÅŸmalÄ±.Önümüzdeki dönem daha da aÄŸÄ±rlaÅŸan yaÅŸam koÅŸullarÄ±na iÅŸaret ettiÄŸi gibi, birlikte hareket etme, itirazlarÄ± örgütlü karÅŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸlara çevirme imkanÄ±mÄ±za da iÅŸaret ediyor.Üstelik yalnÄ±z deÄŸiliz, dünyanÄ±n dört bir yanÄ±ndan, farklÄ± dilleri konuÅŸsak da aynÄ± ÅŸeyleri söylediÄŸimiz milyonlarca kardeÅŸimiz ile birlikteyiz.

“Yirmi”lerin yalanlarÄ± kendilerine kalsÄ±n, biz milyarlarÄ±n gerçeÄŸi ile hareket ediyoruz!

*https://www.evrensel.net/yazi/82622/gerilim-siyasal-askeri-siddet-ve-krizler-donemi-ii

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