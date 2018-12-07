Yaşamak istiyoruz

Öğrencilerin hayatlarını etkileyen konularda bir araya gelmeleri, akademisyeni, mezunu, işçisi ile birlikte çözüm arayışı içerisinde olmaları önemli.

Hazal GÖÇMEN

ODTÜ

Geçtiğimiz hafta pazartesi günü ODTÜ Psikoloji Bölümü Öğrencisi İrem Kütük'ün, kampüste seyir halinde bulunan kamyonetin damper kapağının çarpması sonucu ölümü, ODTÜ'de yaşanan ihmalleri gündeme getirdi. Birbiri ardına göz ardı edilen ihmallerin doğurduğu kazanın sonrasında ODTÜ öğrencileri çoğunlukla sosyal medya üzerinden öfkelerini göstererek bir araya gelme çağrısında bulundular. Kazanın şoku ile birlikte öğrencilerin pek çoğunun yaşadığı kızgınlık ve öfke gibi duygular, kendini ifade etme, bir arada olma ihtiyacı ODTÜ öğrencilerinin yan yana gelmesi ve ihmallere karşı birlikte mücadele etme tavrı ile sonuçlandı.

Kazanın ertesinde tüm bu ihmalleri konuşmak, ortak bir tavır almak ve çözüme hep birlikte ulaşmanın tartışılması ile tüm ODTÜ bileşenlerinin katılımına açık olan “Yaşamak İstiyoruz” başlıklı bir forum alındı. Forumda üzerinde durulan noktalar, kampüs içerisinde yaşamın güvenliğini hep birlikte sağlamak ve bu anlamda var olan sınırlılıkların giderilmesinin gerekliliği üzerine oldu. Kasım ayı içerisinde bir ODTÜ öğrencisinin intihar etmesi İrem’in kaybı ile birleştiğinde, üniversiteye dair alt yapısal eksikliklerin oluşu, sağlık ekipmanlarının, personelinin ve psikoloji destek birimlerinin yetersizliği bir ay içerisinde iki öğrencinin yaşamını kaybetmesi ile üniversite öğrencileri arasındaki tartışmalarda da belirgin hale geldi. Üniversite yönetiminin öğrencilerin akıllarındaki soruları gidermeyen, kazaya ilişkin yüzeysel biçimde yaptığı açıklamalar öğrenciler arasında da eleştirildi.

KAMPÜS İŞLEYİŞİNE MÜDAHALE

Eleştirilerin sonucunda alınan forumda temel hedef kampüste bulunan tüm canlıların yaşam güvenliğini sağlamak olarak belirlendi. Bu amaçla kampüs yaşamına, sağlık merkezine, trafik sorunlarına ilişkin foruma katılan öğrencilerin talepleri kurulan bir komisyon aracılığı ile bir liste haline getirilecek. Bu talepler ise tüm ODTÜ bileşenlerinin imzasına açık olacak, toplanan imzalar ise üniversite yönetimine teslim edilecek. ODTÜ Öğrencilerin hayatlarını doğrudan etkileyen konularda bir araya gelmeleri ve akademisyeni, mezunu, işçisi ile birlikte bir çözüm arayışı içerisinde olmaları son derece önemli. Mevcut süreçten öğrencilerin bir araya gelme ve somut bir plan etrafında buluşma ihtiyaçları göz önüne çıkıyor.

Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin akademisyenleri ile birlikte kazanın olduğu yere bir yürüyüş gerçekleştirmeleri, yaya öncelikli olması gereken kampüsün planındaki eksikliklere dikkat çeken açıklamaları üniversitenin tüm unsurlarının dâhil olduğu bir planlamanın acilliğine işaret ediyor. Bununla birlikte bölümlerinde, topluluklarında bir araya gelen öğrencilerin önlerine somut talepler koyması, kendi alanlarından, ihtiyaç duydukları eksiklerden kampüs işleyişine müdahale etme gereksinmeleri önümüzdeki süreçte de devam ettirilmesi, kalıcı hale getirilmesi gereken bir yan.

İki ODTÜ öğrencisinin yaşamını kaybetmesi ile artık saman altına itilemeyecek olan kampüs içerisinde bulunan herkesi doğrudan ilgilendiren sorunlar öğrencilerin temel ve bir yandan da çarpıcı bir talep etrafında bir araya gelmelerini sağladı: Yaşamak İstiyoruz. Bu taleplerini gerçekleştirmek de yine ODTÜ’deki öğrencilerin, akademisyenlerin ve emekçilerin mevcut taleplerinin takipçisi olmaları ve bu sorunları kampüsteki herkesin sorunu haline getirmeleri ile belirlenecek.

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