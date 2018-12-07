Vizyon mu, vizyonsuzluk mu?

SonuÃ§ olarak patronlar zenginliklerine zenginlik katarken biz meslek liseliler sonuna kadar sÃ¶mÃ¼rÃ¼lÃ¼yoruz.

Burak PEKER

Kayseri

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk’un açÄ±kladÄ±ÄŸÄ±, “Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± 2023 EÄŸitim Vizyon Belgesi”ne dair dergimizde bir dizi yazÄ± yazÄ±ldÄ±. Vizyon Belgesi’nde yer alan Meslek Lisesi baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda “Mesleki teknik eÄŸitim öÄŸrencileri okurken çalÄ±ÅŸÄ±yor” maddesiyle ÅŸu anki sistemde de staj adÄ± altÄ±nda ucuz iÅŸ gücü olarak çalÄ±ÅŸan öÄŸrencilerin daha lisenin baÅŸlarÄ±nda sömürü çarkÄ±na itilmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor.

“TASARRUF” HEP BÄ°ZDEN!

Öte yandan diÄŸer dikkat çeken bir deÄŸiÅŸiklik ise alan eÄŸitimlerinin 9.sÄ±nÄ±fta baÅŸlamasÄ±. Alan eÄŸitim derslerinin artmasÄ± nedeniyle temel dersleri alamayan meslek lisesi öÄŸrencilerinin elinden bir de sÄ±navsÄ±z geçiÅŸ hakkÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Böylece meslek liselerinin üniversiteye girme ÅŸansÄ± yok denecek seviyeye indi. Ben de dahil olmak üzere dershanelere gitmeden, özel ders almadan üniversite sÄ±navlarÄ±na ya girmeyi tercih etmiyoruz ya da sÄ±nava girdiÄŸimiz takdirde ülkemizde binlerce örneÄŸi olduÄŸu gibi, baÅŸarÄ±lÄ± olamÄ±yoruz.

UCUZ Ä°Åž GÜCÜ Ä°STEÄžÄ° GÄ°DEREK ARTIYOR!

Ekonomik kriz gerekçesiyle eÄŸitim bütçesinden kesinti yapÄ±lÄ±rken, hükümet yanlÄ±sÄ± holding sahiplerinin milyon dolarlÄ±k borçlarÄ± siliniyor. Hemen hemen her fÄ±rsatta “Ülkenin geleceÄŸi siz gençlersiniz.” dense de 2023 EÄŸitim Vizyon Belgesi’yle, eÄŸitim yatÄ±rÄ±mlarÄ± için yeterli kaynak ayÄ±rmak yerine, hayÄ±rseverlerin yapacaÄŸÄ± katkÄ± ve baÄŸÄ±ÅŸlardan medet umar hâle geldiler. Buradan soruyoruz, silah sanayiye milyon dolarlar harcanÄ±rken eÄŸitimin önemini aÄŸzÄ±ndan düÅŸürmeyen hükümet hayÄ±rseverlerin vicdanÄ±na bÄ±rakÄ±yor.

Öte yandan "Mesleki eÄŸitim kurumlarÄ±nÄ±n döner sermaye gelirlerinden yapÄ±lan %14'lük hazine kesintisinin %1'e düÅŸürülmesi, meslek liselerinin okurken çalÄ±ÅŸmasÄ±" maddesi dikkat çekici. Sonuç olarak patronlar zenginliklerine zenginlik katarken biz meslek liseliler sonuna kadar sömürülüyoruz. Toplam olarak ders saati azaltÄ±lÄ±rken atölye dersleri artÄ±yor, kültür derslerinde azalmaya gidiliyor. Meslek liseliler sosyal yaÅŸamdan, bilimsel eÄŸitimden tamamen uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±rken meslek liseleri eskiden olduÄŸu gibi bugün de sermayenin ihtiyaçlarÄ± doÄŸrultusunda ÅŸekillendiriliyor, meslek liselilere ucuz iÅŸgücü olmak dÄ±ÅŸÄ±nda seçenek bÄ±rakÄ±lmÄ±yor.

“YANLIÅžLIKLARA KARÅžI ÇIKALIM!”

Bütün bunlar üzerine sohbet ettiÄŸimiz meslek lisesi öÄŸrencisi Hasan, yapboz tahtasÄ± gibi sürekli deÄŸiÅŸen sistemin gözle görülür kurbanÄ± yine biz meslek liseli gençlerin olduÄŸunu, sÄ±navsÄ±z, geçiÅŸ hakkÄ± kaldÄ±rÄ±lÄ±nca üniversite kazanmak için binbir çaba içindeyken 2023 vizyonunda gördüÄŸümüz maddelerde üniversite hayali kurmamÄ±za dahi izin verilemediÄŸini söyleyerek söze baÅŸlÄ±yor ve anlatmaya devam ediyor bölümündeki sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±: “Ücretsiz eÄŸitim dense de elektrik bölümü öÄŸrencesi olarak iletken kablodan tutalÄ±m çalÄ±ÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zillere, ampullere kadar bizler alÄ±yoruz, sadece atölye öÄŸretmenlerimizin yaptÄ±ÄŸÄ± sezon arasÄ± ve sezon sonu yazÄ±lÄ± sÄ±navlarÄ±n kâÄŸÄ±t ücretlerine kadar bizden talep ediliyor. VermediÄŸimiz takdirde ise dersten bÄ±rakÄ±lacaÄŸÄ±z tehdidine maruz kalÄ±yoruz, biz de çaresiz atölye derslerini vermeden sÄ±nÄ±fÄ± geçemeyeceÄŸimiz için bu ücretleri ödüyoruz.” Hasan’Ä±n çaÄŸrÄ±sÄ± ise kÄ±sa ve öz: “Bu iÅŸler bizi aÅŸar diye düÅŸünmeyelim, hakkÄ±mÄ±zda alÄ±nan kararlarÄ± inceleyelim, yanlÄ±ÅŸlÄ±klara karÅŸÄ± çÄ±kalÄ±m!”

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