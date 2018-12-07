Formasyona format atÄ±lÄ±r mÄ±?

YÃ¼ksekÃ¶ÄŸrenim genÃ§liÄŸi formasyon eÄŸitiminin deÄŸiÅŸtirileceÄŸi sÃ¶ylentilerine olduÄŸu kadar formasyon hakkÄ± iÃ§in mÃ¼cadele etmeye de oldukÃ§a alÄ±ÅŸkÄ±n.

Cansu CEYLAN

BoÄŸaziçi Üniversitesi

2023 EÄŸitim Vizyonu’nun yayÄ±nlanmasÄ±yla birlikte formasyon tartÄ±ÅŸmasÄ± tekrar alevlendi. Vizyon belgesinde düzenlemenin ayrÄ±ntÄ±larÄ± çok da fazla yer almasa da öÄŸretmen olmak için temel bilimler öÄŸrencilerinin almasÄ± gereken formasyon eÄŸitiminin kurs olarak verilmesi yerine yüksek lisans eÄŸitimi olarak verileceÄŸi söylentileri dolaÅŸmaya baÅŸladÄ±. Bütün bu tartÄ±ÅŸma devam ededursun, yükseköÄŸrenim gençliÄŸi formasyon eÄŸitiminin kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± ya da deÄŸiÅŸtirileceÄŸi söylentilerine olduÄŸu kadar formasyon hakkÄ± için mücadele etmeye de oldukça alÄ±ÅŸkÄ±n. Bu noktada belki ÅŸunu söyleyebiliriz: Türkiye yükseköÄŸrenim gençliÄŸi için formasyon tarihi, formasyon mücadeleleri tarihidir.

ÖÄžRETMENLÄ°K YARIÅžINDA

Güncel olarak yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliÄŸi tartÄ±ÅŸmadan önce formasyon eÄŸitiminin neden biz üniversiteli gençliÄŸin gündeminin merkezinde yer aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± tartÄ±ÅŸmak önem taÅŸÄ±yor. Formasyon eÄŸitimi, temel bilimlerden mezun olmuÅŸ öÄŸrencilerin öÄŸretmen olarak çalÄ±ÅŸmasÄ±na olanak saÄŸlÄ±yor. Öte yandan daha önce de belirttiÄŸimiz gibi uzun süredir deÄŸiÅŸen aralÄ±klarla formasyon düzenlemesi deÄŸiÅŸtiriliyor, deÄŸiÅŸtirilmesi tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Durum böyle olunca, tartÄ±ÅŸmanÄ±n merkezini temel bilimler öÄŸrencilerine ve sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±na çekmek gerekiyor.

Åžu veri, konunun çarpÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± gözler önüne seriyor: Devlet kurumlarÄ±na öÄŸretmen olarak atanmak için girdiÄŸimiz KPSS ÖÄŸretmen Alan Bilgisi Testi’ne 2017 yÄ±lÄ±nda giren matematik öÄŸretmenliÄŸi adaylarÄ±nÄ±n %92’si, tarih öÄŸretmenliÄŸi adaylarÄ±nÄ±n %94.3’ü, Türk dili ve edebiyatÄ± öÄŸretmenliÄŸi adaylarÄ±nÄ±n ise %95.9’u formasyon eÄŸitimi almÄ±ÅŸ Fen Edebiyat Fakültesi, yani temel bilim mezunu. Peki temel bilim öÄŸrencileri neden böylesi artan oranlarda öÄŸretmen olmak istiyor? Formasyon eÄŸitimini, formasyonun biçimini ve içeriÄŸini konuÅŸmadan önce asÄ±l bunu anlamamÄ±z gerekiyor.

Ä°ÅžSÄ°ZLÄ°KTEN PAYIMIZA DÜÅžEN

AslÄ±nda biz, dergimize yazan, formasyon kurs ücretleri yüzünden maÄŸdur olan, “Formasyon kaldÄ±rÄ±lacak, temel bilim mezunlarÄ± öÄŸretmen olamayacak.” açÄ±klamalarÄ±na karÅŸÄ± ayaklanan birçok üniversiteli arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n mektuplarÄ±ndan bunun nedenini biliyoruz. Bugün açÄ±sÄ±ndan temel bilim öÄŸrencileri, yüksekokul veya fakülte mezunu iÅŸsizlerin büyük bir bölümünü oluÅŸturuyor. TÜÄ°K’in 2017 verilerine göre yüksekokul veya fakülte mezunlarÄ±nÄ±n %12.7’si iÅŸsizken, beÅŸeri bilimler mezunlarÄ±nÄ±n %13.2’si, matematik ve istatistik bölümü mezunlarÄ±nÄ±n %14’ü, sosyal bilimler ve davranÄ±ÅŸ bilimleri mezunlarÄ±nÄ±n %15.2’si, fiziki bilimler mezunlarÄ±nÄ±n %15.7’si iÅŸsiz. Yani, temel bilimler mezunlarÄ± arasÄ±ndaki iÅŸsizlik oranlarÄ± üniversiteli iÅŸsizliÄŸi ortalamasÄ±nÄ±n üzerinde. Ä°ÅŸ alanÄ± bulamayan temel bilim mezunlarÄ±nÄ±n, neden formasyona yöneldiÄŸini anlamak bu tabloda çok da zor olmasa gerek. Öte yandan temel bilim mezunlarÄ±nÄ±n karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±ÄŸÄ± iÅŸsizlik nedeniyle senelerdir birçok temel bilim bölümünde kontenjanlarÄ±n dolmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, neredeyse her üniversitede kapasite yetersizliÄŸine raÄŸmen kontenjan arttÄ±ran YÖK’ün temel bilimler bölümlerinin kontenjanlarÄ±nÄ± azaltmak zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlayalÄ±m.

BAÄžIMLI KAPÄ°TALÄ°ST ÜLKEDE BÄ°LÄ°M

Tablo böyle olunca tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± gereken baÅŸka bir nokta da temel bilimlerin iÅŸ alanÄ±nÄ±n kÄ±sÄ±tlÄ±lÄ±ÄŸÄ±.“Bilgi çaÄŸÄ±”, “inovasyon çaÄŸÄ±”, “endüstri 4.0” kavramlarÄ±nÄ± aÄŸÄ±zlarÄ±na pelesenk eden sermaye temsilcileri bu alanda da birçok giriÅŸimde bulunuyor. UluslararasÄ± eÄŸitim tartÄ±ÅŸmalarÄ±nda ÅŸu anda güncel olarak tartÄ±ÅŸÄ±lan ve model olarak geliÅŸtirilen STEM (fen, teknoloji, mühendislik, matematik) eÄŸitiminin en ateÅŸli temsilcilerinden biri de TÜSÄ°AD. TÜSÄ°AD, hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± “2023’e DoÄŸru Türkiye’de STEM Gereksinimi”1 raporunda STEM alanlarÄ±nÄ±n kritik rolünü uzun uzun anlatÄ±yor. Bu örnek, sermaye ve sermaye birikimi ile bilim üretiminin bugün nasÄ±l iç içe olduÄŸunu anlatÄ±yor2. Kâr amaçlÄ± üretimin hükmünü sürdüÄŸü kapitalist sistemde bilimin baÄŸÄ±msÄ±z olarak geliÅŸimini sürdürebileceÄŸi, sermaye-emek çeliÅŸkisinin dÄ±ÅŸÄ±nda yer alabileceÄŸini iddia etmek bugünkü azÄ±lÄ± liberallerin, pozitivistlerin bile altÄ±ndan kalkabileceÄŸi bir iddia deÄŸil.

Bugün hayatÄ±nÄ±n her alanÄ± gibi bilim üretimi de geliÅŸimini ancak sermayenin kanatlarÄ± altÄ±nda sürdürebiliyor. Durum böyle olunca bu bahsettiÄŸimiz meseleler dönüp dolaÅŸÄ±p kapitalist sistemin kucaÄŸÄ±na düÅŸüyor. Tabii ki kapitalist ülkelerde ileri bilimsel geliÅŸmelerden, bilim insanlarÄ±na iÅŸ alanÄ± açÄ±lmasÄ±ndan bahsedebiliriz, sermayenin bilimsel bilgiye, fen alanÄ±nda geliÅŸmelere, sosyal bilimlerin ilerlemesine ihtiyacÄ± vardÄ±r; buralarda da bilim hâlâ sermayenin çÄ±karÄ±na göre ÅŸekillendirilir. MerceÄŸi bizimki gibi baÄŸÄ±mlÄ± kapitalist bir ülkeye tuttuÄŸumuzda iÅŸler biraz daha deÄŸiÅŸebilir, bilim yine sermayenin çÄ±karÄ±na uygun olarak fonlanÄ±rken bir yandan da uluslararasÄ± iÅŸ bölümünde bizimki gibi ülkelere düÅŸen ucuz iÅŸgücü ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacak nesiller yetiÅŸtirmektir. Bu nedenle bilimin niteliÄŸi, temel bilim öÄŸrencilerinin potansiyeli, bilim eÄŸitiminin durumu tali meseleler olarak politika yapÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n eline kalÄ±r.

SONUÇ YERÄ°NE

Bütün çizdiÄŸimiz bu tabloda eksik olan ÅŸey bugün devlete atanan öÄŸretmenlerin çektiÄŸi sorunlar fakat bunlarÄ± ayrÄ± bir yazÄ±nÄ±n konusu olarak bÄ±rakalÄ±m. Sonuç olarak ne bugünkü formasyon tartÄ±ÅŸmalarÄ± biz temel bilim öÄŸrencileri için ne yeni tartÄ±ÅŸmalar ne de bizim sorunlarÄ±mÄ±z formasyona indirgenebilecek kadar dar. O zaman ÅŸu sorularla yazÄ±mÄ±zÄ± bitirelim: Neredeyse her sene önümüze sürülen deÄŸiÅŸiklik tehditlerinin iÅŸsizlik oranlarÄ± ve öÄŸretmen adaylarÄ± arasÄ±ndaki Fen-Edebiyat Fakültesi mezunlarÄ±nÄ±n oranÄ± göz önüne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda gerçekliÄŸi var mÄ±dÄ±r? Genelde ilim üretiminin sermayenin çÄ±karlarÄ±na göre ÅŸekillendiÄŸi kapitalist sistemde, özelde ülkemizin kapitalist dünya düzeninde konumlanÄ±ÅŸÄ±nda biz temel bilim öÄŸrencileri için bilim insanlarÄ± olmamÄ±zÄ±n olanaÄŸÄ± nedir? Bütün bu çerçeve içinde formasyon düzenlemelerini deÄŸiÅŸtirmek temel bilim öÄŸrencilerinin sorunlarÄ±na deva olur mu, yoksa sadece “atanamayan öÄŸretmen sayÄ±sÄ±” istatistiklerinde hafif bir oynamaya mÄ± hizmet eder?

1*2023 hedefi ve referansÄ± diÄŸer alanlarda olduÄŸu gibi eÄŸitim belgelerinin baÅŸlÄ±klarÄ±nda da gözden kaçmÄ±yor. (bknz. 2023 EÄŸitim Vizyonu, MEB ÖÄŸretmen Strateji Belgesi 2017-2023, TÜSÄ°AD 2023’e DoÄŸru Türkiye’de STEM Gereksinimi raporu)

2*BaÅŸka çarpÄ±cÄ± bir örnek, 2015 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan “Okul-Sanayi Ä°ÅŸbirliÄŸi Ä°stanbul Modeli”ydi. Protokolün imza töreninde dönemin Milli EÄŸitim BakanÄ± Nabi AvcÄ±, projeye iÅŸsizlik fonundan kaynak aktarÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

www.evrensel.net