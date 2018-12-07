SoÄŸuktan titreyerek ders dinlemek

"Ders iÅŸlediÄŸimiz binanÄ±n kalorifer sistemleri arÄ±zalÄ± ve bu arÄ±zalar sadece bu yÄ±la mahsus da deÄŸiller. Bu sorun 10 yÄ±ldÄ±r var. "

Munzur Üniversitesi’nden bir öÄŸrenci

Dersim

Munzur Üniversitesi’nde Ä°ngilizce ÇevirmenliÄŸi Bölümü okumanÄ±n ayrÄ± bir zorluÄŸu var. Çünkü ders iÅŸlediÄŸimiz binanÄ±n kalorifer sistemleri arÄ±zalÄ± ve bu arÄ±zalar sadece bu yÄ±la mahsus da deÄŸiller. Bu sorun 10 yÄ±ldÄ±r var. AnlatÄ±lanlara göre bölüm binasÄ± yapÄ±m aÅŸamasÄ±ndayken TOKÄ°’lere verilmiÅŸ ve bu yüzden birkaç sorun oluÅŸmuÅŸ. Bu sadece MYÖ binasÄ± için geçerli. AslÄ±nda yapÄ±m aÅŸamasÄ±ndayken depo olarak tasarlanmÄ±ÅŸ. Dersleri soÄŸukta iÅŸlemek zorundayÄ±z.

Sadece sorun kaloriferlerde de deÄŸil pencerelerimiz yaÄŸmur yaÄŸdÄ±ÄŸÄ± zaman su sÄ±zdÄ±rÄ±yor tavandan tozlar ve alçÄ± kalÄ±plarÄ± dökülüyor. Hasta olmanÄ±n bütün koÅŸullarÄ±nÄ±n bir arada olduÄŸu ortamda ders iÅŸliyoruz. Bu sorun hakkÄ±nda birçok yola baÅŸvurmak istedik fakat bir sonuç alamadÄ±k hatta bizden öncekiler de bu sorunu dillendirmiÅŸler ancak onlarda bizim gibi bir sonuç alamamÄ±ÅŸ. Åžimdi bölümden arkadaÅŸlarla para toplayÄ±p taÅŸÄ±nabilir elektrikli soba almayÄ± düÅŸünüyoruz. SorunlarÄ±mÄ±zÄ±n çözülmesini ve bizleri dolaplarda ki yemekler gibi deÄŸil öÄŸrenci gibi görmelerini istiyoruz!

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