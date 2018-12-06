Felsefenin dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rdÃ¼kleri

Fen-edebiyat Ã¶ÄŸrencileri olarak bilimsel ve laik eÄŸitimden giderek uzaklaÅŸan akademi sistemi iÃ§erisinde kaybolmamak iÃ§in bir Ã§Ä±kÄ±ÅŸ kapÄ±sÄ± aradÄ±k.

Meryem UZAY

Kocaeli

Felsefe deyince aklÄ±mÄ±z da birden fazla kelime yer edinir. DüÅŸünmek, sorgulamak, yorumlamak, üretmek, deÄŸiÅŸtirmek… Ne yazÄ±k ki felsefenin eÄŸitimde ki yeri bugün açÄ±sÄ±ndan bu kavramlarÄ± karÅŸÄ±lamamakta ve içi giderek boÅŸaltÄ±lmaktadÄ±r. Bu bakÄ±mdan fen-edebiyat öÄŸrencileri olarak bilimsel, demokratik ve laik eÄŸitimden giderek uzaklaÅŸan akademi sistemi içerisinde kaybolmamak için bir çÄ±kÄ±ÅŸ kapÄ±sÄ± aradÄ±k. Ders dÄ±ÅŸÄ±nda kampüsün monotonluÄŸundan uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bahçede, kafede insanÄ±, doÄŸayÄ±, felsefeyi tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir alan yaratmak istedik. Bu ihtiyaç doÄŸrultusunda sÄ±nÄ±flarda duyurular yaptÄ±k, broÅŸürler daÄŸÄ±ttÄ±k ve bir grup oluÅŸturduk. Birbirinden farklÄ± duygulara sahip ve birbirinden farklÄ± düÅŸünen felsefe severler olarak bu grup sayesinde tanÄ±ÅŸma fÄ±rsatÄ±nÄ± yakaladÄ±k, bir araya geldik. Üniversiteye bu yÄ±l baÅŸlayan Sadiye ve Merve arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla da topluluk hakkÄ±nda sohbet ettik.

FELSEFENÄ°N HAK ETTÄ°ÄžÄ°...

Türkiye’de felsefe ne durumda, nereye gidiyor diye sorduÄŸumda Sadiye “Türkiye’de iyi gitmeyen ÅŸeylerin içerisinde maalesef felsefe de var. DüÅŸünceyi belli kalÄ±plara sÄ±ÄŸdÄ±ran sistem içerisinde felsefe de etkisini giderek kaybediyor. Felsefenin yerini daha çok popüler kültürün ürünü olan, günü güzel geçirme odaklÄ± anlayÄ±ÅŸ alÄ±yor bu hiçbir kazanç saÄŸlamÄ±yor” diyor. Bir taraftan da bilim, sanat gibi dallarÄ±n kökeninde felsefenin olduÄŸu, bilimin ve sanatÄ±n sürekli deÄŸiÅŸtiÄŸi ve geliÅŸtiÄŸi göz önünde bulundurulursa felsefenin gelecekteki durumu adÄ±na umutlu olduÄŸunu dile getiren Sadiye, “Felsefeye duyduÄŸumuz ihtiyaç yadsÄ±namaz bir gerçektir. Günümüzde etkili olan birçok alan, felsefenin sorduÄŸu sorularla ortaya çÄ±ktÄ±. Bu nedenle araÅŸtÄ±ran, sorgulayan, tartÄ±ÅŸan, neden-sonuç iliÅŸkisine dayalÄ± baÄŸlantÄ±lar kuran topluluklarla felsefeye hak ettiÄŸi deÄŸeri ancak biz kazandÄ±rabiliriz” diye ekliyor.

“ÖÄžRENCÄ°LER BÄ°REYSELE Ä°TÄ°LÄ°YOR”

Merve ise evrim teorisinin müfredattan çÄ±karÄ±lmasÄ±yla birlikte eÄŸitimde dini etkinin giderek çoÄŸaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylüyor. “Hayata daha dogmatik bir yönden bakmamÄ±z isteniyor, manevi deÄŸerler ön plana çÄ±kartÄ±lÄ±yor bu topluma da yansÄ±yor. KiÅŸi evreni, kendi varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorgulamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± andan itibaren çevresindeki insanlar tarafÄ±ndan dinsiz, cahil diye kategorize ediliyor.” diyor. Felsefenin bilimsellikten uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±yor olmasÄ±nÄ± ekonomi ile de iliÅŸkilendiren Merve, “Bizim ülkemizde insanlar geçim sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± derdine düÅŸmüÅŸ durumda. ÖÄŸrenciler bile bugün bu iÅŸi, yarÄ±n ÅŸu iÅŸi fazladan yaparsam belki ek bir kazancÄ±m olur demekte, daha bireysel düÅŸünmeye itilmektedir. Bu evrensel deÄŸerler ile bireye empoze edilen kavramlar arasÄ±nda bir tezatlÄ±k oluÅŸturmaktadÄ±r.” diyor.

FELSEFENÄ°N Ä°ÇÄ°NÄ° DOLDURMAK

TopluluÄŸu neden tercih ettiklerini öÄŸrenmek istediÄŸimde ise Sadiye “sanata, politikaya, bilime, insan doÄŸasÄ±na sorular soran felsefe, bu toplulukta tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Bu durum beni meraklandÄ±rÄ±yor. Elbette ki bu alana olan ilgim ve bu topluluÄŸun ilgimi karÅŸÄ±layacak bir noktada olmasÄ± önemli” diyerek sözlerini bitiriyor. Merve de “felsefe günün belli bir saatinde dört duvar arasÄ±nda iÅŸlediÄŸimiz derslerden ibaret deÄŸil, bizim hayata bakÄ±ÅŸ açÄ±mÄ±z. Bu yüzden okul dÄ±ÅŸÄ±nda böyle iÅŸlerin var olmasÄ± ilgimi çekiyor.” diyor. AyrÄ±ca topluluÄŸu fikirlerini özgürce aktarabileceÄŸi ve sorunlarÄ± daha etkili bir ÅŸekilde çözebileceÄŸi inancÄ±yla tercih ettiÄŸini de ekliyor. Sadiye ve Merve son olarak içi boÅŸaltÄ±lmakta olan felsefeyi doldurabilmek için yan yana gelip söyleÅŸiler düzenleyeceklerini, fakültede pasif olan kulübü önlerine koyacaklarÄ± etkinliklerle aktif hale getireceklerini, film gösterimleri yaparak tartÄ±ÅŸmalar gerçekleÅŸtireceklerini ve okulu temsil edecek konferanslara katÄ±lmayÄ± amaç edindiklerini söylediler. Felsefeye ilgi duyan herkesin bu topluluÄŸa dahil olmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±lar.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 AralÄ±k 2018 23:19

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