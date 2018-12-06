Zamanın dışında karışıklığın içinde

“Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?” kitabının üzerine yoğunlaşmıştı ve çoğumuz için yeni sihirli yaratıklar görmek büyüleyici olmuştu.

Buse AVCI

Deniz Beyza KAZDAL

Ankara Atatürk Lisesi

Harry Potter serisini bilen bilir. Geçtiğimiz ay Harry Potter’ın yan serisi olan “Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?” ikinci filmi olan Grindewald’un Suçları ile ekranlara geldi. Bu film büyücülük evreninin son çırpınışları gibi görünüyor. Filmin serideki yeri oldukça belirsiz duruyor. Serinin şu an bilinen 5 filmlik bir planlaması var. Bu filmse geçiş filmi olma özelliği gösteriyor çünkü kendi başına bırakıldığında pek bir şey ifade etmiyor. Bu da aslında teknik açıdan son derece başarılı olsa da net bir olay görülmemesiyle ilgili.

“KOLAYCILIĞA KAÇILMIŞ”

İlk film genellikle ana karakter olan Newt Scamender’in seriye ismini veren “Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?” kitabının üzerine yoğunlaşmıştı ve çoğumuz için yeni sihirli yaratıklar görmek büyüleyici olmuştu; bu filmi yine filmin efekt, grafik ve sihirli yaratık evrenini genişletmesi bakımından yeterli ve iyi bulmuş olsak da Newt’in ilk filmde o kadar uğraştığı kitabının ortadan kayboluşuna anlam veremiyoruz. Film tamamen bir önceki filmde yan karakterler olan Grindewald (bir zaman Dubledore’un yoldaşı ama şimdi kötü olan karakterimiz) ve Creedence (film boyunca karman çorman birçok hikaye eşliğinde ailesini bulmaya çalışan ve tüm olayların etrafında döndüğü kişi) üzerinde yoğunlaşılmıştı. Creedence gibi özel bir karakterin hikayesinin filmde var olan bütün karakterlerin soyağaçlarına, geçmişlerine, akrabalık ilişkilerine dayandırılması gibi bir kolaycılığa kaçılması izleyicide hayal kırıklığı yaratıyor. Bunların üzerine bir de izleyicinin kafasındaki soru işaretlerinin giderilmemiş olması özellikle bu yılmı 2 yıl beklemiş olan hayranları kızdırdı.

İŞİN İÇİNDEN ÇIKILMASI GÜÇ KARMAŞIKLIK

Filmi tamamıyla ele aldığımızda, tamamen karmakarışık hikayelerin birleştirilip bizlere sunulduğunu söyleyebiliriz. Hikayeler ile birlikte zamanın da yanlış kullanılması filmi başarısız kılan unsurlardan biriydi. Örneğin Minerva Mcgonagall karakterinin filmin bulunduğu tarihte doğmamış olmasına rağmen bir sahnede yer alması buna verebileceğimiz temel örneklerden biri. Bunun dışında Creedence’ın ailesini bulma macerası, ortaya atılan Yusuf isminde bir karakter ve kardeşinin hikayesiyle birleştirilmeye çalışılınca olay anlaması güç bir karmaşaya dönüştü. Yeni karakterler içermesi filmi çok daha ileriye taşıyabilecekken fazla sayıda ve çok pasif kullanılmaları bu karmaşaya katkı sunmaktan pek de ileri gidebilmiş değil. Filmin bir kitaptan uyarlanmayıp doğruca senaryo olarak daha kısa sürede yazılması belki de Harry Potter serisinin devamı olarak yetersiz kalmasının en temel sebebi. Bunu da Fantastik Canavarlar’ın Harry Potter kadar ses getirmemesinin nedeni olarak gösterebiliriz.

BEKLEDİĞİMİZİ BULAMADIK AMA...

Özetle Gerindewald’ın Suçları, büyücü dünyası ile ilgili birçok yeni bilgi veren, kafada soru işaretleri bırakan ve Harry Potter severlerin beklentisini karşılayamayan bir film oldu. Yine de filme zihninizde hiçbir düşünce olmadan ve beklentiyi düşük tutarak girecekseniz piyasadaki diğer filmlerden daha çok memnun edecektir sizi. Kafada soru işaretleri bıraksa da izlerken sıkılmayacağınız ve sizi büyücü dünyasının büyülü atmosferine sokacak sürükleyici bir film. Tabii eğer her detayı inceleyen bir Potterhead değilseniz.

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