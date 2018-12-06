AvustralyalÄ± Ã¶ÄŸrencilerin iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi boykotu

Avustralyaâ€™da Ã¶ÄŸrenciler hÃ¼kÃ¼metin iklim deÄŸiÅŸimine karÅŸÄ± Ã¶nlem almasÄ± talebiyle geÃ§en cuma gÃ¼nÃ¼ okullarÄ± boykot etti.

Avustralya’da öÄŸrenciler hükümetin iklim deÄŸiÅŸimine karÅŸÄ± önlem almasÄ± talebiyle geçen cuma günü okullarÄ± boykot etti.

On binlerce ilk ve ortaöÄŸretim öÄŸrencisi, boykot günü sokaklara dökülerek hükümeti çevre politikalarÄ± konusunda adÄ±m atmaya çaÄŸÄ±rdÄ±. Mevcut durumda Avustralya karbon salÄ±nÄ±mÄ± konusunda önüne koyduÄŸu hedefleri yerine getiremiyor. Üç yÄ±ldÄ±r karbon emisyonu rekoru kÄ±rÄ±lan ülkede, baÅŸbakan Scott Morrison “karbon salÄ±nÄ±mÄ± hedeflerimizi tutturacaÄŸÄ±z” demeye devam ediyor. Fakat BirleÅŸmiÅŸ Milletler’in açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± kadarÄ±yla, 2030’a dek %26-28 oranÄ±nda emisyon azaltma hedefini kaçÄ±rmaya çok yakÄ±n Avustralya.

PARÄ°S ANLAÅžMASI

Paris AnlaÅŸmasÄ±, pek çok ülkenin katÄ±lÄ±mÄ±yla 4 KasÄ±m 2016 yÄ±lÄ±nda yürürlüÄŸe girdi. Yasal baÄŸlayÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± olan ilk küresel iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi anlaÅŸmasÄ±dÄ±r. Bu anlaÅŸmada her ülke önüne 2030 yÄ±lÄ±na kadar karbon emisyonunu ne kadar azaltacaklarÄ±na dair bir hedef koydu. Amaç ise bu süre zarfÄ±nda küresel Ä±sÄ±nmayÄ± 2 santigrat derecenin altÄ±nda tutmak.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, iklim deÄŸiÅŸimi diye bir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun kocaman bir yalandan ibaret olduÄŸunu iddia ederek 1 Haziran 2017 tarihinde ABD’nin bu anlaÅŸmadan çekileceÄŸini açÄ±klamÄ±ÅŸ, çekilme süreci baÅŸlatÄ±lmasÄ±na raÄŸmen kimi eyaletler anlaÅŸmaya sadÄ±k kalacaklarÄ±nÄ± belirtmiÅŸti. Donald Trump’Ä±n açÄ±klamalarÄ± dünya çapÄ±nda tepki uyandÄ±rmÄ±ÅŸ, iklim tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± yeniden gündeme getirmiÅŸti.

EYLEMLERE TEPKÄ°LER

ÖÄŸrencilerin boykotuna hükümetten verilen cevaplar ise pek de yabancÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z cinsten. Liberal senatörlerden James McGrath, “öÄŸrencilerin sorumluluklarÄ± arasÄ±nda eylem yapmak yoktur, okumak vardÄ±r” diyerek öÄŸrenci velilerine çaÄŸrÄ±da bulundu. Liberal milletvekillerinden Craig Kelly ise “öÄŸrenciler iklim deÄŸiÅŸikliÄŸine karÅŸÄ± çÄ±kmak istiyorsa dondurmadan, hamburgerden 12 aylÄ±ÄŸÄ±na vazgeçsin de görelim” dedi.

HaftanÄ±n baÅŸÄ±nda ise baÅŸbakan Morrison “okuldan parlamento olmaz, okullarda daha çok eÄŸitim daha az aktivizm istiyoruz” demiÅŸti. ÖÄŸrenciler ise cevap olarak “çocuklarÄ±n parlamentoda gibi davranmasÄ±nÄ± istemiyorsanÄ±z parlamentoda çocuk gibi davranmayÄ±n o zaman” diyor.

Avustralya Ä°ÅŸçi Partisi lideri Bill Shorten ise öÄŸrencilerin yanÄ±nda durarak “öÄŸrenciler birkaç saat dersine girmedi diye yaygara koparanlar önce dönüp sene boyunca kaç kez meclise geldiklerine baksÄ±nlar” diyerek hükümet milletvekillerinin meclis oturumlarÄ±na katÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±. “SayÄ±n baÅŸbakanÄ±m, siz daha kalkÄ±p iÅŸe gitmiyorsunuz diyebilir öÄŸrenciler.” diye ekledi. Parlamentoda 44’ü Liberal Parti’den olmak üzere 75 kiÅŸilik koalisyon hükümeti milletvekili, 69 Ä°ÅŸçi Partisi vekili, 5 ise öteki partilerden vekiller bulunuyor.

Kaynaklar

https://www.smh.com.au/politics/federal/rioting-is-not-one-of-the-three-rs-liberals-say-protesting-students-should-give-up-ice-creams-20181201-p50jmf.html

https://www.abc.net.au/news/2018-11-30/protesting-students-in-sydney-1/10572126

https://www.theguardian.com/environment/2018/nov/30/climate-change-strike-thousands-of-students-to-join-national-protest

https://www.theguardian.com/australia-news/2018/nov/28/hundreds-of-students-striking-over-climate-change-descend-on-parliament

https://www.smh.com.au/education/school-students-on-mass-strike-to-protest-climate-change-inaction-20181129-p50j4c.html

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