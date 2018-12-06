Bir kavram: POZÄ°TÄ°VÄ°ZM

DoÄŸa bilimlerini bilginin tek gerÃ§ek kaynaÄŸÄ± olarak gÃ¶ren, felsefi dÃ¼ÅŸÃ¼ncenin kÄ±ymetini reddeden bir burjuva felsefe akÄ±mÄ±dÄ±r, pozitivizm.

POZÄ°TÄ°VÄ°ZM NEDÄ°R?

Pozitivizm ya da olguculuk, insan için olumlu, yapÄ±cÄ± olanÄ±n yalnÄ±zca olgularÄ± gözlemleyerek betimlemek olduÄŸunu ileri süren öÄŸretidir. DoÄŸa bilimlerini bilginin tek gerçek kaynaÄŸÄ± olarak gören, felsefi düÅŸüncenin kÄ±ymetini reddeden bir burjuva felsefe akÄ±mÄ±dÄ±r. Pozitivizmin ortaya çÄ±kmasÄ±nÄ±n nedenlerinden birisi, eski felsefi akÄ±mlarÄ±n (örneÄŸin Klasik Alman Felsefesinin) yeni bilimsel geliÅŸmeleri açÄ±klamakta yetersiz kalmasÄ±dÄ±r.

Tümüyle yeni, metafizik olmayan (“pozitif”) bir düÅŸünce olma iddiasÄ±yla ortaya çÄ±kan pozitivizm, yalnÄ±zca pozitivist metodolojiyle hareket eden deneysel bilimi dikkate alÄ±r. Pozitivizmin kurucusu, Auguste Comte’tur. John Stuart Mill ile Herbert Spencer da akÄ±mÄ±n temellerini atanlar arasÄ±ndadÄ±r. Comte akÄ±ma “pozitivizm” derken, önceki felsefi akÄ±mlarÄ± “negatif, yÄ±kÄ±cÄ±,” kendi felsefesini ise “yapÄ±cÄ±” olarak gördüÄŸünü belli ediyordu. Comte’a göre bütün felsefeler yÄ±kÄ±cÄ±dÄ±r, olumsuzdur, çünkü deneyi aÅŸan anlamÄ±nda metafizikle uÄŸraÅŸmÄ±ÅŸlardÄ±r. Ona kalÄ±rsa, her türlü spekülasyon (yani bilme amacÄ± güden düÅŸünce) deneyi aÅŸtÄ±ÄŸÄ± anda metafiziktir; ister materyalist, ister idealist olsun.

POZÄ°TÄ°VÄ°ZM, FELSEFENÄ°N GÖREVÄ°NÄ° NASIL TANIMLAR?

Pozitivizmin baÅŸlÄ±ca özelliÄŸi, pozitif bilgiye giden tek yolun görgül bilim olduÄŸunu ileri sürerken, felsefenin görevini bilimin sonuçlarÄ±nÄ± yorumlamak ve “aydÄ±nlatmak” olarak kabul etmesidir. Bunu da bilginin bütün kütlesinin elde edilmesini saÄŸlayan verilerin bireysel algÄ±lar olduÄŸunu savunan bir bilgi teorisine dayanarak yapar. Bu bilgi teorisi temelinde bilimsel bilgiyi nesnel dünyanÄ±n içsel baÄŸÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n ve hareket yasalarÄ±nÄ±n bilgisi olarak deÄŸil duyusal-verilerle onlarÄ±n düzenlilikleri, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± iliÅŸkileri ve yapÄ±larÄ±yla sÄ±nÄ±rlÄ± olarak yorumlar.

POZÄ°TÄ°VÄ°ZMDE BÄ°LÄ°MSEL BÄ°LGÄ°NÄ°N KAPSAMI NEDÄ°R?

Pozitivizm, bilgiyi gözlemsel verilerin birbirleriyle olan baÄŸlantÄ±larÄ±yla sÄ±nÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ve bu verileri bütün bilgilerin çÄ±kÄ±ÅŸ noktasÄ± olarak gördüÄŸü için, bilgi elde etme yöntemleri olduÄŸunu söylediÄŸi yöntemlerin doÄŸruluÄŸunu hiçbir zaman gösteremez ve bu yöntemlere hiçbir ussal açÄ±klama getiremez.

Bireysel duyusal-verilerden yola çÄ±karak bilimin teori ve pratiÄŸinin doÄŸruluÄŸunu nasÄ±l gösterebiliriz?

Pozitivistler, Russell gibi, kendilerinin de ussal açÄ±dan doÄŸrulayamadÄ±klarÄ±nÄ± kabul ettikleri “bilimsel” çÄ±karsamalarÄ± haklÄ± gösterebilmek için daima türlü türlü “postulatlar” icat etmek zorunda kaldÄ±lar. Ve son çare olarak, Hume ve Russell gibi, bütün dünya anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ±n doÄŸuÅŸtan gelen alÄ±ÅŸkanlÄ±klar ve içgüdülerden baÅŸka bir ÅŸeye dayanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleme noktasÄ±na geldiler.

Böylece, bilimsel bilginin kapsamÄ±nÄ± duyusal-verilerin birbirleriyle olan baÄŸlantÄ±larÄ±yla sÄ±nÄ±rlayan pozitivizm, bu yolla aynÄ± zamanda insanoÄŸluna bilimsel dünya anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yol gösterebileceÄŸi olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± yadsÄ±r ve alÄ±ÅŸkanlÄ±klar temelinde düÅŸünen ve eylemde bulunan yaratÄ±klar olarak kalacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± söyler. Pozitivist “mantÄ±k” sonunda mantÄ±ktan vazgeçer ve mantÄ±ÄŸÄ±n yerine biyolojiyi geçirir; üstelik son derece kaba bir biyolojidir bu.

POZÄ°TÄ°VÄ°ST METAFÄ°ZÄ°K

Felsefede, sistem-yapÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n metafizik kurgularÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda yeni bir yol açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne süren pozitivizm, kendi içinde metafizik kurgunun bütün unsurlarÄ±nÄ± barÄ±ndÄ±rÄ±r.

Bilimsel bilgiyi duyusal-verilerin birbirleriyle olan baÄŸlantÄ±larÄ±na dayanarak yorumlamasÄ± nedeniyle pozitivizm, bilinen dünyanÄ±n “unsurlarÄ±”nÄ± neyin oluÅŸturduÄŸu konusunda her türlü kurgusal icada sürüklenmiÅŸtir. Gerçekten de duyusal-veriler -deneyimin bu tuhaf “atomlar”Ä±- tam da bu tür icatlardan biridir. Bilimin tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± maddi dünyanÄ±n yerine “duyusal-veriler” den, “unsurlardan, “mantÄ±ksal yapÄ±lar” dan, “çatÄ±lar”dan, “bilinmeyen niteliklerden, çÄ±karsanmÄ±ÅŸ bölünmez varlÄ±klardan oluÅŸan metafizik bir dünya icat eder. Bilimin önermelerinin “anlamÄ±”nÄ±n ve “kapsamÄ±”nÄ±n ise bu tür icatlara dayanÄ±larak “aydÄ±nlatÄ±lacaÄŸÄ±” sanÄ±lÄ±r. Bundan dolayÄ± felsefedeki pozitivist yöntem, yalnÄ±zca yeni metafizik kurgularÄ±n üretilmesi için verimli bir yöntem sunar; hiç de pozitivistlerin iddia ettikleri gibi bu kurgulara son vermek için deÄŸil. Pozitivist metafizik de tÄ±pkÄ± diÄŸerleri gibi tamamen kurgusal, bulanÄ±k ve zorlamadÄ±r.

YENÄ° BÄ°R SÄ°STEM OLARAK POZÄ°TÄ°VÄ°ZM

TÄ±pkÄ± pozitivizmin felsefeye yeni ve bilimsel bir yöntem sokarak ayaÄŸÄ±nÄ± kaydÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan ettiÄŸi kurgusal felsefeler gibi, pozitivizmin kendisi de, bilimsel geliÅŸmeye felsefi bir sistemin taleplerini zorla kabul ettirmeye çalÄ±ÅŸan bilim üstü bir felsefe, yeni bir sistem oluÅŸturur.

Pozitivizm kendi felsefi bilim yorumunu zorla bilime kabul ettirmeye çalÄ±ÅŸÄ±r. Bilimsel yöntemlerin ve her türlü bilimsel teorinin kurallarÄ±nÄ±n neler olmasÄ± gerektiÄŸini bildirerek; her türlü olasÄ± bilimsel bilginin kapsamÄ±nÄ± ve amacÄ±nÄ± katÄ± bir biçimde sÄ±nÄ±rlayarak bilimin önüne yasalar koymaya çalÄ±ÅŸÄ±r.

DoÄŸaüstü olaylarla ilgili öÄŸretiler; evrenin gizemli niteliÄŸi hakkÄ±nda bulanÄ±k söylemler; geleneÄŸi, otoriteyi, önseziyi ve deneyimle aklÄ±n ötesindeki inançlarÄ± yücelten görüÅŸler, bunlarÄ±n hepsi ilerleyen bilimsel bilginin Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nda buruÅŸturulup atÄ±lÄ±r. Oysa pozitivizmin öÄŸrettiÄŸi gibi, bilim her ÅŸeye karÅŸÄ±n nesnel dünyaya dair hiçbir ÅŸey ortaya çÄ±karamamÄ±ÅŸ olsa ve yalnÄ±zca duyusal verilerle ilgilenseydi, bu durumda cehaletin bilimden korkmasÄ± için bir neden olmazdÄ±. Ä°ÅŸte bu nedenle her renkten cehalet yanlÄ±larÄ± bilime ve bilimsel aydÄ±nlanmaya karÅŸÄ± mücadelelerinde sürekli olarak pozitivist savlardan yararlanÄ±rlar.

Pozitivist bilim yorumu, gerçekte bilimi ve cehaleti uzlaÅŸtÄ±rÄ±r. Böylece bilimsel kazanÄ±mlarÄ± pozitivist bir bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±yla yorumlayarak bilimsel dünya anlayÄ±ÅŸÄ±na, insan doÄŸasÄ±yla ilgili bilimsel görüÅŸe karÅŸÄ± savlar haline getirir.

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