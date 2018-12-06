ERG'den mevsimlik Ã§ocuk iÅŸÃ§iler araÅŸtÄ±rmasÄ±

EÄŸitimde Reform GiriÅŸimi'nden Umay AktaÅŸ Salman'Ä±n, Adanaâ€™da mevsimlik Ã§ocuk iÅŸÃ§ilere dair hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± rapor: Veriler yetersiz, hikayeler gerÃ§ek

2018 yÄ±lÄ±nÄ± Çocuk Ä°ÅŸçiliÄŸiyle Mücadele YÄ±lÄ± ilan eden Türkiye’de, çocuk iÅŸçiliÄŸi kronik sorunlardan biri. EÄŸitimde Reform GiriÅŸimi (ERG) AraÅŸtÄ±rmacÄ±sÄ± Umay AktaÅŸ Salman, Adana’da mevsimlik gezici tarÄ±m iÅŸçilerinin yaÅŸadÄ±klarÄ± yedi çadÄ±r yerleÅŸimini dolaÅŸtÄ± ve çocuk iÅŸçilere dair gözlemlerini raporlaÅŸtÄ±rdÄ±.

Genellikle yol ve su kanallarÄ±nÄ±n kenarlarÄ±na kurulmuÅŸ naylon, bez çadÄ±rlardan oluÅŸan çadÄ±r yerleÅŸimlerinin bulunduÄŸu yerlerde notlar tutan Salman, “Ortak nokta yoksulluk, eÄŸitimsizlik, beslenme ve saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±. ÇadÄ±rlarda okula giden çocuklar da var, çoktan eÄŸitimden kopmuÅŸ olanlar da” diyor.

ÇOCUK Ä°ÅžÇÄ° GERÇEÄžÄ°NE SURÄ°YELÄ°LER DE EKLENDÄ°

Seyhan ilçesine baÄŸlÄ± KöylüoÄŸlu Mahallesi’ndeki çadÄ±rlara dair Salman’Ä±n tuttuÄŸu notlar ÅŸu ÅŸekilde: “Çocuklar için okumak adeta vicdan azabÄ±. S. T. ‘Annem çalÄ±ÅŸÄ±yor, yaÅŸlÄ± kadÄ±n. Biz oturmuÅŸuz olur mu? Benimle birlikte 10 kiÅŸiyiz. Hangi birimiz okula gidecek? SabahlarÄ± bayat ekmek yiyorduk, nasÄ±l okuyacaÄŸÄ±z? Okulu bÄ±raktÄ±ktan sonra ben de tarlada çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±m. Biber patlÄ±can toplamaya, marul kazmaya giderdim. Sabahtan akÅŸama kadar güneÅŸin alnÄ±nda çalÄ±ÅŸÄ±yorduk. Kolay mÄ±? Tarladan gelince de ev iÅŸlerini yapÄ±yordum’ diyor.

Seyhan ilçesine baÄŸlÄ± MürseloÄŸlu’da da Suriyeli ve Türkiyeli ailelerle konuÅŸan Salman çocuk iÅŸçi Z. A’nÄ±n görüÅŸlerini ÅŸöyle aktarÄ±yor: “KÄ±z olduÄŸum için okutmadÄ±lar. Bazen tarlada çalÄ±ÅŸmaya gidiyor, tarlaya gitmediÄŸi zaman ise çadÄ±rda ev iÅŸlerini yapÄ±yorum. BeÅŸ küçük kardeÅŸim ve annem MaraÅŸ’ta. KardeÅŸlerim okuyor. AÄŸabeyim, 15 yaÅŸÄ±ndaki kardeÅŸim, babam ve ben Adana’da aileyi geçindirmeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz.“

12 yaÅŸÄ±nda Suriyeli bir çocuk iÅŸçi ile de görüÅŸen Salman gözlemlerini ÅŸöyle aktarÄ±yor: “YaÅŸlarÄ± büyük olduÄŸu için okula almamÄ±ÅŸlar. FÄ±stÄ±ktan karpuza, susama kadar pek çok üründe çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Küçük bedenin kaldÄ±ramayacaÄŸÄ± kadar aÄŸÄ±r iÅŸ yapÄ±yorlar. HaftanÄ±n altÄ± günü, günde 10 saat çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Günlük yevmiye ise 49 TL. En büyük istekleri Suriye’ye dönüp okula gitmek.”

KarataÅŸ’a baÄŸlÄ± ÇavuÅŸlu’da neredeyse çadÄ±rlarÄ±n tamamÄ± Suriyelilerden oluÅŸuyor. Salman gözlemlerini “ÇadÄ±r kentte karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hiçbir çocuk okula gitmiyor. Bir anne oÄŸlunun ayakkabÄ±sÄ±z çÄ±plak ayaklarÄ±nÄ±, yÄ±rtÄ±lmÄ±ÅŸ kÄ±yafetlerini gösteriyor: ‘Böyle nasÄ±l göndereyim, çocuklar dalga geçiyor. UtanÄ±yor oÄŸlum.’ Suriyeli çocuklar, ‘Ä°stemiyorlar bizi, kavga oluyor, korkuyoruz” cümleleriyle dile getiriyor.

OLMASI GEREKEN GELÄ°ÅžÄ°MSEL KAPASÄ°TE YOK

ÇocuklarÄ±n psikolojileri üzerine uzman görüÅŸleri de raporuna alan Salman, “Mesela 8 yaÅŸÄ±nda bir çocuk 6 yaÅŸÄ±nda bir çocuÄŸun geliÅŸimsel kapasitesine sahip olabiliyor. ÇocuklarÄ±n psikolojik ve fizyolojik hazÄ±r bulunuÅŸluklarÄ± yok” diyor.

Salman, mevsimlik çocuk iÅŸçiliÄŸine dair Aile, ÇalÄ±ÅŸma ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Çocuk Ä°ÅŸçiliÄŸiyle Mücadele Eylem PlanÄ± olduÄŸunu ama bakanlÄ±ÄŸa yazÄ±lÄ± baÅŸvuru olduÄŸu halde güncel bilgileri alamadÄ±klarÄ±nÄ± kaydediyor. Salman, aynÄ± ÅŸekilde Millî EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da, “Mevsimlik TarÄ±m Ä°ÅŸçisi Aileler ile Göçer ve YarÄ± Göçer Ailelerin ÇocuklarÄ±nÄ±n EÄŸitime EriÅŸimi” genelgesi olduÄŸunu ama yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalara dair bilgi alamadÄ±klarÄ±nÄ± belirtiyor.

Salman tarÄ±mda çocuk iÅŸçiliÄŸine dair denetim ve izleme mekanizmalarÄ±nÄ±n sorgulanmasÄ±nÄ± dile getirirken veriye dayalÄ± politikalar geliÅŸtirilmesine dikkat çekiyor.

“Çocuk Ä°ÅŸçiliÄŸiyle Mücadele YÄ±lÄ± ilan edilen 2018 biterken, çadÄ±rlarda çocuklar savcÄ±, doktor, avukat ve öÄŸretmen olmak hayaline dikkat çeken” Salman “Bunu gerçeÄŸe dönüÅŸtürmelerinin yolu temel haklarÄ± olan eÄŸitimden geçiyor” diyor. (HABER MERKEZÄ°)

www.evrensel.net