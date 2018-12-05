3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ileri iÃ§in tahliye kararÄ±

Tutuklanan Ä°stanbul HavalimanÄ± iÅŸÃ§ileri ile sendikacÄ±larÄ±n hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± davada tutuklu 31 iÅŸÃ§iden 30'u hakkÄ±nda tahliye kararÄ± verildi.

Ä°stanbul 3. HavalimanÄ±'nda kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± protesto ettikleri için hakkÄ±nda dava açÄ±lan 31'i tutuklu, 61 iÅŸçinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada tahliye kararÄ± verildi. Serhat Bilici dÄ±ÅŸÄ±nda tutuklu bulunan tüm iÅŸçiler adli kontrol ÅŸartÄ±yla tahliye kararÄ± verildi. Mahkeme tutuklu bulunan Serhat Bilici'nin sorgu ve delillerin tespitini yapÄ±lmasÄ±na karar vererek davayÄ± 20 Mart 2019 saat 09.00'a ertelendi.

GaziosmanpaÅŸa Adliyesi 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu ve tutuksuz iÅŸçilerin savunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan söz alan avukatlar, tüm iÅŸçilerin ve sendikacÄ±larÄ±n müvekkiller tahliyelerini talep etti. Adli kontrol ÅŸartÄ±nÄ±n ve yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

Verilen aranÄ±n ardÄ±ndan mahkeme heyeti, Serhat Bilici dÄ±ÅŸÄ±nda tüm iÅŸçi ve sendikacÄ±larÄ±n tahliyesine karar verdi.

Mahkeme kararÄ±nda “SanÄ±k Serhat Bilici dÄ±ÅŸÄ±nda tüm sanÄ±klarÄ±n sorgu ve delillerinin tespit olmasÄ±, suçlarÄ±n yasadaki alt ve üst sÄ±nÄ±rÄ± tutuklu kaldÄ±klarÄ± süreye göre bu aÅŸamada haklarÄ±nda adli kontrol kararÄ± verilmek suretiyle tahliye edilmelerinin ölçülü olacaÄŸÄ±nÄ±n kanaatine varÄ±lmakla tüm tutuklu sanÄ±klarÄ±n ayrÄ± ayrÄ± tahliyelerine... SanÄ±k Serhat Bilici’nin sorgu ve delillerinin tespiti ve ayrÄ±ca ek savunmalarÄ±nÄ±n tespiti için adresi itibariyle iÅŸlem yapÄ±lmasÄ±na... Tüm salÄ±verilen sanÄ±klar hakkÄ±nda kuvvetli suç ÅŸüphesi nedeniyle CMK 109/3-a maddesi gereÄŸince yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± ve haftanÄ±n Pazar günü ikametlerine en yakÄ±n karakol birimine imza karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± baÅŸvuru ÅŸeklinde adli tedbir uygulanmasÄ±na... DiÄŸer tutuksuz sanÄ±klar hakkÄ±nda uygulanan adli kontrol tedbirlerinin talepleri kuvvetli suç ÅŸüphesi gösterir somut olaylar sebebiyle reddiyle taleplerinin ayrÄ± ayrÄ± devamlarÄ±na... karar verilmiÅŸtir” ifadeleri yer aldÄ±.

GÜN BOYU NELER OLDU?

DavanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±, GaziosmanpaÅŸa Adliyesi 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde baÅŸladÄ±. DuruÅŸma öncesi aileler, sendika, siyasi parti, kitle örgütü temsilcileri ve milletvekilleri adliye önünde açÄ±klama yaparak iÅŸçilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

DuruÅŸmada içerisinde Devrimci YapÄ±, Ä°nÅŸaat ve Yol Ä°ÅŸçileri SendikasÄ± (Dev YapÄ±-Ä°ÅŸ) Genel BaÅŸkanÄ± Özgür Karabulut'un da bulunduÄŸu 31 tutuklu iÅŸçi ile tutuksuz sanÄ±klar hazÄ±r bulundu. DuruÅŸma, adliyenin yemekhanesinde görüldü. Yemekhanede duruÅŸma düzeni alÄ±ndÄ±. DuruÅŸmaya ilk olarak avukatlar alÄ±ndÄ±. HDP Milletvekili Filiz KerestecioÄŸlu ile Oya Ersoy, TÄ°P Genel BaÅŸkanÄ± Erkan BaÅŸ, CHP Ä°stanbul milletvekilleri Sezgin TanrÄ±kulu ve Ali Åžeker ile EMEP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Levent Tüzel ile tutuklu iÅŸçi yakÄ±nlarÄ±ndan birer kiÅŸi duruÅŸmaya salonuna alÄ±ndÄ±. DuruÅŸmayÄ± izlemek isteyen basÄ±n çalÄ±ÅŸanlarÄ± mahkeme kararÄ± ile salondan çÄ±karÄ±ldÄ±. Gazetecilerin duruma tepki göstermesi üzerine bu defa 5 gazetecinin duruÅŸma salonuna alÄ±nacaÄŸÄ± bildirildi. Gazeteciler kimlik bilgileri alÄ±ndÄ±ktan sonra duruÅŸma salonuna girebildi. DuruÅŸma salonunda onlarca asker ve polis görevlendirildi.

AVUKAT BAYRAKTAR: BU Ä°DDÄ°ANAME PATRON DEVLET Ä°TTÄ°FAKININ Ä°FADESÄ°DÄ°R

DuruÅŸma, kimlik tespiti ile baÅŸladÄ±. Kimlik tespiti ardÄ±ndan avukatlar iddianamenin reddedilmesini ve iÅŸçiler hakkÄ±nda beraat kararÄ± verilmesini istedi. Avukat KazÄ±m Bayraktar konuÅŸtuÄŸu sÄ±rada mahkeme baÅŸkanÄ± sÄ±k sÄ±k müdahalede bulundu. Bayraktar, “Her ÅŸey iÅŸçilerin yönetime verdiÄŸi taleplerden sonra baÅŸladÄ±. Ä°ddianamede buradan sonra baÅŸlÄ±yor. El yazÄ±sÄ±yla yazÄ±lan talepler var. Orada iÅŸçilerin koÅŸullarÄ± var ve o koÅŸullarÄ±n düzeltilmesi isteniyor” diye konuÅŸtu. Bayraktar, “Bu iddianame patron devlet ittifakÄ±nÄ±n ifadesidir" diye konuÅŸtu. Bayraktar, “Ä°ÅŸçilerin iÅŸ cinayetlerine ve ödenmeyen ücretlere ve diÄŸer kötü koÅŸullara karÅŸÄ± iÅŸ görmeme hakkÄ± vardÄ±r. Ä°ddianame bu hakkÄ±n kullanÄ±lmasÄ±nÄ± suç olarak tanÄ±mlÄ±yor” dedi.

BEYDÄ°LLÄ°: HAK KULLANIMI SUÇ TEÅžKÄ°L ETMEZ

Bayraktar'Ä±n ardÄ±ndan Avukat Songül Beydilli söz aldÄ±. Beydilli, “Bu iddianame hukuki belge deÄŸildir, çünkü olayÄ± ters yüz etmiÅŸtir. Hak kullanÄ±mÄ± suç teÅŸkil etmez, iddianame hak kullanÄ±mÄ±nÄ± suç haline getirmiÅŸtir. BarÄ±ÅŸçÄ±l silahsÄ±z gösteri yapma hakkÄ± vardÄ±r. Toplu eylem hakkÄ± yasaldÄ±r” dedi.

Avukat YÄ±ldÄ±z Ä°mrek ise “Ä°ÅŸçiler gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda yasa dÄ±ÅŸÄ± olarak sorgulanmÄ±ÅŸ, iÅŸçilere zor kullanÄ±larak telefonlarÄ±na el konularak ÅŸifreleri kÄ±rÄ±larak görüntüler incelenmiÅŸ” dedi. Ä°ddianamede ‘SendikacÄ±lar kaçak olarak iÅŸyerine girdi, iÅŸçilerle görüÅŸtü’ ifadesinin yer aldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Ä°mrek, “Bir iddianamede böyle bir ifade geçebilir mi? Bu iddianame hukuki deÄŸildir” dedi. Mahkeme baÅŸkanÄ± ise Ä°mrek’in konuÅŸmasÄ±na sÄ±k sÄ±k müdahalede bulundu.

AVUKAT ÜNDER: BÜTÜN DOSYAYA BAKTIK DELÄ°L BULAMADIK

Avukat Mürsel Ünder de “Ä°ÅŸçilerin eylemi iddianamede silahlÄ± olarak katÄ±lma diye yazÄ±yor ama biz bütün dosyaya baktÄ±k, aradÄ±k, bir tane silah ile ilgili delil bulamadÄ±k” dedi.

ÜNDER: SAVCI TAHTAKURULARIN OLDUÄžU ODALARDA YATSA

Ünder, "SavcÄ± 'Sözde koÅŸullar kötüymüÅŸ' diyor. Bu koÅŸullarÄ± 'bahane etmiÅŸler' diyor. Sözde sendikacÄ±lar meselesi var. Siz neden yoksullardan bu kadar nefret ediyorsunuz? Siz bir gün tahtakurularÄ±n olduÄŸu odalarda yatÄ±n. Bu iÅŸçiler hepsini anlatacak. TahtakurularÄ±nÄ±, uzun kuyruklarÄ±nÄ±... KeÅŸke imkan olsa da savcÄ± bir gün o tahtakurularÄ±nÄ±n olduÄŸu odalarda yatsa. BunlarÄ± düÅŸünmeden bu davada bir adÄ±m ileri gidemeyiz. Yok sendikacÄ±lar eylem için çaÄŸrÄ± yapÄ±yorlarmÄ±ÅŸ. Yapmazlarsa suç iÅŸlerler" diye konuÅŸtu.

DuruÅŸma sÄ±rasÄ±nda bir jandarma görevlisi ile bir iÅŸçi bayÄ±ldÄ±. BayÄ±lan iki kiÅŸiye hekim olan Milletvekili Ali Åžeker müdahale etti.

Ä°ÅžÇÄ°LER ANLATTI: EYLEME KATILDIK, NEDENLERÄ°MÄ°Z VAR

AvukatlarÄ±n savunmalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan iÅŸçiler söz aldÄ±.

Teyip KÄ±rÄŸÄ±n: SuçlamalarÄ± kabul etmiyorum. 15 günde bir izin kullanmam söylendi ama izin kullandÄ±rmadÄ±lar. ArkadaÅŸÄ±ma elektrik çarptÄ±, buna raÄŸmen tutanak tutulmadÄ±. Kuzenim 3.5 metre yüksekten düÅŸtü. Bir saat boyunca yaÄŸmurda bekliyorum, kapÄ±sÄ± kapanmayan otobüsler var. Bize verilen tatlÄ±larÄ±n son kullanma tarihi geçmiÅŸti. Hepsi etkili oldu eyleme katÄ±lmama. Ben, benle konuÅŸan milletvekilinin kim olduÄŸunu bilmiyordum bile. GözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±mda komutan kulaklarÄ±mla oynuyordu. KonuÅŸtuÄŸum kadÄ±n milletvekillerinin fotoÄŸraflarÄ±nÄ± gösterdiler ‘ Kim bu o... kancÄ±klar’ gibi kelimeler kullandÄ±. Biz sadece kötü koÅŸullarÄ±n düzeltilmesini istedik.

Ramazan Gözel: Slogan sesleri duydum. BaktÄ±k grup bize doÄŸru geldi. Arabaya vurdular, biz sizin hakkÄ±nÄ±zÄ± savunuyoruz, siz niye susuyorsunuz diye. Hak verdik. Eyleme katÄ±lma sebebim, kuzenim iÅŸ kazasÄ± geçirdi, iÅŸ güvenliÄŸi alÄ±nmamÄ±ÅŸtÄ±. Kuzenim parasÄ±nÄ± da alamadÄ± ne devletten ne ÅŸirketten. Ben ÅŸortla, terlikle TOMA’ya nasÄ±l zarar verebilirim? Kahvedeydim, milletvekillerini ayakta izliyordum. FotoÄŸraflarÄ±m medyaya düÅŸmüÅŸ. AslÄ±nda benim ÅŸikayetçi olmam lazÄ±m. Askeri araç iÅŸçilerin arasÄ±na girdi, orada biz iÅŸçiler durdurmaya çalÄ±ÅŸtÄ±k, kafama baret yedim ama bunlarÄ± hiç çekmemiÅŸler.

Ä°ÅŸçilerden Servet Gözel de, savunmasÄ±nda servis araçlarÄ±nda tehdit edildiklerini dile getirdi. Ä°ÅŸçilerden Cihan Saribulak da suçlamalarÄ± kabul etmediÄŸini ifade etti.

Akif AltÄ±nÄ±ÅŸÄ±k: Keyfi olarak koÄŸuÅŸtan alÄ±p götürüldüm. Terörist muamelesi yaptÄ±lar. Ne polis ne askerle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmedim. Sadece kahvedeki toplantÄ±ya meraktan dolayÄ± katÄ±ldÄ±m.

Mustafa Atay: Üniversite öÄŸrencisiyim. YÄ±llardÄ±r üniversite okurken harçlÄ±ÄŸÄ±mÄ± çÄ±karmak için inÅŸaatlarda çalÄ±ÅŸtÄ±m. Grubun yaÅŸamsal koÅŸullarÄ±n iyileÅŸtirilmesi amacÄ±yla toplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüm. Servis alanÄ± olduÄŸu için grubun içinde olmak zorunda kalÄ±yorsunuz. Åžefle konuÅŸtuÄŸumda iÅŸin iptal olduÄŸunu söylediler. YattÄ±ÄŸÄ±m koÄŸuÅŸa gittim. Bir süre sonra baÄŸÄ±rÄ±ÅŸlarÄ± çaÄŸÄ±rÄ±ÅŸlarÄ± duydum. DÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±m polisin biber gazlÄ± müdahalesi oldu. Devletin polisine karÅŸÄ± çÄ±kmam mümkün deÄŸil.

'Ä°GA YÖNETÄ°CÄ°SÄ° VATAN HAÄ°NLÄ°ÄžÄ° Ä°LE Ä°THAM ETTÄ°'

Deniz Aslan: 2017'nin 11'inci iÅŸe ayÄ±nda baÅŸladÄ±m. Ana firma Ä°GA bünyesinde çalÄ±ÅŸÄ±yordum. ÅžartlarÄ± söylememe gerek yok. Burada dile getirildi. Ä°ÅŸi engelleme, polise direnmeye yönelik dosyada bir tek delil yok. GözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda askerlerin yanÄ±nda bulunan bir Ä°GA görevlisi bizi vatan haini olmakla itham etti.

'ARKADAÅžIMI TEKME TOKAT DÖVDÜLER'

RÄ±dvan Günül: Hiçbir suçlamayÄ± kabul etmiyorum. ToplantÄ±da taleplerimizi bildirdik ama kabul edilmedi. KoÄŸuÅŸlarÄ±n olduÄŸu bölgeye gittim, orada polisler tarafÄ±ndan GBT'me bakÄ±ldÄ±. Sonraki günde gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±m. GözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±mda benden önce savunma yapan Deniz Aslan'Ä±n tekme tokat dövüldüÄŸünü gördüm. Benim hala firmadan alacaÄŸÄ±m var.

'Ä°GA YELEKLÄ° ASKER VE POLÄ°SLER GÖZALTI YAPTI'

Ä°lker Kurt: 15 maddenin düzeltilmesi istendi. Åžartlar yerine getirilmedi. Tahta kurularÄ±ndan kaynaklÄ± Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±k bÄ±rakan bir çok arkadaÅŸÄ±mÄ± gördüm. TahtakurularÄ±ndan kaynaklÄ± insanlarÄ±n dÄ±ÅŸarda sabahladÄ±ÄŸÄ±na ÅŸahit oldum. O bölgeyi gören 10-15 kamera var. BunlarÄ±n görüntüleri nerede? Ä°nsanlar eylem niyetinde deÄŸildi. Polis ve askerin müdahalesi ile olaylar çÄ±ktÄ±. Polis ve askerin saldÄ±rÄ±sÄ±ndan kaçmamÄ±z eylem olarak gösterildi. Ä°kinci günde Ä°GA yelekleri giyen polis ve askerler bizi gözaltÄ±na aldÄ±. GözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra götürüldüÄŸümüz bölgede askerler tarafÄ±ndan darp edildik. Buraya gelen Ä°GA yöneticileri de bize hakaret ederek darp ettiler.

'TAHTAKURULARDAN IÅžIÄžI AÇARAK UYUYORDUK'

Murat AltÄ±ntaÅŸ: Uzun süre maaÅŸ alamayanlar var. HavalimanÄ±ndaki sÄ±kÄ±ntÄ±lardan biri ve en büyük sorun tahta kurularÄ±ydÄ±, Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± yakÄ±p uyurduk. TaÅŸeron firmalar devletin verdiÄŸi yetkileri kötüye kullandÄ±lar. Tuvaletlerde su olmuyordu. En meÅŸru taleplerimiz suç sayÄ±ldÄ±. Olayda elimde silah yoktu, taÅŸ falan atmadÄ±m.

HacÄ± Volkan Oflaz: YaklaÅŸÄ±k 16 ay boyunca ana firma Ä°GA'da çalÄ±ÅŸmaktayÄ±m. Pazar günleri ve bayramlarda çalÄ±ÅŸÄ±yorduk. Ä°ÅŸ güvenliÄŸimiz yoktu. Uzun süre servis araçlarÄ±na binemiyoruz. KalÄ±cÄ± sinuzit hastalÄ±ÄŸÄ±na kapÄ±ldÄ±m. Benim kötü amacÄ±m yoktu. Gruba kimin eklediÄŸini bilmiyorum. Aileme ben bakmaktayÄ±m. Beraatimi talep ediyorum.

Ahmet Faruk Åžengül: Ä°ÅŸ güvenliÄŸi olmadÄ±ÄŸÄ± için, tahta kurularÄ± içinde uyuduÄŸumuz için, yemekhanedeki sorunlarÄ±mÄ±z için, servis beklediÄŸimiz için eylem yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylediler. Bende çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m süre boyunca bu sorunlarla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±m için eyleme katÄ±ldÄ±m. Ama hiçbir ÅŸekilde kimseye zarar vermedim. Jandarma ve polisle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmedim.

Diyar Bozkurt: Ä°ÅŸ güvenliÄŸi yok, benim arkadaÅŸÄ±m yanÄ±mda yüksekten düÅŸtü. Biz hakkÄ±mÄ±zÄ± arÄ±yoruz bugün siz de bizim yerimizde olsanÄ±z aynÄ± ÅŸeyleri yapardÄ±nÄ±z. YaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z suçlamalarÄ± kabul etmiyoruz. OlayÄ±n nasÄ±l baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± görmedik. Üzerimde hâlâ tahtakurularÄ±nÄ±n Ä±sÄ±rÄ±k izleri var.

Muhammet YiÄŸen: Sivil bir polis ile Ä°GA formalÄ± biri beni aldÄ±, darbettiler.

Ä°nÅŸaat Ä°ÅŸ SendikasÄ± Sözcüsü UÄŸur KarataÅŸ: Ä°ddianamede kaçak girdiÄŸim yazÄ±yor. SendikanÄ±n basÄ±n sözcüsüyüm. BasÄ±nÄ± bilgilendirdim. YaptÄ±ÄŸÄ±m konuÅŸma suç sayÄ±ldÄ±. 5 yÄ±ldÄ±r bu sorun devam ediyor ama bu suç ÅŸebekesi eylemler devam edince iÅŸçilerle görüÅŸme kararÄ± aldÄ±. Ä°ÅŸçinin iÅŸ verene karÅŸÄ± tek silahÄ± iÅŸ durdurmadÄ±r. Ä°ÅŸçi ölümlerine karÅŸÄ± iÅŸ durdurma talep edilmesi sendikanÄ±n görevidir. Biz sÄ±nÄ±f sendikasÄ±yÄ±z. KonuÅŸmalarÄ±mÄ± kabul ediyorum. Bu sendika olarak benim için onurdur. Silahla tehdit edilen iÅŸçiler var, kim yapÄ±yor bunu, taÅŸeronlar yapÄ±yorlar. Birden baktÄ±k akrepler, TOMA’lar gelmiÅŸ. Bu iÅŸçiler sabah iÅŸe gitmek istiyor ama servis yok. Ä°ÅŸçiler servis beklemek istemiyorlar. 2 konuÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ±m için 2 buçuk aydÄ±r tutukluyum.

Özgür Karabulut: Kölece çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na karÅŸÄ± iÅŸçileri savunmak benim görevim. 40 bine yakÄ±n iÅŸçi çalÄ±ÅŸÄ±yor giren iÅŸçiler arkasÄ±na bakmadan kaçÄ±yorlar. MaaÅŸ alamadÄ±klarÄ± için patronun yanÄ±na gidip dayak yiyen iÅŸçiler var. Anayasalarda tehlike varsa çalÄ±ÅŸmamak iÅŸçinin hakkÄ±dÄ±r. Ben de iÅŸ bÄ±rakabilirsiniz diye çaÄŸrÄ± yaptÄ±m. endikal örgütlenmek suç mu? YaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hiç bir ÅŸey suç teÅŸkil etmiyor. Kamu malÄ±na zarar verdiniz diyorlar. Ä°ÅŸçiler ben konuÅŸma yaparken ellerindeki baretleri demirleri vurdular. Plastik demire zarar verir mi? Ben yüklenen suçlarÄ±n hiç birini iÅŸlemedim.

Ä°nÅŸaat Ä°ÅŸ Genel Sekreteri Yunus Özgür: Kendimi savunacak hiçbir ÅŸey yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± düÅŸünmüyorum. Sadece iddianamenin ne kadar boÅŸ ve yasadÄ±ÅŸÄ± olduÄŸu hakkÄ±nda konuÅŸmak istiyorum. Ä°ddianame tamamiyle anayasal haklarÄ±mÄ±n ihlalidir. YasadÄ±ÅŸÄ± ve suçtur. Benim tutuklanmamÄ±n tek dayanaÄŸÄ± benim iÅŸçileri proveke ettiÄŸim söyleniyor. Ben bir sendikacÄ±yÄ±m. ÇalÄ±ÅŸma BakanlÄ±ÄŸÄ±n resmi sayfasÄ±nda yer alan Ä°nÅŸaat Ä°ÅŸçileri SendikasÄ±'nÄ±n sekreteriyim. 52 iÅŸçi ölüyor tek bir soruÅŸturma yok.

AnÄ±l Deniz: Bu iddianame tam fiyasko. Kimse kimseye zorla slogan artÄ±rmaz. Kimse kimseye zorla birÅŸey yaptÄ±ramaz. Ä°ÅŸçilerle birlikte Ä°GA yöneticileriyle görüÅŸmeye gittik. Sonra kampa geldik o an oradaydÄ±m sadece "Ä°nÅŸaat iÅŸçileri köle deÄŸildir" diye slogan attÄ±m. Bu suçsa suçu kabul ediyorum bu onurdur benim için.

Tutuklu ve tutuksuz iÅŸçilerin savunmalarÄ±n ardÄ±ndan avukatlar taleplerini sÄ±raladÄ±.

'TALEPLERÄ°N KARÅžILIÄžI GÖZALTI VE DARP OLDU'

Avukat Ahmet Baran Çelik: Tutuklu vekillerin tahliyesini, tutuksuz yargÄ±lananlarÄ±nda adli kontrollerinin kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyorum. Ä°ÅŸçiler emeklerinin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± almak için temel insani koÅŸullarda yaÅŸamak için bazÄ± taleplerde bulundular. Bu taleplerin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda ise kaldÄ±klarÄ± odalarÄ±n kapÄ±larÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±, darp edildiler gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±lar. GözaltÄ± sürecinde ben müvekilimle görüÅŸemedim. BunlarÄ± anlatmam nasÄ±l bir dosya olduÄŸunu gözler önüne seriyor. Biz giremedik ama Ä°GA yetkilileri karakola girdiler elini kolunu sallayarak. Müvekkilerimizi darp ettiler. Bu olay bir iÅŸ bÄ±rakma olayÄ±dÄ±r, iÅŸçilerin en temel hakkÄ±dÄ±r. AsÄ±l suç iÅŸçilerin deÄŸil bu müdahaleyi yapanlarÄ±n. Tutuklama hukuki deÄŸildir. Müvekkilerimiz inÅŸaat sektöründe çalÄ±ÅŸÄ±yor. Yani yurt dÄ±ÅŸÄ±na gidip geliyorlar. Yurt dÄ±ÅŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ±n da tutuksuz sanÄ±klar için kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyoruz.

Avukat Tamer DoÄŸan: AnlatÄ±lmasÄ± gerekenleri sendikacÄ± ve iÅŸçi arkadaÅŸlar anlattÄ±lar. Dosyadaki absürd bir durumdan örnek vermek istiyorum: Yusuf, Yunus ve AnÄ±l Deniz bir gün sonra iÅŸçilerin olmadÄ±ÄŸÄ± bir alanda gözaltÄ±na alÄ±nÄ±yorlar. Yani suçlanan dört maddeyi yapmÄ±ÅŸ olamazlar. Absürd durumlardan biri de müvekkillerimizden Mehmet Celal Demir'in eylemler sÄ±rasÄ±nda kaldÄ±rÄ±mda çekirdek yerken fotoÄŸrafÄ± olmasÄ±. Ben müvekkillerimden çoÄŸunun 8 gün ÅŸantiyede su akmadÄ±ÄŸÄ± için gölette yÄ±kandÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyorum.

Avukat Özgür Urfa: Bu tutuklamalarÄ±n asÄ±l sebebi 29 Ekimdeki HavalimanÄ± açÄ±lÄ±ÅŸÄ±dÄ±r. AçÄ±lÄ±ÅŸ gerçekleÅŸmiÅŸtir müvekkillerimizin tahliyesini talep ediyoruz. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

ADLÄ°YE ÖNÜNDE AÇIKLAMA: TUTUKLU Ä°ÅžÇÄ°LER SERBEST BIRAKILSIN

DuruÅŸma öncesi düzenlenen eyleme CHP milletvekilleri Kani Beko, Ali Åžeker, Sezgin TanrÄ±kulu, HDP Milletvekili Oya Ersoy, TÄ°P milletvekilleri Erkan BaÅŸ ve BarÄ±ÅŸ Atay CHP Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Canan KaftancÄ±oÄŸlu, Emek Partisi Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Levent Tüzel, Emek partisi Ä°stanbul Ä°l BaÅŸkanÄ± Sema Barbaros, sendika ve meslek odasÄ± yöneticileri, iÅŸçilerin aileleri katÄ±ldÄ±.

"Tutuklu iÅŸçiler serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n" pankartÄ± açan kitle "Ä°nÅŸaat iÅŸçisi yalnÄ±z deÄŸildir", "Ä°ÅŸçiler deÄŸil patronlar yargÄ±lansÄ±n", "Ä°ÅŸ kazasÄ± deÄŸil iÅŸ cinayeti" sloganlarÄ±nÄ± attÄ±.

Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°N AÄ°LELERÄ° DE KONUÅžTU

Ä°nÅŸaat Ä°ÅŸ SendikasÄ±dan Tezcan Acu, “Kötü yaÅŸam koÅŸullarÄ± ve güvencesiz çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na karÅŸÄ± baÅŸlatÄ±lan isyan haksÄ±zca bastÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±r. Bugün burada tutuklu arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± talep ediyoruz. Kötü koÅŸullar hala devam ediyor.

Dev YapÄ± Ä°ÅŸ’ten Cemal Özden de “52 ölümden daha fazlasÄ± var ölümleri saklÄ±yorlar. Ä°nÅŸaat iÅŸçisi ya topluca öldüÄŸünde ya da direndiÄŸinde gündem olur, biz ölmek istemiyoruz” diye konuÅŸtu.

Tutuklu bulunan Dev YapÄ±-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Özgür Karabulut’un eÅŸi Ayla Karabulut da, “HavaalanÄ±nda 52 iÅŸçi öldü ama hiç bir patron yargÄ±lanmadÄ±. Bugün hem iÅŸçilerin hem sendikacÄ±larÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± istiyorum” dedi.

Tutuklulardan Deniz Aslan'Ä±n kardeÅŸi Muhammed Aslan, “En sevdiÄŸim abimin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istiyorum, arkasÄ±ndayÄ±z” dedi. Özkan ÖzkanlÄ±'nÄ±n annesi Rahife ÖzkanlÄ± DA "Ä°ÅŸçilerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± için buradayÄ±z" derken gözyaÅŸlarÄ±nÄ± tutamadÄ±.

'Ä°ÅžÇÄ° SINIFI YARGILANIYOR'

BasÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± okuyan Haluk AÄŸabeyoÄŸlu, “Bugün burada aslÄ±nda tüm bir iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± ve emekçiler yargÄ±lanÄ±yor. 14 Eylül’de incinmiÅŸ onurlarÄ±, posasÄ± çÄ±kmÄ±ÅŸ bedenleriyle kolektif bir öfke yumaÄŸÄ± olan iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z seçtikleri temsilcileri ve sendika yöneticisi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla 17 maddelik bir talep listesi oluÅŸturdular. O liste patronlar ve onlarÄ± sözümona denetlemekle sorumlu resmi kurumlar hakkÄ±nda yapÄ±lmÄ±ÅŸ kolektif bir suç duyurusudur. Ä°ÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n bu en örgütsüz, en sahipsiz bölüÄŸünün onur çÄ±ÄŸlÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. Tüm bir iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n onur çÄ±ÄŸlÄ±ÄŸÄ±… AynÄ± zamanda direnme ve örgütlenme hakkÄ±nÄ± kullanma bilinci ve bir sÄ±nÄ±f olma yönelimidir. Bugün burada bu yargÄ±lanÄ±yor” ifadelerini kullandÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 AralÄ±k 2018 23:04

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