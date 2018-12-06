Asgari Ã¼cret tespit toplantÄ±sÄ±na katÄ±lan iÅŸÃ§i: Bu maaÅŸla olmuyor

Asgari Ãœcret Tespit Komisyonu ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lan ilk iÅŸÃ§i olan GÃ¼lden GÃ¶rmez: 'Bu maaÅŸla olmuyor. Biz istiyoruz ki insanca yaÅŸayabilelim.'

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ToplantÄ±sÄ±'na ilk kez katÄ±lan iÅŸçi olma özelliÄŸini taÅŸÄ±yan evli ve 2 çocuk annesi Gülden Görmez, "Asgari ücretliler ilerleyemiyor, bu maaÅŸla olmuyor. Biz istiyoruz ki insanca yaÅŸayabilelim" dedi.

'OÄžLUMA OKUL HIRKASI ALAMADIM, OKULA GÄ°TMEDÄ°'

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilk kez bir iÅŸçi olarak katÄ±lan Gülden Görmez, Yalova Üniversitesi'nde özel güvenlik olarak asgari ücretle çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Evli ve 2 çocuk annesi olan Görmez, çocuÄŸunun birinin üniversitede okuduÄŸunu bir diÄŸerinin ise lise 2'den ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Görmez, "OÄŸlumuza formasÄ±nÄ± aldÄ±m ama hÄ±rkasÄ±nÄ± alamadÄ±m. 'Onu da bir ay sonra alÄ±rÄ±z' demiÅŸtim. Okul yönetimi 'prosedür gereÄŸi, o forma giyilmek zorunda' diyerek sürekli oÄŸlumu uyardÄ±ÄŸÄ± için, oÄŸlum da gurur meselesi yaptÄ± bir daha gitmedi. Bunu bütün asgari ücretlilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na inanÄ±yorum" diye konuÅŸtu.

'BU MAAÅžLA OLMUYOR'

2 tane kredi kartÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu kaydeden Gülden Görmez, ÅŸöyle konuÅŸtu: "Åžu an ikisi de dolu. Mesela bir maaÅŸ yattÄ±. 'Eksi hesap'ta olduÄŸum için direkt oraya kesiliyor. Tekrar onu kullanmak zorunda kalÄ±yorum. Arada çok sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±m kredi çektim. Mecburum çünkü, dönmüyor, yoksa icralÄ±k olacaÄŸÄ±z. Bu sefer kredi taksiti eklendi üstüne. Yani biz aslÄ±nda borcu borçla kapatÄ±yoruz ama sadece o ayÄ± kurtarmÄ±ÅŸ oluyorsunuz. Onun dÄ±ÅŸÄ±ndan bütün bir yÄ±l borçlu olarak yaÅŸÄ±yorsunuz. Bunun için de ne istediÄŸinizi yiyebiliyorsunuz, ne de istediÄŸinizi giyebiliyorsunuz. Sosyal hayatÄ±mÄ±z yok. Çünkü sosyal hayat demek para harcamak demek. Yok gidemiyorsunuz. DediÄŸim gibi asgari ücretliler ilerleyemiyor, bu maaÅŸla olmuyor. Biz istiyoruz ki insanca yaÅŸayabilelim." (DHA)

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