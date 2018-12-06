Devlet, uÃ§mayan yolcular iÃ§in ÅŸirkete 26.6 milyon avro Ã¶dedi

KÃ¼tahya Zafer HavalimanÄ±'nda yÃ¼klenici firmaya verilen garanti yolcu sayÄ±sÄ±nÄ±n sadece yÃ¼zde 4'Ã¼ne ulaÅŸÄ±labildi. Firmaya 26,6 milyon avro Ã¶dendi.

UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Cahit Turhan, Kütahya'daki Zafer HavalimanÄ±'da 'garantili yolcu sayÄ±sÄ±na ulaÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±' ve bunun için de devletin ÅŸirkete 5 yÄ±lda, iç hat giden yolcu için 5 milyon 799 bin 246 euro, dÄ±ÅŸ hat giden yolcu için de 20 milyon 892 bin 380 avro olmak üzere, toplam 26 milyon 691 bin 626 avro ödediÄŸini açÄ±kladÄ±.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Bakan Turhan, “Yap-Ä°ÅŸlet-Devret modelinin kabul edilen temel prensibi, bölgenin havalimanÄ± ihtiyacÄ±nÄ±n tespitinin doÄŸru yapÄ±lmasÄ± ve bu tespit neticesinde özel sektörün projeye dahil edilebilmesi isteniyor ise, risklerin ve getirilerin yüklenici ile idare arasÄ±nda optimal seviyede daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir finansman yapÄ±sÄ±nÄ±n kurulmasÄ±dÄ±r” dedi.

Turhan, uzun dönemde bu havalimanÄ±nÄ±n 1 milyar liranÄ±n üzerinde tasarruf saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± da savundu. Bu arada 2012-2016 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda 4 milyon 73 bin 18 yolcu garantisi verilmesine raÄŸmen 170 bin 534 yolcu havalimanÄ±nÄ± kullandÄ±. Yani garanti sayÄ±sÄ±nÄ±n sadece yüzde 4'ü gerçekleÅŸti.

Bakan Turhan, CHP Kütahya Milletvekili FazÄ±l Kasap'Ä±n önergesine verdiÄŸi yanÄ±tta, YÄ°D kapsamÄ±ndaki altyapÄ± projelerine ‘Garanti’ olarak ödenen para miktarÄ±nÄ± da açÄ±kladÄ±. Buna göre, KarayollarÄ± Genel MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan, Yap-Ä°ÅŸlet-Devret (YÄ°D) modeliyle ihale edilen projelerde garanti ödeme miktarÄ±, 2017'de 3 milyar 403 milyon 6 bin 450 lirayÄ± buldu. (HABER MERKEZÄ°)

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