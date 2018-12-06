Dominik'te plastik fabrikasÄ±ndaki patlamada 5 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

Dominik Cumhuriyeti'nde plastik fabrikasÄ±nda meydana gelen patlamada yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin sayÄ±sÄ± 5'e yÃ¼kseldi, 66 kiÅŸinin tedavisi sÃ¼rÃ¼yor.

Dominik Cumhuriyeti'nin baÅŸkenti Santo Domingo'da önceki gün bir plastik fabrikasÄ±nda meydana gelen patlamada hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 5'e yükseldi.

Ulusal SaÄŸlÄ±k Hizmetleri Merkezinden yapÄ±lan açÄ±klamada, patlamanÄ±n ardÄ±ndan oluÅŸan enkazdan 2 kiÅŸinin daha cansÄ±z bedeninin çÄ±karÄ±lmasÄ±yla yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 5'e yükseldiÄŸi, kayÄ±p bir kiÅŸinin de arandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Daha önceden 44 olarak duyurulan yaralÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n 66 olduÄŸu ifade edilen açÄ±klamada, hastanelerde tedavi altÄ±na alÄ±nan yaralÄ±lardan bazÄ±larÄ±nÄ±n durumun aÄŸÄ±r olduÄŸu kaydedildi.

AA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre fabrikanÄ±n sahibi Manuel Diez Cabral, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, fabrikada gaz sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± olduÄŸunun öÄŸrenilmesinin ardÄ±ndan çalÄ±ÅŸanlarÄ±n çoÄŸunun tahliye edildiÄŸini ileri sürdü. Patlamayla ilgili incelemenin sürdüÄŸü ifade edildi.

Ulusal SaÄŸlÄ±k Hizmetleri sözcüsü Maria Gomez önceki gün yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada yaralÄ±lar arasÄ±nda fabrikanÄ±n yakÄ±nlarÄ±ndaki bir okuldan 13 çocuÄŸun olduÄŸu ve yaralÄ± 3 yetiÅŸkinin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu bilgisini paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Belediye BaÅŸkanÄ± David Collado da fabrikadaki bir kazanÄ±n patlamasÄ± sonucu yangÄ±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 07 AralÄ±k 2018 00:15

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