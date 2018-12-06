Dominik Cumhuriyeti'nde plastik fabrikasÄ±nda patlama

Dominik Cumhuriyeti'nde plastik fabrikasÄ±nda henÃ¼z bilinmeyen bir nedene patlamada meydana geldi. 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 44 kiÅŸi yaralandÄ±

Dominik Cumhuriyeti'nin baÅŸkenti Santo Domingo'da bir plastik fabrikasÄ±nda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 44 kiÅŸi yaralandÄ±.

Ulusal SaÄŸlÄ±k Hizmetleri sözcüsü Maria Gomez, plastik üretilen fabrikada meydana gelen patlamada 3 kiÅŸinin öldüÄŸünü, 44 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Gomez, yaralÄ±lar arasÄ±nda fabrikanÄ±n yakÄ±nlarÄ±ndaki bir okuldan 13 çocuÄŸun olduÄŸu ve yaralÄ± 3 yetiÅŸkinin durumunun aÄŸÄ±r olduÄŸu bilgisini paylaÅŸtÄ±.

Belediye BaÅŸkanÄ± David Collado, basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, fabrikadaki bir kazanÄ±n patlamasÄ± sonucu yangÄ±n çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yangÄ±nÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Emniyet yetkilisi Jose Francisco Velez, patlama ve yangÄ±n sonucu oluÅŸan enkaz altÄ±nda kalan olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. OlayÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ±na iliÅŸkin henüz açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±. (AA)

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