Ahmet TÃ¼rk Mardin iÃ§in HDP'den aday adayÄ± oldu

KÃ¼rt siyasetÃ§i Ahmet TÃ¼rk, Mardin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye eÅŸ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± iÃ§in HDPâ€™den aday adayÄ± oldu.

Kürt siyasetçi Ahmet Türk, Mardin BüyükÅŸehir Belediye eÅŸ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± için HDP’den aday adayÄ± oldu. Yerine kayyÄ±m atanan Türk, baÅŸvurusuna iliÅŸkin "Bu bizim için bir rövanÅŸtÄ±r" açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

Ahmet Türk, Mardin BüyükÅŸehir Belediye EÅŸbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± için HalklarÄ±n Demokratik Partisi’nden (HDP) aday adaylÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurusunda bulundu. HDP Ä°l Örgütü binasÄ±na gelen Türk, baÅŸvurusu dosyasÄ±nÄ± komisyona teslim etti.



Türk, baÅŸvuru sonrasÄ± Mezopotamya AjansÄ±'na (MA) konuÅŸtu.



Kesin adaylÄ±k kararÄ±nÄ±n partisi ve halk tarafÄ±ndan verileceÄŸini belirten Türk, “Bu bizim için bir rövanÅŸtÄ±r" dedi.



Türk, ÅŸunlarÄ± söyledi: “HalkÄ±n iradesinin gasbedildiÄŸi bir dönemde, bu gaspa karÅŸÄ± bütün gücümüzle iktidarÄ±n yürüttüÄŸü politikanÄ±n yanlÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatmalÄ±yÄ±z. HalkÄ±n iradesini gasbedenlere karÅŸÄ± demokratik bir güç birliÄŸine ihtiyacÄ±mÄ±z var. Bu seçim açÄ±kçasÄ± halkÄ±mÄ±z için bir sÄ±navdÄ±r. Bizim için bir rövanÅŸtÄ±r. kayyÄ±m atayanlara, halkÄ±n iradesini hiçleÅŸtirenlere karÅŸÄ± bir mücadeledir. Biz o ÅŸekilde deÄŸerlendiriyoruz."



AçÄ±klamanÄ±n ardÄ±ndan komisyon üyeleriyle hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± çektiren Türk, sonrasÄ±nda açlÄ±k grevinde bulunan HDP Mardin milletvekilleri Tuma Çelik ve Ebru Günay'Ä± ziyaret edip, sohbet etti.



2014 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lan yerel seçimlerde Februniye Akyol ile birlikte Mardin BüyükÅŸehir Belediyesi eÅŸ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seçilen Ahmet Türk, Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan 16 KasÄ±m 2016’da görevlerinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± sonrasÄ± yerlerine kayyÄ±m atanmÄ±ÅŸtÄ±. (MA)

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