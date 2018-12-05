Elektrik akÄ±mÄ±na kapÄ±lan boyacÄ±, yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

25 yaÅŸÄ±ndaki boyacÄ± Ahmet AÃ§ar, iÅŸ cinayeti sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Mersin'de, çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± inÅŸaatta demir çubukla elektrik tellerine temas edince akÄ±ma kapÄ±larak aÄŸÄ±r yaralanan ve 29 gün önce tedavi için Antep’e getirilen boyacÄ± Ahmet Açar (25), kurtarÄ±lamadÄ±.

Olay, geçen 6 KasÄ±m'da Mersin'in Çukurova Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Açar, çalÄ±ÅŸmaya gittiÄŸi 2 katlÄ± müstakil ev inÅŸaatÄ±nda boya yaparken, demir çubuk ile yanlÄ±ÅŸlÄ±kla elektrik tellerine temas etti. AkÄ±ma kapÄ±larak aÄŸÄ±r yaralanan ve vücudunun büyük bölümünde yanÄ±klar oluÅŸan Açar, Mersin Åžehir Hastanesi'ndeki ilk müdahale sonrasÄ± Antep’e sevk edildi.

25 AralÄ±k Devlet Hastanesi YanÄ±k Ünitesi'nde tedaviye alÄ±nan Ahmet Açar, 29 gündür tedavi gördüÄŸü hastanede bu sabah yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Ahmet Açar'Ä±n cenazesi, Adli TÄ±p Kurumu morgunda yapÄ±lan otopsinin ardÄ±ndan memleketi Mersin'de topraÄŸa verilmek üzere yakÄ±nlarÄ±na teslim edildi. (Antep/DHA)

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