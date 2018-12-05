Tuzla'da fabrika yangÄ±nÄ±

FotoÄŸraf: DHA

Tuzla'da fabrika yangÄ±nÄ±

    • 05 AralÄ±k 2018 11:51

    Tuzla'da deri sanayi sitesinde bir fabrikada yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.

    Ä°stanbul Tuzla OrhanlÄ±'da deri sanayi sitesinde bulunan bir geri dönüÅŸüm fabrikasÄ±nda yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Olay yerine, OrhanlÄ±, Kartal, Organize Sanayi Bölgesi, Tuzla, Ümraniye, Büyükbakkalköy ve Sultanbeyli itfaiye ekipleri müdahale etti.

     

    FotoÄŸraf: DHA

    YangÄ±nda yaralananlar olduÄŸu belirtildi. YangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±nÄ±rken dumandan etkilenlerler tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°tfaiyenin çalÄ±ÅŸmasÄ± devam ediyor. (Ä°stanbul/DHA)

    FotoÄŸraf: DHA

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 AralÄ±k 2018 12:53
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