Tuzla'da fabrika yangÄ±nÄ±

Tuzla'da deri sanayi sitesinde bir fabrikada yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±.

Ä°stanbul Tuzla OrhanlÄ±'da deri sanayi sitesinde bulunan bir geri dönüÅŸüm fabrikasÄ±nda yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Olay yerine, OrhanlÄ±, Kartal, Organize Sanayi Bölgesi, Tuzla, Ümraniye, Büyükbakkalköy ve Sultanbeyli itfaiye ekipleri müdahale etti.

FotoÄŸraf: DHA

YangÄ±nda yaralananlar olduÄŸu belirtildi. YangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±nÄ±rken dumandan etkilenlerler tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°tfaiyenin çalÄ±ÅŸmasÄ± devam ediyor. (Ä°stanbul/DHA)

FotoÄŸraf: DHA

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 AralÄ±k 2018 12:53

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