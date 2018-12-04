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FotoÄŸraf: AA
Siirt'te bir doktor hasta yakÄ±nÄ± tarafÄ±ndan darbedildi
04 AralÄ±k 2018 16:32
Siirtâ€™te bir kadÄ±n doÄŸum uzmanÄ±; hasta yakÄ±nÄ± tarafÄ±ndan darbedildi. SaldÄ±rgan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Siirt'te kadÄ±n doÄŸum uzmanÄ±nÄ± darbeden bir hasta yakÄ±nÄ± gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°ddiaya göre, Siirt Devlet Hastanesinde, KadÄ±n DoÄŸum UzmanÄ± Dr. Muhammed SÄ±raç GüneÅŸ, muayene sÄ±rasÄ± nedeniyle hastane personeli ve hasta yakÄ±nÄ± arasÄ±nda çÄ±kan tartÄ±ÅŸmaya müdahale ederken, hasta yakÄ±nÄ± S.G. tarafÄ±ndan darbedildi.
‘Beyaz kod’ veren ve tedavi altÄ±na alÄ±nan GüneÅŸ'e darp raporu verildi. GüneÅŸ'in, hakkÄ±nda ÅŸikayetçi olduÄŸu S.G. polis ekiplerince gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. S.G'nin emniyetteki iÅŸlemleri sürüyor. (AA)
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