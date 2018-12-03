Hande Kader cinayetinde ÅŸÃ¼pheli bir kiÅŸi tutuklandÄ±

2016 yÄ±lÄ±nda, 23 yaÅŸÄ±ndayken katledilen trans kadÄ±n Hande Kader cinayetinde bir ÅŸÃ¼phelinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, ÅŸiddet gördükten sonra vahÅŸice katledilip yakÄ±lan ve cesedi Zekeriyaköy’de yol kenarÄ±na bÄ±rakÄ±lan 23 yaÅŸÄ±ndaki trans kadÄ±n Hande Kader cinayetinde ÅŸüpheli bir kiÅŸi hakkÄ±nda tutuklama talep etti. Åžüpheli 19 Ekim tarihinde Ä°stanbul 6. Sulh Ceza HâkimliÄŸi’nce tutuklandÄ±. Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n talebiyle Ä°stanbul 12. Sulh Ceza HâkimliÄŸi’nin kararÄ±yla soruÅŸturma hakkÄ±nda gizlilik kararÄ± verildiÄŸi öÄŸrenildi.

Cumhuriyet’ten Seyhan AvÅŸar’Ä±n haberine göre, Hande Kader, 2015 yÄ±lÄ±nda Taksim’de düzenlenen Onur YürüyüÅŸü’nde polisin eylemcilere karÅŸÄ± tazyikli su, plastik mermi ve biber gazÄ± ile müdahale ettiÄŸi sÄ±rada, TOMA’nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na oturarak polis ÅŸiddetine karÅŸÄ± direndiÄŸi anlarla kazÄ±ndÄ± hafÄ±zalara. Bu direniÅŸinden tam bir yÄ±l sonra 6 AÄŸustos 2016’da Kader’in kayÄ±p olduÄŸu ve kendisinden haber alÄ±namadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Kader’in cansÄ±z bedeni ise 13 AÄŸustos günü Zekeriyaköy’de yol kenarÄ±nda bulundu. Kader’in tanÄ±nmaz halde olan cesedi arkadaÅŸÄ± tarafÄ±ndan güçlükle teÅŸhis edildi. Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± cinayetle ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±. Hande Kader’in cesedinin bulunduÄŸu bölgede kayda deÄŸer delilin bulunmadÄ±ÄŸÄ± ve herhangi bir baz istasyonuna eriÅŸim saÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ± için soruÅŸturma sürecinin uzadÄ±ÄŸÄ± iddia edildi. (HABER MERKEZÄ°)

Hande kader(mi?)

Hande Kader cinayeti kÄ±nandÄ±: 'Herkes iÃ§in adalet'

â€˜Devlet, translarÄ±n yaÅŸam hakkÄ±nÄ± korumak zorundaâ€™

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