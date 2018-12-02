KadÄ±n cinayeti soruÅŸturmasÄ±na gizlilik kararÄ±

Mersinâ€™de boÅŸanmak istediÄŸi Mustafa ErtÃ¼rkoÄŸlu tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Cemile ErtÃ¼rkoÄŸlu cinayeti ile ilgili soruÅŸturmaya gizlilik kararÄ± konuldu.Â

Mersin'in Akdeniz ilçesine baÄŸlÄ± Mahmudiye mahallesinde yaÅŸayan Cemile ErtürkoÄŸlu, boÅŸanmak istediÄŸi Mustafa ErtürkoÄŸlu tarafÄ±ndan 28 KasÄ±m’da öldürüldü. ErtürkoÄŸlu’nun evli olduÄŸu Mustafa ErtürkoÄŸlu, gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p sevk edildiÄŸi mahkemece tutuklandÄ±. Mersin Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± da, soruÅŸturmaya gizlilik kararÄ± koydu.

‘PLANLAYARAK ÖLDÜRDÜ’

Cinayetin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± günün sonraki akÅŸamÄ±nda Mustafa ErtürkoÄŸlu’nun, kendi eÅŸini aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Cemile ErtürkoÄŸlu’nun aÄŸabeyi Cem Aslan ÅŸunlarÄ± söyledi: “Mustafa eÅŸimi arayÄ±p, ‘Cemile 2 gündür eve gelmiyor. Ben karakoldayÄ±m. Cemile’nin eve gelmemesiyle ilgili de ÅŸu anda karakolda ifade veriyorum’ diyor. EÅŸim beni aradÄ±. Ben de eÅŸimi aldÄ±ktan sonra karakola gittim. Mustafa’nÄ±n karakolda ifade verdiÄŸini duyduÄŸum andan itibaren karakoldaki polislere, ‘Mustafa, kardeÅŸimi öldürmüÅŸ olabilir’ diyerek ÅŸüphelerimi anlattÄ±m. Benim ifadem alÄ±nÄ±rken eÅŸim Mustafa’ya ‘Mustafa oÄŸlum Cemile iki gündür kayÄ±psa sen ne yapÄ±yordun? Niye bize bildirmedin? NasÄ±l bu kadar rahat uyudun? diye soruyor. Mustafa da eÅŸime ‘Abla ben rahat yatmadÄ±m ki. Hatta hiç yatmadÄ±m. Sabaha kadar evde temizlik yaptÄ±m’ diyor. EÅŸim de ‘Mustafa ne temizliÄŸi?’ diye soruyor. Mustafa da ‘ Battaniyeleri, halÄ±larÄ± ve yoluklarÄ± yÄ±kadÄ±m. Evi temizledim’ diyor.”

Aslan, Mustafa ErtürkoÄŸlu’nun, kardeÅŸini planlayarak öldürdüÄŸünü belirterek, “Bölgedeki tüm kamera kayÄ±tlarÄ±nÄ±n yerini biliyor ve ona göre hareket etmiÅŸ gibi hiçbir görüntüye de girmiyor. Mustafa bu olayÄ± planlÄ±yor” dedi. (Mersin/MA)

www.evrensel.net