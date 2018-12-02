EURO 2020 elemelerinde H Grubu'nda mÃ¼cadele edecek TÃ¼rkiye'nin rakipleri Fransa, Ä°zlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra oldu.

Türkiye A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, 2020 UEFA Avrupa Futbol ÅžampiyonasÄ± (EURO 2020) elemeleri H Grubu'nda Fransa, Ä°zlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile eÅŸleÅŸti.

EURO 2020 eleme gruplarÄ±nÄ±n kura çekimi, Ä°rlanda Cumhuriyeti’nin baÅŸkenti Dublin’de gerçekleÅŸtirildi. Çekimine üçüncü torbadan giren Türkiye A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, H Grubu’na düÅŸtü. Türkiye grupta Fransa, Ä°zlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra’yla mücadele edecek.

Kura çekimi sonucu gruplar ÅŸöyle oluÅŸtu:

A GRUBU: Ä°ngiltere, Çekya, Bulgaristan, KaradaÄŸ, Kosova

B GRUBU: Portekiz, Ukrayna, SÄ±rbistan, Litvanya, Lüksemburg

C GRUBU: Hollanda, Almanya, Kuzey Ä°rlanda, Estonya, Belarus

D GRUBU: Ä°sviçre, Danimarka, Ä°rlanda Cumhuriyeti, Gürcistan, CebelitarÄ±k

E GRUBU: HÄ±rvatistan, Galler, Slovakya, Macaristan, Azerbaycan

F GRUBU: Ä°spanya, Ä°sveç, Norveç, Romanya, Faroe AdalarÄ±, Malta

G GRUBU: Polonya, Avusturya, Ä°srail, Slovenya, Makedonya, Letonya

H GRUBU: Fransa, Ä°zlanda, TÜRKÄ°YE, Arnavutluk, Moldova, Andorra

I GRUBU: Belçika, Rusya, Ä°skoçya, KÄ±brÄ±s Rum Kesimi, Kazakistan, San Marino

J GRUBU: Ä°talya, Bosna Hersek, Finlandiya, Yunanistan, Ermenistan, LihtenÅŸtayn

EURO 2020 finalleri, Avrupa ÅžampiyonasÄ±’nÄ±n ilk kez düzenlendiÄŸi 1960 yÄ±lÄ±nÄ±n 60. yÄ±l dönümüne denk gelmesi nedeniyle 12 farklÄ± ülkenin ev sahipliÄŸinde düzenlenecek. 24 takÄ±mÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla haziran-temmuz aylarÄ±nda oynanacak finallere, UEFA’ya üye 55 ülkenin hiçbiri doÄŸrudan katÄ±lamayacak.

2020 Avrupa ÅžampiyonasÄ± elemeleri iki aÅŸamadan oluÅŸacak. Ä°lk aÅŸamada, grup maçlarÄ± çift devreli lig usulüne göre Mart-KasÄ±m 2019 döneminde oynanacak. Ä°kinci aÅŸamada ise play-off karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± yapÄ±lacak. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 AralÄ±k 2018 15:16

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