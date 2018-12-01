Ä°stanbul havalimanÄ±nda klasik: Ä°ÅŸÃ§iler zorla ÅŸantiyeden Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor

FotoÄŸraf: HavalimanÄ± iÅŸçileri

Ä°stanbul havalimanÄ±nda klasik: Ä°ÅŸÃ§iler zorla ÅŸantiyeden Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor

    • 01 AralÄ±k 2018 22:31

    Ä°stanbul havalimanÄ± ÅŸantiyesinde Ã¼cretleri Ã¶denmeyen iÅŸÃ§iler ÅŸantiyeden atÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.

    29 Ekim’de resmi açÄ±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan Ä°stanbul HavalimanÄ±’nda iÅŸçilere yönelik hak gasplarÄ± devam ediyor. Åžantiyede DSG Ä°nÅŸaat bünyesinde çalÄ±ÅŸan 150 iÅŸçi, bugün öÄŸlen saatlerinde koÄŸuÅŸlarÄ±ndan güvenlik görevlilerinin zoruyla dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±karÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.

    Üç aydÄ±r ücret ve prim ödemelerinin yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten iÅŸçiler “Ä°GA ‘ben verdim’, DSG ‘ben almadÄ±m’ diyor. Nerede bu paralar?” diye sordu.

    Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n ‘Zafer AnÄ±tÄ±’ diye nitelediÄŸi havalimanÄ±nÄ±n ÅŸantiyesinde insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± muameleyle karÅŸÄ±laÅŸan iÅŸçilerin tepkisini Ä°nÅŸaat ve YapÄ± Ä°ÅŸçileri SendikasÄ± (Ä°YÄ°-SEN) sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

    Emeklerinin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± almadan ÅŸantiyeyi terk etmemekte kararlÄ± olan iÅŸçilere havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nÄ±n yüklenicisi Ä°GA yönetiminden verilen yanÄ±t ise “jandarma zoruyla çÄ±karma” tehdidi oldu. (HABER MERKEZÄ°)

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