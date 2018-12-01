Ä°stanbul havalimanÄ±nda klasik: Ä°ÅŸÃ§iler zorla ÅŸantiyeden Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor

Ä°stanbul havalimanÄ± ÅŸantiyesinde Ã¼cretleri Ã¶denmeyen iÅŸÃ§iler ÅŸantiyeden atÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.

29 Ekim’de resmi açÄ±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan Ä°stanbul HavalimanÄ±’nda iÅŸçilere yönelik hak gasplarÄ± devam ediyor. Åžantiyede DSG Ä°nÅŸaat bünyesinde çalÄ±ÅŸan 150 iÅŸçi, bugün öÄŸlen saatlerinde koÄŸuÅŸlarÄ±ndan güvenlik görevlilerinin zoruyla dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±karÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±ldÄ±.

Üç aydÄ±r ücret ve prim ödemelerinin yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten iÅŸçiler “Ä°GA ‘ben verdim’, DSG ‘ben almadÄ±m’ diyor. Nerede bu paralar?” diye sordu.

Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n ‘Zafer AnÄ±tÄ±’ diye nitelediÄŸi havalimanÄ±nÄ±n ÅŸantiyesinde insanlÄ±k dÄ±ÅŸÄ± muameleyle karÅŸÄ±laÅŸan iÅŸçilerin tepkisini Ä°nÅŸaat ve YapÄ± Ä°ÅŸçileri SendikasÄ± (Ä°YÄ°-SEN) sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.

3.HavalimanÄ± ÅŸantiyesinde DSG bünyesinde çalÄ±ÅŸan 150 iÅŸçi arkadaÅŸÄ±mÄ±z aylardÄ±r ücretlerini alamÄ±yor. BirikmiÅŸ ücretlerini isteyen iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z ÅŸantiyeden zorla çÄ±kartÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. pic.twitter.com/UXRLnJn5ji — Ä°YÄ°-SEN (@insaatiscilerii) 1 AralÄ±k 2018

Emeklerinin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± almadan ÅŸantiyeyi terk etmemekte kararlÄ± olan iÅŸçilere havalimanÄ± inÅŸaatÄ±nÄ±n yüklenicisi Ä°GA yönetiminden verilen yanÄ±t ise “jandarma zoruyla çÄ±karma” tehdidi oldu. (HABER MERKEZÄ°)

3.HavalimanÄ± ÅŸantiyesinde birikmiÅŸ ücretlerini alamayan iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n kaldÄ±klarÄ± koÄŸuÅŸlardan çÄ±kartÄ±p ÅŸantiyeden atmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Ä°ÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z emeklerinin karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± almadan ÅŸantiyeyi terk etmemekte kararlÄ±. Ä°GA jandarma zoruyla çÄ±karacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor. pic.twitter.com/PkhHY8aUT0 — Ä°YÄ°-SEN (@insaatiscilerii) 1 AralÄ±k 2018

www.evrensel.net