HavalimanÄ± ÅŸantiyesinde iÅŸÃ§iler gece yarÄ±sÄ± kapÄ± Ã¶nÃ¼ne koyuldu

Ä°stanbul havalimanÄ± ÅŸantiyesinde Ã¼cretleri Ã¶denmeyen iÅŸÃ§iler ÅŸantiyeden atÄ±ldÄ±, iÅŸÃ§iler Ã¼cretlerini almadan ayrÄ±lmayacaklarÄ±nÄ± duyurdu.

29 Ekim’de resmi açÄ±lÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lan Ä°stanbul HavalimanÄ±’nda iÅŸçilere yönelik hak gasplarÄ± devam ediyor.

Kölelik koÅŸullarÄ±na isyan eden iÅŸçilerin tutuklanmasÄ±yla gündeme gelen Ä°stanbul HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±nda DSG ÅŸirketinin konkordato ilan etmesiyle ana yüklenici Ä°GA’nÄ±n yetkilileri, 35 iÅŸçiyi ücretlerini ödemeden gece yarÄ±sÄ± ÅŸantiyenin dÄ±ÅŸÄ±na attÄ±. Ceplerinde 5 kuruÅŸ olmayan iÅŸçiler ücretlerini almadan ayrÄ±lmayacaklarÄ±nÄ± duyurdu. Bunun üzerine ÅŸantiye içerisine alÄ±nan iÅŸçilere, dün ücretleri ödeneceÄŸi sözü verildi.

DÄ°SK’e baÄŸlÄ± Dev YapÄ±-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre geçtiÄŸimiz haftalarda konkordato ilan eden DSG firmasÄ±nda çalÄ±ÅŸan 150 iÅŸçi, aylardÄ±r biriken ücretlerinin ödenmesini talep etti. Yüklenici firma olan Ä°GA iÅŸçilere ‘Bizde hiçbir alacaÄŸÄ±nÄ±z yok, bizi ilgilendirmez’ diyerek iÅŸçilerin kaldÄ±klarÄ± koÄŸuÅŸlarÄ±n anahtarlarÄ±nÄ± alÄ±p iÅŸçilere ÅŸantiyeyi terk etmelerini, aksi halde jandarma zoruyla çÄ±karacaklarÄ±nÄ± söyledi.

Ä°ÅŸçilerin haklarÄ±nÄ± almadan ÅŸantiyeden ayrÄ±lmayacaklarÄ±nÄ± bildirmeleri üzerine Ä°GA yetkilileri otobüs getirerek iÅŸçilerin bir kÄ±smÄ±nÄ± ÅŸantiyenin baÅŸka bölgesine taÅŸÄ±dÄ±. YaklaÅŸÄ±k 35 iÅŸçi ise gece yarÄ±sÄ± ÅŸantiye dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±karÄ±ldÄ±. Åžantiyeden atÄ±lan iÅŸçiler, haklarÄ±nÄ± alana kadar AkpÄ±nar kampÄ± giriÅŸinde bekleme kararÄ± aldÄ±. Bunun üzerine firma yetkilileri otobüs getirerek iÅŸçileri tekrar ÅŸantiye içerisine aldÄ±.

Ä°ÅŸten atÄ±lan iÅŸçileri ziyaret ettiklerini belirten Dev YapÄ±-Ä°ÅŸ yetkilileri, “Ä°ÅŸçilere yasal haklarÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak mücadele verilirse tüm alacaklarÄ±nÄ± eksiksiz alabileceklerini anlattÄ±k. Ä°ÅŸçilerle toplantÄ± halindeyken jandarmanÄ±n gözaltÄ± tehdidiyle havalimanÄ± ÅŸantiyesinden çÄ±kartÄ±ldÄ±k. Ä°ÅŸçilerden aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bilgiye göre dün oluÅŸan kamuoyundan sonra taÅŸeron ÅŸirket ücretlerin ödeneceÄŸini ifade ediyor. Sendika olarak sürecin takipçisi olacaÄŸÄ±z” dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 AralÄ±k 2018 13:49

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