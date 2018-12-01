MHP'li baÅŸkan gruba eklendi ittifak Ã§atlaÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±

DÃ¼zce'de AKP ve MHP arasÄ±nda yaÅŸanan Ã§atlak; MHP Ä°l BaÅŸkanÄ±'nÄ±n AKP'nin WhatsApp grubuna eklenmesiyle ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

AKP Düzce Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Mali Ä°ÅŸlerden Sorumlu Ä°l BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Gönül YeÅŸilyurt, WhatsApp'ta bir grup oluÅŸturarak, AKP Çilimli Ä°lçe BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± üyesi kiÅŸilerin, MHP Düzce Milletvekili Ümit YÄ±lmaz hakkÄ±nda sosyal medyada olumsuz yorumlar yapmasÄ±nÄ± istedi. YeÅŸilyurt, gruba yanlÄ±ÅŸlÄ±kla MHP Ä°l BaÅŸkanÄ± Ä°lhami CaboÄŸlu'yu ekleyince durum ortaya çÄ±ktÄ±.

AKP Düzce Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Mali Ä°ÅŸlerden Sorumlu Ä°l BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Gönül YeÅŸilyurt, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde partisinin ilçe teÅŸkilatlarÄ± arasÄ±nda WhatsApp sohbet programÄ± üzerinden konuÅŸma gruplarÄ± kurdu.

YeÅŸilyurt, iddiaya göre, MHP Düzce Milletvekili Ümit YÄ±lmaz'Ä±n paylaÅŸÄ±lan fotoÄŸraf, haber ve durumlarÄ± altÄ±na negatif yorumlar yapÄ±larak algÄ± oluÅŸturulmasÄ±nÄ± istedi.

Gönül YeÅŸilyurt ayrÄ±ca parti üyelerinden yaptÄ±klarÄ± yorumlarÄ± fotoÄŸraflayarak kendisine göndermelerini de istedi. Ancak, YeÅŸilyurt, 'AK Çilimli Sosyal Medya' grubuna yanlÄ±ÅŸlÄ±kla MHP Ä°l BaÅŸkanÄ± Ä°lhami CaboÄŸlu'yu ekleyince, Ümit YÄ±lmaz hakkÄ±nda negatif yorum yapÄ±n talimatÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Gönül YeÅŸilyurt, “Ä°lhami kardeÅŸim sizlerin de yorumlarÄ±nÄ± merak ediyorum” yazÄ±nca Ä°lhami CaboÄŸlu'nun grupta olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±.

FotoÄŸraf: DHA

'BU ETÄ°K BÄ°R HAREKET DEÄžÄ°L'

Konuyla ilgili açÄ±klama yapan MHP Ä°l BaÅŸkanÄ± Ä°lhami CaboÄŸlu, yaÅŸananlarÄ±n siyasi etiÄŸe yakÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, “Bizim AK Parti ile daha önce yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bir kermes etkinliÄŸi vardÄ±. Ben o zaman TeÅŸkilatlardan Sorumlu Ä°l BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±ydÄ±m, numaralarÄ±mÄ±z istenmiÅŸti ve numaralarÄ±mÄ±zÄ± verdik. SanÄ±rÄ±m orada baÅŸka bir Ä°lhami ile karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ± ki bizi gruba üye yapmÄ±ÅŸlar. Bu sabah itibarÄ±yla sosyal medyada durum ayyuka çÄ±kmÄ±ÅŸ. Bu doÄŸru mudur? DoÄŸru olan ÅŸeye yanlÄ±ÅŸ demek doÄŸru olmaz. Bu doÄŸrudur. Ama bu etik bir hareket deÄŸil. Milletvekilimizin yaptÄ±klarÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ± negatif yöne çevirmek etik deÄŸil. Üstelik burada Cumhur Ä°ttifakÄ±'nda bulunan iki siyasi partiyiz. Bunlar doÄŸru deÄŸil, etik olmadÄ±” dedi.

DÄ°SÄ°PLÄ°N KURULUNA SEVK EDÄ°LECEK

AKP Düzce Ä°l BaÅŸkanÄ± Hikmet Keskin ise Gönül YeÅŸilyurt'un Disiplin Kuruluna sevk edileceÄŸini, konunun görüÅŸüleceÄŸini söyledi. (Düzce/DHA)

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