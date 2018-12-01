Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve MevlÃ¼t Uysal DolmabahÃ§eâ€™de gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

AdÄ± Ä°BB baÅŸkan adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in konuÅŸulan TBMM BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Ä°BB BaÅŸkanÄ± MevlÃ¼t Uysal 6 saat sÃ¼ren bir gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±.

AdÄ± Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi baÅŸkan adaylÄ±ÄŸÄ± için geçen TBMM BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mevlüt Uysal Dolmabahçe'deki BaÅŸbakanlÄ±k Ofisi bir araya geldi. Ä°kilinin görüÅŸmesi yaklaÅŸÄ±k 6 saat sürdü ve basÄ±na kapalÄ± gerçekleÅŸti. GörüÅŸmenin ardÄ±ndan Meclis BaÅŸkanÄ± Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m Tuzla'daki evine geçti. (DHA)

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