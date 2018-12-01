Ordu'da gÄ±da zehirlenmesi: 64 Ã¶ÄŸretmen ve Ã¶ÄŸrenci hastanelik oldu

Ordu'nun AltÄ±nordu ilÃ§esindeki Faruk Furtun Anaokulu'nda, 64 Ã¶ÄŸretmen ve Ã¶ÄŸrenci, gÄ±da zehirlenmesi ÅŸÃ¼phesiyle hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Ordu'nun AltÄ±nordu ilçesindeki Faruk Furtun Anaokulu'nda önceki gün öÄŸlen yemeÄŸi sonrasÄ± öÄŸrenci ve öÄŸretmenlerde karÄ±n aÄŸrÄ±sÄ±, bulantÄ± ve kusma ÅŸikayeti baÅŸladÄ±. ÖÄŸrenciler ve öÄŸretmenler kentteki çeÅŸitli hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Bugün de hastaneye götürülen öÄŸretmen ve öÄŸrencilerle birlikte sayÄ± 64'e ulaÅŸtÄ±. Tedavileri tamamlanan bazÄ± öÄŸrenciler taburcu edilirken bazÄ± öÄŸrencilerin ve öÄŸretmenlerin ise tedavileri sürüyor. ÖÄŸretmen ve öÄŸrencilerin yedikleri yemek ve içtikleri sudan numune alÄ±nÄ±rken, Ordu ValiliÄŸi de olayla ilgili inceleme baÅŸlattÄ±.

VALÄ°: YASAL Ä°ÅžLEM YAPILACAK

Ordu Valisi Seddar Yavuz, tedavisi süren öÄŸretmen ve öÄŸrencileri hastanede ziyaret etti. Vali Yavuz, “Tahmin ettiÄŸimiz kadarÄ±yla bir gÄ±da kaynaklÄ± rahatsÄ±zlÄ±k olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±yor. Ä°lk günden itibaren bütün tahliller, bütün numuneler alÄ±nmÄ±ÅŸ durumda. AlÄ±nan yemek ve su numunelerinin tahlilleri yapÄ±lÄ±yor. ÅžüphelendiÄŸimiz bir durum söz konusu. Bir gün bekletilen bir gÄ±danÄ±n tüketimine dair bilgi ya da duyum var. Muhtemel ondan olabileceÄŸi yönünde deÄŸerlendirmemiz var. Olayla ilgili ihmalleri olan kamu görevlileri dahil olmak üzere bunlarla ilgili yasal iÅŸlem yapÄ±lacaktÄ±r” dedi. (DHA)

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