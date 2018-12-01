Yerel seÃ§imlerde adaylÄ±k iÃ§in istifa sÃ¼resi sona erdi

Yerel seÃ§imlerde aday olmak isteyen kamu gÃ¶revlilerinin istifa dilekÃ§elerini vermeleri iÃ§in Ã¶ngÃ¶rÃ¼len sÃ¼re bugÃ¼n saat 17.00'de sona erdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019'da yapÄ±lacak yerel seçimler için kamu görevlilerinin istifa etmeleri gereken tarihi 1 AralÄ±k olarak belirlemiÅŸti.

Buna göre, hakimler ve savcÄ±lar, yüksek yargÄ± organlarÄ± mensuplarÄ±, yükseköÄŸretim kurumlarÄ±ndaki öÄŸretim elemanlarÄ±, YükseköÄŸretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n memur statüsündeki görevlileri ile yaptÄ±klarÄ± hizmet bakÄ±mÄ±ndan iÅŸçi niteliÄŸi taÅŸÄ±mayan diÄŸer kamu görevlileri, subay ile astsubaylarÄ±n istifa süresi saat 17.00 itibarÄ±yla tamamlandÄ±.

Siyasi partilerin il, ilçe yönetim kurulu baÅŸkan ve üyeleri, kamu kurumu niteliÄŸindeki meslek kuruluÅŸlarÄ±, sendikalar, kamu bankalarÄ± ile üst birliklerin ve bunlarÄ±n üst kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n ve katÄ±ldÄ±klarÄ± teÅŸebbüs veya ortaklÄ±klarÄ±n yönetim ve denetim kurullarÄ±nda görev alanlar ve emekli olarak görevinden ayrÄ±lmak isteyenlerin istifa süresi de saat 17.00'de sona erdi.

YSK'nÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± son iki karar gereÄŸi, korucular ve belediye baÅŸkan yardÄ±mcÄ±larÄ±ndan aday adayÄ± olmak isteyenlerin de bugün saat 17.00'ye kadar istifa etmeleri gerekiyordu.

YSK bir önceki yerel seçimde, aday adayÄ± olacak bakanlarÄ±n görevlerinden istifa etmesine gerek olmadÄ±ÄŸÄ± yönünde oy birliÄŸiyle karar almÄ±ÅŸtÄ±.

Bu arada istifa edenler arasÄ±nda Van Valisi Murat ZorluoÄŸlu, Bilecik Valisi Tahir BüyükakÄ±n, Ticaret Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Fatih Metin, Kültür ve Turizm Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ömer ArÄ±soy, Adalet Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hilmi Bilgin, CumhurbaÅŸkanÄ± BaÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± ve Okçular VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Haydar Ali YÄ±ldÄ±z ile Gençlik ve Spor BakanlÄ±ÄŸÄ± Daire BaÅŸkanÄ± Rasim ArÄ± da bulunuyor. (HABER MERKEZÄ°)

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