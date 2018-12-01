Seyyar satÄ±cÄ±lara zabÄ±ta; yakÄ±nlarÄ±na polis saldÄ±rdÄ±

Eren ERGÄ°NE

Ä°stanbul

Ä°stanbul Esenyurt TalatpaÅŸa Mahallesi’nde araçta patates, soÄŸan satan Ahmet Taygur ve Ferdi Volkan Taygur kardeÅŸler Esenyurt zabÄ±talarÄ±nÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±. Baba Ramazan Taygur'un anlattÄ±klarÄ±na göre olay TalatpaÅŸa mahallesinde yaÅŸandÄ±. ÇocuklarÄ±nÄ±n araçta patates soÄŸan sattÄ±klarÄ±nÄ± belirten Taygur “O sÄ±rada gelen zabÄ±talar burada satÄ±ÅŸ yapamayacaklarÄ±nÄ± söyleyerek ürünlere el koymak istiyor. Çocuklar ise 'Ürünlere el koyamazsÄ±nÄ±z ancak ceza yazar gidersiniz' diyor. Bunun ardÄ±ndan zabÄ±talar iki oÄŸluma saldÄ±rÄ±yor” diye konuÅŸtu.

OlayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada saldÄ±rÄ±yÄ± gören yakÄ±nlarÄ±nÄ±n ise baygÄ±nlÄ±k geçirdiklerini dile getiren baba Taygur saldÄ±rÄ±yÄ± telefona çekenlere de çevik kuvvetin gaz sÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ‘ÇocuklarÄ±mÄ± görmek istiyorum’ dediÄŸi için kendisinin de polisler tarafÄ±ndan yere yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Daha önce yine bu tür saldÄ±rÄ±lara maruz kaldÄ±klarÄ±nÄ± söyleyen Taygur, zabÄ±talardan ÅŸikayetçi olacaklarÄ±nÄ± belirtti. YaÅŸanan olaylarÄ±n ardÄ±ndan Ahmet Taygur, Ferdi Volkan Taygur ve bir akrabalarÄ± gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ZabÄ±ta saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n sÄ±k yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten mahalle halkÄ± da yaÅŸananlara tepki gösterdi.

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