KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluâ€™dan ittifak aÃ§Ä±klamasÄ±: Her yerde gÃ¼zel ÅŸeyler olacak

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Ä°YÄ° Parti ile yÃ¼rÃ¼tÃ¼len ittifak gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleriyle ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, partisinin Ankara Yenimahalle Belediyesi tarafÄ±ndan Åžentepe Mahallesi'ne yaptÄ±rÄ±lan yüzme havuzu ve sosyal tesislerin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±na katÄ±ldÄ±. Ergenekon davalarÄ±nda yargÄ±lanan Prof. Dr. Mehmet Haberal'Ä±n adÄ± verilen havuzun açÄ±lÄ±ÅŸÄ±na, KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'nun yanÄ± sÄ±ra, TBMM BaÅŸkan Vekili ve CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Yenimahalle Belediye BaÅŸkanÄ± Fethi YaÅŸar, Prof. Dr. Mehmet Haberal ve bazÄ± CHP'li milletvekilleri katÄ±ldÄ±.

'YOKSULLUKTAN YANA POZÄ°TÄ°F AYRIMCILIK YAPACAKSIN'

AçÄ±lÄ±ÅŸ töreninde konuÅŸan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, bir belediye baÅŸkanÄ±ndan iki ÅŸey beklediklerini belirterek, “Bir belediye baÅŸkanÄ±ndan biz, sabah, öÄŸle, akÅŸam siyasi propaganda yapmasÄ±nÄ± beklemeyiz. Bizim beklediÄŸimiz; seçildiÄŸin andan itibaren vatandaÅŸlar arasÄ±nda hiç bir ayrÄ±m yapmayacaksÄ±n. Ä°ster sana oy versin ister vermesin bütün vatandaÅŸlarÄ± kucaklayacaksÄ±n. Herkese eÅŸit davranacaksÄ±n. Birinci arzumuz bu. EÄŸer bir mahallede yoksulluk varsa, bir mahallede fakirlik varsa, o mahalle sana oy vermese bile önce hizmeti o mahalleye götüreceksin. Yani yoksulluktan yana pozitif ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapacaksÄ±n. O insanlara hizmet götüreceksin. Ä°kinci aradÄ±ÄŸÄ±mÄ±z husus; harcadÄ±ÄŸÄ±n her kuruÅŸun hesabÄ±nÄ± kendi halkÄ±na vereceksin. Yani kul hakkÄ± yemeyeceksin” diye konuÅŸtu.

‘HER YERDE GÜZEL ÅžEYLER OLACAK’

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, törenin ardÄ±ndan gazetecilerin yerel seçimlere iliÅŸkin ittifak görüÅŸmeleriyle ilgili sorularÄ±nÄ± cevaplandÄ±rdÄ±. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, “Ankara ve bazÄ± ÅŸehirlerde ortak aday çÄ±karacak mÄ±sÄ±nÄ±z?” yönündeki soruya, “Ankara, Ä°stanbul, Adana, Mersin her yerde güzel ÅŸeyler olacak. Demokrasiyi yerelde topluma göstereceÄŸiz. Herkes mutlu olsun” diye cevap verdi. (Ankara/DHA)

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