SYKP Flormar iÅŸÃ§ileri iÃ§in kampanya baÅŸlattÄ±

SYKP, direniÅŸlerinde 200 gÃ¼nÃ¼ geride bÄ±rakan Flormar iÅŸÃ§ileri iÃ§in kampanya baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Sosyalist Yeniden KuruluÅŸ Partisi (SYKP) Kocaeli Ä°l TemsilciliÄŸi, Ä°nsan HaklarÄ± (Sabri YalÄ±m) ParkÄ±'nda basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirerek ‘Flormar iÅŸçisi bu kÄ±ÅŸÄ± yalnÄ±z geçirmeyecek’ sloganÄ±yla baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± kampanyayÄ± kamuoyuna duyurdu. HDP Kocaeli Milletvekili Dr. Ömer Faruk GergerlioÄŸlu, AB Eski BakanÄ± Ali Haydar Konca ile HDP, Emek Partisi ve Kocaeli Dersimliler DerneÄŸi yönetici ve üyelerinin destek verdiÄŸi eylemde “Flormar deÄŸil direniÅŸ güzelleÅŸtirir” ve “Ä°ÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± yalnÄ±z deÄŸildir” sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±.

SYKP Kocaeli Ä°l Yöneticisi Deniz Çamur'un okuduÄŸu basÄ±n açÄ±klamasÄ±nda, Flormar'da iÅŸçilerin iÅŸten atÄ±lmasÄ±nÄ±n tek sebebinin anayasa tarafÄ±ndan güvence altÄ±na alÄ±nan sendika hakkÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ± olduÄŸunu vurgulandÄ±. Ä°ÅŸçilerin ses cihazÄ± kullanmalarÄ± ve çadÄ±r kurmalarÄ±nÄ±n da yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Çamur, “BaÅŸta Kocaeli ValiliÄŸi olmak üzere Gebze KaymakamlÄ±ÄŸÄ± anayasa tarafÄ±ndan güvence altÄ±na alÄ±nan bir hakkÄ± korumak yerine sermayeden yana olduÄŸunu gösteriyor. Åžehrin mülki amirleri TÜSÄ°AD toplantÄ±sÄ±nda 'OHAL sayesinde grevlere anÄ±nda müdahale ediyoruz' diyen Saray’Ä±n emirlerine uyuyor ve iÅŸçilere soba yakmayÄ±, ses cihazÄ± kullanmayÄ± ve çadÄ±r kurmayÄ± yasakladÄ±ÄŸÄ±nÄ± tebliÄŸ ediyor” dedi.

'FLORMAR Ä°ÅžÇÄ°LERÄ° BU KIÅžI YALNIZ GEÇÄ°RMEYECEK'

Ekonomik krizle birlikte binlerce iÅŸçinin iÅŸsiz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Çamur, “Yoksullar, ezilenler açlÄ±ÄŸa, yoksulluÄŸa mahkûm edilirken yükselen öfke ve direniÅŸler durdurulamÄ±yor. Her gün iÅŸ cinayetlerinde iÅŸçiler hayatÄ±nÄ± kaybederken, iÅŸsizlik her gün artarken, en ufak bir hak talebi yasaklar ve iÅŸten atmalar ile sonuçlanÄ±rken ÅŸimdi bir kere daha dayanÄ±ÅŸma zamanÄ±. Åžimdi direniÅŸlere ses olma zamanÄ±” diye konuÅŸtu. Bir ay boyunca ‘Flormar iÅŸçileri bu kÄ±ÅŸÄ± yalnÄ±z geçirmeyecek’ ÅŸiarÄ±yla baÅŸlattÄ±klarÄ± kampanyayÄ± sürdüreceklerini aktaran Çamur, “ÇaÄŸrÄ±mÄ±zÄ± ve kampanyamÄ±zÄ± baÅŸlatÄ±yoruz. Tüm halklarÄ±, emeÄŸi için direnen baÅŸta Flormar iÅŸçileri olmak üzere direniÅŸteki iÅŸçiler ile dayanÄ±ÅŸmaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz. EmeÄŸimiz için, özgürlüÄŸümüz için, haklarÄ±mÄ±z için, insanca yaÅŸamak için dayanÄ±ÅŸma ve mücadele aÄŸlarÄ±nÄ± kuruyoruz” dedi.

GERGERLÄ°OÄžLU: Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°N HAKLARINA, YAÅžAMLARINA SAHÄ°P ÇIKILMALI

HDP Kocaeli Milletvekili Dr. Ömer Faruk GergerlioÄŸlu ise ÅŸunlarÄ± söyledi:

“200 gündür tüm engellemelere raÄŸmen direniÅŸi seçen Flormar iÅŸçilerine destek olunuyor. Flormar iÅŸçileri kazanana kadar direniÅŸini sürdürecek. Flormar iÅŸçilerinin haklarÄ±nÄ±n verilmesini istiyoruz. HavalimanÄ± iÅŸçilerinin de durumu ortada, iÅŸçilerin ne ÅŸartlarda çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz. Kocaeli iÅŸçilerin haklarÄ±na, yaÅŸamlarÄ±na sahip çÄ±kÄ±lmasÄ± gereken bir ÅŸehir. Flormar iÅŸçisi susmayacak serisini yükseltecek, biz de destek olmaya devam edeceÄŸiz. Mutlaka kazanacaklar. Bu mücadele tüm toplumun mücadelesidir.” (Kocaeli/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 AralÄ±k 2018 19:23

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