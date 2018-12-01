Oslo'da Ä±rkÃ§Ä±lara karÅŸÄ± eylem yapÄ±ldÄ±

Osloâ€™da geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Neo-Nazi bir grubun meclis binasÄ± Ã¶nÃ¼nde toplanmasÄ±na tepki olarak Ä±rkÃ§Ä±lÄ±k karÅŸÄ±tÄ± bir eylem yapÄ±ldÄ±.

Mahmut ALGÜNERHAN

Oslo

Norveç’in baÅŸkenti Oslo’da, Ä±rkçÄ± Neo-Nazi bir grubun Norveç’in birkaç ÅŸehrinde toplanmasÄ±na tepki olarak meclis binasÄ± önünde Ä±rkçÄ±lÄ±k karÅŸÄ±tÄ± bir eylem yapÄ±ldÄ±. Eylemde, "SokaklarÄ±mÄ±zda Ä±rkçÄ±lara yer yok" denildi.

BaÅŸkent Oslo’da geçtiÄŸimiz günlerde "Kuzey DireniÅŸ Hareketi" adlÄ± Neo-Nazi bir grup, meclis binasÄ± önünde BirleÅŸmiÅŸ Milletler Göç AnlaÅŸmasÄ±na karÅŸÄ± bir eylem yaptÄ±. IrkçÄ± grup eylemden sonra metroya doÄŸru giderken yollarÄ± kendilerini anti-faÅŸist olarak adlandÄ±ran bir grup tarafÄ±ndan kesildi ve gruplar arasÄ±nda çÄ±kan kavgaya polis müdahale etmiÅŸ ve 5 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

'HÄ°ÇBÄ°R IRKÇININ SOKAKLARIMIZDA YERÄ° YOK'

Anti Rasistisk Senter tarafÄ±ndan düzenlenen eylem, çok sayÄ±da sendika, siyasi parti, gençlik ve kadÄ±n örgütleri olmak üzere toplam 52 örgüt tarafÄ±ndan desteklendi. YaÄŸmurlu bir havada gerçekleÅŸen eyleme, beÅŸ yüzden fazla kiÅŸi katÄ±ldÄ±. Eylemde sÄ±k sÄ±k, “Çokuz, güçlüyüz, Nazi hurdalarÄ±nÄ± ezeriz”, “Hiçbir Ä±rkçÄ±nÄ±n sokaklarÄ±mÄ±zda yeri yok” sloganlarÄ± atÄ±ldÄ±.

IrkçÄ±lÄ±k karÅŸÄ±tÄ± eylemin hemen ardÄ±ndan Norveç’in Ä°slamlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± Durdur (SIAN) adlÄ± Ä±rkçÄ± bir gruba ait iki kiÅŸi eylem alanÄ±na gelerek bazÄ± kiÅŸileri görüntülemek istedi. Eylem görevlileri tarafÄ±ndan görüntü almalarÄ± engellenenlerden 50 yaÅŸ civarÄ±nda olan Ä±rkçÄ± bir kadÄ±n, orada bulunan anti-Ä±rkçÄ± birinin yüzüne gaz sÄ±kmaya baÅŸlayÄ±nca arbede çÄ±ktÄ±. Polis müdahale ederek bu iki kiÅŸiyi gözaltÄ±na aldÄ±.

Anti-Ä±rkçÄ± eylemden sonra aynÄ± yerde Folkebevegelsen Mot Innvandring (Göç KarÅŸÄ±tÄ± Halk Hareketi) adlÄ± Ä±rkçÄ± grup eylem yapacaktÄ±. Anti-Ä±rkçÄ± eylemden sonra alan çevresinden ayrÄ±lmayan anti-Ä±rkçÄ±lardan bazÄ±larÄ±nÄ± polis alandan uzaklaÅŸtÄ±rmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Fakat anti-Ä±rkçÄ±lardan çok sayÄ±da kiÅŸi, Ä±rkçÄ±larÄ±n yapacaklarÄ± eylemi engellemek için alandan ayrÄ±lmadÄ±lar. Polis önlem almasÄ±na raÄŸmen, Ä±rkçÄ± grup eylemi gerçekleÅŸtiremedi.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 AralÄ±k 2018 18:57

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