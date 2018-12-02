SÃ¼per Lig'de bÃ¼yÃ¼k derbi | BeÅŸiktaÅŸ: 1 - Galatasaray: 0

SÃ¼per Lig'in 14. haftasÄ±nda Galatasaray'Ä± BeÅŸiktaÅŸ, Ljajic'in penaltÄ±dan attÄ±ÄŸÄ± golle sahadan 1-0 galip ayrÄ±ldÄ±.

Süper Lig'de rakibi Galatasaray'Ä± Vodafone Park'ta aÄŸarlayan BeÅŸiktaÅŸ, 18'inci dakikada Ljajic'in penaltÄ±dan attÄ±ÄŸÄ± golle sahadan 1-0 galip ayrÄ±ldÄ±. Sert geçen maçta çok sayÄ±da oyuncu sarÄ± kart gördü.

BeÅŸiktaÅŸ'Ä±n sahahaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± ilk 11 ÅŸöyle: Karius, Adriano, Necip Uysal, Vida, Caner Erkin, Medel, Dorukhan Toköz, Quaresma, Ljajic, Mustafa Pektemek, Güven YalçÄ±n

Derbi maçta BeÅŸiktaÅŸ'a konuk olan Galatasaray ise bu kulvardaki son karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±na göre ilk 11'de 2 deÄŸiÅŸiklikle sahaya çÄ±ktÄ±.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mÄ±n Süper Lig'de geçen hafta sahasÄ±nda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldÄ±ÄŸÄ± maçta kÄ±rmÄ±zÄ± kart görerek cezalÄ± duruma düÅŸen Serdar Aziz kadroda yer almazken, o maçta ilk 11'de görev alan Ömer Bayram ise yedeÄŸe çekildi.

Derbi maçta bu futbolcularÄ±n yerine Ahmet ÇalÄ±k ile Yuto Nagatomo forma giydi.

Galatasaray karÅŸÄ±laÅŸmaya, Fernando Muslera, Ozan Kabak, Maicon Roque, Ahmet ÇalÄ±k, Mariano Filho, Fernando Reges, Selçuk Ä°nan, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru ve Eren Derdiyok 11'i ile baÅŸladÄ±.

Galatasaray'Ä±n savunma oyuncusu Ahmet ÇalÄ±k, Süper Lig'de 9 maç aradan sonra ilk 11'de görev yaptÄ±.

FATÄ°H TERÄ°M LOCA'DAN TAKÄ°P EDÄ°YOR

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, cezasÄ± nedeniyle karÅŸÄ±laÅŸmada görev yapamadÄ±. KarÅŸÄ±laÅŸmada sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±nda yardÄ±mcÄ± antrenörler Ümit Davala ve Levent Åžahin var.

BEÅžÄ°KTAÅž-GALATASARAY REKABETÄ°NDE 344. RANDEVU

BeÅŸiktaÅŸ ile Galatasaray, bu maçla 344. kez karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor.

Taksim StadÄ±’nda 22 AÄŸustos 1924’te BeÅŸiktaÅŸ’Ä±n 2-0 galibiyetiyle baÅŸlayan 94 yÄ±llÄ±k rekabette, geride kalan 343 maçÄ±n 121’ini Galatasaray, 109’unu BeÅŸiktaÅŸ kazandÄ±, 113 karÅŸÄ±laÅŸma ise beraberlikle sonuçlandÄ±. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n 482 golüne, siyah-beyazlÄ±lar 451 golle karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

BeÅŸiktaÅŸ ile Galatasaray arasÄ±nda ligde yapÄ±lan 120 karÅŸÄ±laÅŸmada ise genel toplamda olduÄŸu gibi sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mÄ±n üstünlüÄŸü bulunuyor.

Ä°ki takÄ±mÄ±n ligde karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya geldiÄŸi müsabakalarda Galatasaray 44, BeÅŸiktaÅŸ ise 34 kez sahadan galip ayrÄ±ldÄ±. Taraflar 42 müsabakada eÅŸitliÄŸi bozamazken, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±lar 148, siyah-beyazlÄ±lar 127 gol attÄ±.

Galatasaray, son dönemde deplasmanda oynadÄ±ÄŸÄ± derbileri kazanamÄ±yor.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, önemli rakipleri BeÅŸiktaÅŸ ve Fenerbahçe’ye karÅŸÄ± bu kulvarda deplasmanda yaptÄ±ÄŸÄ± son 7 maçta galip gelemedi.

Rakip sahada son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunda, 4 Ocak 2015’te BeÅŸiktaÅŸ’Ä± 2-0 yendiÄŸi maçta alan Galatasaray, sonraki 7 deplasman müsabakasÄ±ndan 3 beraberlik ve 4 maÄŸlubiyetle ayrÄ±ldÄ±.

Bu dönemde BeÅŸiktaÅŸ’a konuk olduÄŸu 3 derbide 2 yenilgi ve bir beraberlik yaÅŸayan sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±m, Fenerbahçe ile KadÄ±köy’de oynadÄ±ÄŸÄ± 4 maçÄ±n 2’sinde berabere kaldÄ±, 2’sini kaybetti.

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekip, bu maçlarda 4 kez aÄŸlarÄ± havalandÄ±rÄ±rken kalesinde 11 gol gördü. (AA)

Åžampiyonu belirleyen Galatasaray-BeÅŸiktaÅŸ derbileri

Mithat Fabian Sözmen yazdÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 AralÄ±k 2018 22:04

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