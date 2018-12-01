'IrkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa hayÄ±r, hepimiz gÃ¶Ã§meniz'

Antikapitalistler ve DurDe Platformu â€˜IrkÃ§Ä±lÄ±ÄŸa HayÄ±r, Hepimiz GÃ¶Ã§menizâ€™ baÅŸlÄ±klÄ± panelde TÃ¼rkiye ve dÃ¼nyada artan Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± konuÅŸtu.

Antikapitalistler ve DurDe Platformu ‘IrkçÄ±lÄ±ÄŸa HayÄ±r, Hepimiz Göçmeniz’ baÅŸlÄ±klÄ± panel gerçekleÅŸtirdi. BeyoÄŸlu'da bulunan Cezayir toplantÄ± salonunda gerçekleÅŸtirilen panelde 'AÅŸÄ±rÄ± saÄŸÄ±n önlenebilir yükseliÅŸi' ve ‘IrkçÄ±lÄ±ÄŸa karÅŸÄ± Suriyelilerle dayanÄ±ÅŸmanÄ±n olanaklarÄ± ve deneyimler’ baÅŸlÄ±klÄ± konular ele alÄ±ndÄ±.

Panelin ilk konuÅŸmacÄ±sÄ± SinemacÄ± yazar Melek Ulugay ‘68 kuÅŸaÄŸÄ±ndan olduÄŸunu belirterek 12 Mart döneminde Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±na deÄŸindi. KaçÄ±ÅŸ serüveninin 4 yÄ±l sürdüÄŸünü dile getiren Ulugay, “Bir çok ülkede yaÅŸadÄ±m. Amsterdam'da siyasi mülteci olarak yaÅŸadÄ±m. Çok ÅŸey öÄŸrendim hayata dair. Kimliksiz ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± ruhun ne demek olduÄŸunu o süreçte öÄŸrendim. Kendi hüviyetimi ben bile unuttum. ÇeÅŸitli sahte hüviyetlerle dolaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zaman kendinizin ne kadar gerçek olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sorgulamaya baÅŸlÄ±yorsunuz. Bu deneyimlerden büyük dersler çÄ±kardÄ±m. DüÅŸünün yÄ±kanacak yeriniz yok, günlerce yÄ±kanamÄ±yorsunuz. Ben bunlarÄ± insan olarak kendim yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m için bugün yaÅŸanan göç beni çok ürkütüyor. Ä°nsanlar keyfi için göç etmiyorlar. OnlarÄ± göç ettirmeye neden olan olaylar var. Esas mesela bu göçe neden olan dünya” diye konuÅŸtu. ABD’nin sürekli savaÅŸ politikalarÄ± ürettiÄŸine deÄŸinen Ulugay ÅŸöyle devam etti:

“SavaÅŸ sanayisini ayakta tutmak zorunda. Bu savaÅŸlar göçe neden oluyor. Ä°klim ÅŸartlarÄ± düzeltilmediÄŸi zaman insanlar göçecek. Neolibaral sistem çöktü. Yeni bir alternatif getirilmediÄŸi zaman bu çöküÅŸ göçe zorlayacak.”

'IRÇILIK VAROLAN BÄ°R ÅžEY'

ÖÄŸretim üyesi Tolga Tüzün ise göçmenlere karÅŸÄ± Ä±rkçÄ±lÄ±ÄŸÄ±n artmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hep varolduÄŸunu iddia ederek, “Neoliberal sistem için de hali hazÄ±rda olan bir ÅŸey. Trump'Ä±n son üç senedeki söylediklerine bakÄ±n ve ErdoÄŸa’nÄ±n da son on senedeki söylediklerine bakÄ±n birbiri ile zÄ±t politikalarÄ± gayet aynÄ± ikna edilicilikle söyleyebiliyor ve kabul edilebiliyorlar. Ä°slamofobi özellikle Avrupa ve Amerika'da arttÄ±. Bu akÄ±m toplumda taraftar bulmaya baÅŸlamÄ±ÅŸ durumda” dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 AralÄ±k 2018 18:13

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