Åžiddetten kaÃ§tÄ±, 3 Ã§ocuÄŸuyla yaÅŸam mÃ¼cadelesi veriyor

Hatay'da eÅŸinden gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ÅŸiddetten kaÃ§arak Ä°stanbul'a gelen Åž.Y., 3 Ã§ocuÄŸuyla yaÅŸam mÃ¼cadelesi veriyor.

Hatay'da eÅŸinin ÅŸiddeti ve bir baÅŸkasÄ±yla dini nikahla evlenmesinden sonra üç çocuÄŸuyla Ä°stanbul'a gelen Åž.K., çocuklarÄ±yla yaÅŸam mücadelesi veriyor.

DHA'dan Emin YeÅŸil'in haberine göre, yaklaÅŸÄ±k 1 yÄ±l önce üç çocuÄŸuyla Ä°stanbul'a taÅŸÄ±nan Åž.Y., rutubetli bir evde çocuklarÄ±yla birlikte kalÄ±yor. 39 yaÅŸÄ±ndaki Åž.Y., kocasÄ± H.Y.'nin kendilerini terk ederek bir baÅŸka kadÄ±nla dini nikahla evlendiÄŸini söyledi. 17 yaÅŸÄ±nda H.Y. ile görücü usulüyle evlenen Åž.Y., evlendikten sonra eÅŸi ile geçimsizlik yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. EÅŸinden zaman zaman ÅŸiddet gören Åž.Y., ikinci ÅŸoku ise geçtiÄŸimiz yÄ±l yaÅŸadÄ±.

EÅŸinin bir baÅŸkasÄ±yla evlendiÄŸini söyleyen Åž.Y., kocasÄ± H.Y.'nin ilgisizliÄŸi, ÅŸiddeti ve ikinci evliliÄŸinden dolayÄ± Ä°stanbul'a yerleÅŸtiÄŸini söyledi. Åž.Y., "KocamÄ±n hakaretleri ve çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n okulu bÄ±rakÄ±p çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± istemesinden, beni terk edip baÅŸka bir evlilik yapmasÄ±ndan dolayÄ± Hatay'dan Ä°stanbul'a göç ettim" dedi.

FotoÄŸraf: Emin YeÅŸil/DHA

'BABAMI HÄ°ÇBÄ°R ZAMAN AFFETMEYECEÄžÄ°M'

Åž.Y.,'nin 17 yaÅŸÄ±ndaki lise öÄŸrencisi kÄ±zÄ± Z.Y., "Hatay'da oturuyorduk. BabamÄ±z bize hiçbir ÅŸekilde bakmÄ±yordu. Eve bile gelmiyordu. Bazen eve geliyordu, annemle ve bizimle kavga ediyordu. Bize okuldan ayrÄ±lmamÄ±zÄ± ve çalÄ±ÅŸmamÄ±zÄ± söylüyordu. Sürekli olarak bizi tehdit ediyordu. Bizde dayanamayÄ±p Sultangazi'ye göç ettik" dedi.

BabasÄ±nÄ± özlemediÄŸini de söyleyen Z.Y., "Özleseydik zaten burada olmazdÄ±k. Babam gelirse hiçbir ÅŸekilde kendisini affetmem" diye konuÅŸtu.

'SOÄžUKTA DERS ÇALIÅžIYORUM'

YaÅŸadÄ±klarÄ± evin soÄŸuk olduÄŸunu ve Ä±sÄ±nma problemini elektrikli soba ile çözmeye çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Z.Y., "SoÄŸukta ders çalÄ±ÅŸÄ±yorum. OkuduÄŸum okul ile evimiz arasÄ±nda 4 kilometre var. Bazen minibüs param olmadÄ±ÄŸÄ± için yürüyerek gitmek zorunda kalÄ±yorum." dedi. (HABERMERKEZÄ°)

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