Ä°zlandaâ€™da kadÄ±nlarÄ± aÅŸaÄŸÄ±layan 6 milletvekilinin istifasÄ± isteniyor

Ä°zlandaâ€™da 6 milletvekili, kadÄ±n vekilleri hedef alan cinsiyetÃ§i ifadeler kullandÄ±. 6 vekilin istifasÄ± isteniyor.

Ä°zlanda’da kadÄ±n meslektaÅŸlarÄ± hakkÄ±nda cinsiyetçi ve aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± ifadeler kullandÄ±klarÄ± açÄ±ÄŸa çÄ±kan 6 milletvekilinin istifa etmesi isteniyor.

Stundin gazetesi 20 KasÄ±m günü baÅŸkent Rejkyavik’te bulunan bir meyhanede 6 milletvekili arasÄ±nda geçen konuÅŸmalarÄ±, çekilen resim ve filmleri yayÄ±mladÄ±.

Gizlice kaydedilen konuÅŸmalarda Merkez Partisi milletvekilleri; Signamur David Gunnlaugsson, Gunnar Bragi Sveinsson, Berbor Olason ve Anna Kolbrun Arnadottir, HalkÄ±n Partisi milletvekilleri Olafur Ä°sleifsson ve Karl Gauti Hjaltason, kadÄ±n meslektaÅŸlarÄ± hakkÄ±nda cinsiyetçi, kiÅŸilik haklarÄ±nÄ± zedeleyici, görünüÅŸ ve hastalÄ±klarÄ±ndan dolayÄ± aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± ifadeler kullanÄ±yor.

Stundin’in yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± ses kayÄ±tlarÄ±nda Merkez Partisi milletvekilleri, HalkÄ±n Partisi milletvekillerini partilerine geçmeye ikna etmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken HalkÄ±n Partisi lideri Inga Seland için aÄŸza alÄ±nmayacak cinsel içerikli aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± sözler sarf ediyor. Seland'Ä±n partiyi yönetecek olgunlukta olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürüyor.

Signamur David Gunnlaugsson, baÅŸbakanlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± dönemde BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k Partisi'nin bir yöneticisini ABD büyükelçisi olarak atadÄ±ÄŸÄ± için partinin lideri Bjarni Benediktsson'un kendisine büyükelçi olarak atayacaÄŸÄ± sözünü verdiÄŸini söylüyor.

Gunnlaugsson, baÅŸbakanlÄ±k görevini yürüttüÄŸü 2016 yÄ±lÄ±nda vergi cennetleri ülkelerdeki yatÄ±rÄ±mlarÄ± hakkÄ±nda yalan söylediÄŸinin açÄ±ÄŸa çÄ±kmasÄ± üzerine istifa etmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±.

Ses kayÄ±tlarÄ±nÄ±n yayÄ±nlanmasÄ±ndan sonra Facebook hesaplarÄ±ndan açÄ±klamalar yapan Merkez Partili 4 milletvekili, sarf ettikleri sözlerden dolayÄ± özür diledi ve amaçlarÄ±nÄ±n kimseye hakaret etmek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Ancak Stundin 4 milletvekilinin özür dilemesinden bir gün sonra yeni bir ses kaydÄ± yayÄ±nladÄ±. KayÄ±tlarda Gunnar Bragi Sveinsson, Berbor Olason, Metoo KampanyasÄ± hakkÄ±nda aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ± ifadeler kullanÄ±yor. Sosyal Demokrat Milletvekili Albertina Fridborg Eliasdottir'in cinsel tacizine uÄŸradÄ±klarÄ±nÄ±, kendilerine tecevüz etmeye kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ediyor.

Parlak Gelecek Partisi'nin bir dönem milletvekilliÄŸi görevini yürüten cam kemik hastasÄ± Freyja Haraldsdottir'in dÄ±ÅŸ görünüÅŸüyle alay ediliyor ve bir fok balÄ±ÄŸÄ±na benzediÄŸini söylüyor.

6 milletvekili, diÄŸer kadÄ±n milletvekillerinin dÄ±ÅŸ görünüÅŸleriyle ilgili yorumlar da yapÄ±yor. BazÄ± kadÄ±n milletvekilleri hakkÄ±nda çekici ve güzel olmadÄ±klarÄ± için gelecek seçimlerde parlamentoya giremeyeceÄŸi yorumunu yapÄ±yorlar.

SkandalÄ±n açÄ±ÄŸa çÄ±kmasÄ±ndan sonra 5 milletvekili, istifalarÄ± için her hangi bir neden olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürerken kadÄ±n milletvekili Anna Kolbrun Arnadottir politikayÄ± bÄ±rakmayÄ± düÅŸündüÄŸünü açÄ±kladÄ±.

HalkÄ±n Partisi Merkez Yönetim Kurulu acil olarak toplanarak oy birliÄŸiyle Olafur Ä°sleifsson ve Karl Gauti Hjaltason'a milletvekilliÄŸi görevinden çekilme çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. HalkÄ±n Partisi'nin parlamentoda 4 milletvekili bulunuyor.

HalkÄ±n Partisi BaÅŸkanÄ± Inga Seland, partide ortaya çÄ±kan çatlaÄŸÄ± onarma olanaÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± Olafur Ä°sleifsson ve Karl Gauti Hjaltason'un yanÄ± sÄ±ra 4 Merkez Partili milletvekilinin de istifa etmesi gerektiÄŸini söyledi.

Parlamentoda bütçe görüÅŸmeleri sürdüÄŸü sÄ±rada 6 milletvekilinin meyhanede içki içtiklerini hatÄ±rlatan Seland, “Onlara saygÄ± duyuyordum. Birlikte çok iyi iÅŸler yaptÄ±k ama sorumluluk alarak neyin doÄŸru neyin yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunun sinyalini açÄ±kça vermeliyiz” dedi.

KadÄ±n ve sivil toplum örgütleri, sosyal medya hesaplarÄ±ndan 6 milletvekilini protesto etmek için baÅŸkent Rejkyavik'te gösteri düzenleyeceÄŸini açÄ±kladÄ±. (Stackholm/EVRENSEL)

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